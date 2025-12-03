立法會選舉｜保險界論壇 陳沛良指保險在重大事故起經濟減震器及社會穩定器作用

政府主辦的「愛心凝聚」立法會選舉論壇中午繼續，第二場辯論是保險界，候選人包括現任選委界議員、本身是中國太平保險(香港)有限公司總經理的陳沛良，以及中國太平洋人壽保險（香港）有限公司聯席行政總裁林溢東。論壇開始前，同樣因應宏福苑火災全場站立默哀一分鐘。

陳沛良希望更聚焦服務保險業界

陳沛良先向宏福苑遇難者及殉職消防員致以哀悼，亦向災民致以慰問，以及向消防及救護人員致以崇高的敬意。他指其任職的太平香港作為宏福苑財產險及相關保險的主要承保人，已啟動應急機制，嚴格堅持能賠、快賠、應賠盡賠、合理預賠的原則，積極做好保險理賠及服務，盡最大努力協作受影響的居民渡過難關。

他又稱，過去4年積極跟進各類的保險議題，反映業界意見及訴求，今次是回歸本業，希望更好、更聚焦地服務業界，亦與業界一起推動香港保險業可持續發展，承諾當選後會助力業界把握時代機遇，提升增長動能，將人口老化轉化為機遇；積極跟進提高私營醫療收費透明度的立法工作；推動業界把握低空經濟、太空經濟等新質生產力的發展機遇等。

林溢東將推動香港成全球財富管理再保險中心

林溢東同樣向宏福苑居民致以深切慰問，亦感謝國家、特區政府及各界攜手解決問題。他的理念是專業引領、振興保險、地位提升，將大力拓展保險業的發展空間，推動香港成為全球財富管理再保險中心，吸引國際的資金，並以北亞為跳板，重奪亞洲保險中心地位；積極解決醫療成本的挑戰，推動醫療費用公平化、透明化，定期檢討自願醫保，減少索賠濫用，推動北上醫療等。

陳沛良：業界將理賠工作前置有助對社會復原起正面作用

必答環節上，同樣先問到面對大埔火災，候選人所屬業界在今次或類似事故重可發揮甚麼積極作用，協助居民渡過難關。陳沛良表示，每當發生重大事故時業界都發揮很重要的作用，包括經濟減震器及社會穩定器作用，以今次火災為例當中涉及很多不同範疇的保險，即財產險、人壽險、工程險等，都是保險對社會的保障，業界已特事特辦作全力支援，將理賠工作前置，主動聯絡受災受保人等，強調理賠有助解決受災群體的焦慮，令他們安心，對社會復原有正面作用。

林溢東：保險核心功能是風險分擔及財務保障

林溢東表示，保險界在重大事故當中，於維持社會及經濟穩定上起了很關鍵的作用，首先保險核心功能是風險分擔及財務保障，透過保險機制令市民及企業在面對巨額損失時，可獲得及時的資金支持，避免在重大事故受困，今次火災中緊急理賠及快速支援是非常重要，且業界可有效地向市民傳達更多不同資訊，讓市民明白理賠的情況。

至於同樣問到候選人會如何配合行政長官，在周二出席行會前所作出的指示，包括針對施工安全、日常維護、日常利益、工程招標、消防系統的監督，避免同類悲劇發生，做好災後重建的工作。

當選後推動長遠改革加快災後重建

林溢東表示，若有幸當選會全力配合政府落實後續工作，並推動長遠改革，加快災後重建，包括全力支持政府成立跨部門工作小組，並要訂清晰的時間表，確保改革不會受到拖延；跨部門審視全部制度；倡議將消防檢查結果納入保險核保要求，確保業主會投資提升樓宇安全；幫助市民重拾信心，推動快速理賠，減低心理及財務壓力等。

促請政府就現有監管制度作全面檢視

陳沛良支持政府成立由法官主持的獨立委員會，希望委員會可以盡快找出事實真相、修補制度的漏洞、給予市民一個交代。對於現有的監管制度，他指要研究是否符合實際情況，對條文是否有與時並進感到存疑，故當選後會促請政府就現有監管制度作全面的檢視，以及系統性的排查，保證各項監管制度有效執行。

記者：郭詠欣

攝影：汪旭峰

