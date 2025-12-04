國家憲法日｜李家超：專業人士組獨立委員會 可要求擁調查權力部門助查真相

今（12月4日）是「國家憲法日」，政府聯同中聯辦合辦座談會，今年以「憲法與中華民族偉大復興」為主題。而因應大埔宏福苑火災，活動開始前，全場站立默哀一分鐘，並取消拍掌環節，主持籲與會者在各嘉賓發言後不用拍手。李家超在致詞時提到為火災成立的獨立委員會，成員會包括有經驗的專業人士，可要求包括擁有調查權力在內的部門，協助委員會工作，重申會嚴肅查明真相。

嚴格跟進問責避免災難重演

李家超首先再向宏福苑的罹難者致以最深切的哀悼，並向他們的家屬及災民致以最誠摯的慰問，形容火災為香港帶來重大傷亡，全香港社會都感到極度悲痛，特區政府全力滅火救援，即時組織各部門、救援人員及社會力量，為災民安排應急住宿、實行「一戶一社工」為災民提供服務、設立援助基金、籌募捐款、請求中央提供物資援助、成立三個工作組、成立跨部門專組、宣布成立獨立委員會等，全面找出真相追究責任，防止悲劇再發生。

他強調今次火災暴露的問題，必須以最嚴肅的態度面對，政府將徹底調查起火及火勢迅速蔓延的原因，以及事故相關的問題，檢視現行政策、釐清相關責任，確保制度漏洞得以填補，而最新成立由法官主持的獨立委員會，成員將包括有經驗的專業人士，並可要求政府部包括擁有調查權力的政府部門，協助委員高效工作，全方位審視事件，早日完成建議及提交報告，強調會嚴肅查明真相、嚴格跟進問責，避免災難重演，回應市民期望。

更相信《憲法》精神及法治保障人民福祉

他指，今次的火災使他更相信《憲法》的精神及法治，《憲法》精神在於對人民福祉的切實保障，法治的終極追求是每個人在其庇護下，能擁有溫暖的人生，今天重申《憲法》的重要性，正是要指出政府每一項決策、每一個行動，都必須以人民福祉為核心，會將今次悲痛教訓轉化為強化城市安全，改革制度的具體措施。

他亦表示，中華民族復興已進入不可逆轉的歷史進程，國家引領香港特區走向偉大復興的宏闊篇章，香港必須做好三方面的角色及貢獻，即必須維護《憲法》與《基本法》；第二必須更好融入及服務國家發展；第三，必須做好中華文化及世界各地文化交流的橋樑。

必須堅定不移維護《憲法》及《基本法》

他續指，「一國兩制」是史無前例的偉大創舉，必須堅定不移維護《憲法》及《基本法》共同構建的憲制秩序，將香港建設好、發展好，為中華民族偉大復興事業貢獻力量，建設好香港這一個共同家園，是香港市民的共同責任及義務。



最後他再提到火災後要做好系統性改革，期間需要立法會議員作伙伴，經過立法會審批撥款、制定法律進行改革，共同幫助災民善後重建，因此選出有抱負、有能力的立法會議員很重要，呼籲市民12月7日踴躍投票。

記者：郭詠欣

攝影：蘇正謙



