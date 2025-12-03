國家憲法日｜座談會周四舉行 主題為「憲法與中華民族偉大復興」 設網上直播

為使社會各界加深認識國家和香港特區的憲制基礎，特區政府明日（4日）將聯同中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室合辦「國家憲法日」座談會，並由勵進教育中心擔任支持機構。行政長官李家超及中聯辦副主任劉光源將致辭。

今年以「憲法與中華民族偉大復興」為主題 設主題演講及對談環節

2014年11月1日，第十二屆全國人民代表大會常務委員會（全國人大常委會）決定將每年12月4日訂為「國家憲法日」，通過多種形式開展《憲法》宣傳教育活動，以增強社會的憲法意識，弘揚憲法精神，加強憲法實施，全面推進依法治國。

「國家憲法日」座談會明日舉行。資料圖片

《憲法》序言明確將「實現中華民族偉大復興」規定為國家根本任務。全面貫徹實施《憲法》，是全面推進依法治國、建設社會主義法治國家的首要任務和基礎性工作，為社會主義現代化建設及實現中華民族偉大復興奠定了堅實基礎。

今年的座談會將以「憲法與中華民族偉大復興」為主題，並設主題演講及對談環節。主題演講部分邀得全國人大常委會香港基本法委員會委員、中國人民大學法學院教授韓大元發表演講，而對談環節則由勵進教育中心理事會理事范徐麗泰主持，並與全國港澳研究會顧問劉兆佳，以及全國政協港澳台僑委員會委員李大壯共同探討《憲法》在中華民族偉大復興進程上的重要作用，以及香港在「一國兩制」下的獨特角色。

座談會將於明日上午11時至中午12時30分在香港會議展覽中心舉行，並同步在網上直播，屆時市民可登入政府新聞處網頁（webcast.info.gov.hk）、「政府新聞網」Facebook專頁（www.facebook.com/govnews.hk）

或政制及內地事務局Facebook專頁（www.facebook.com/cmab.gov.hk）收看，而香港電台電視32台亦會進行直播。此外，座談會足本版亦會上載至政制及內地事務局網站（www.cmab.gov.hk/tc/home/index.htm）。



