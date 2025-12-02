立法會選舉｜梁君彥：支援災民與選舉如期不衝突 陳健波：新立法會可盡快審核政府救災財務建議

大埔宏福苑五級火後，立法會選舉是否如期引起關注，特首李家超今日（12月2日）宣布12月7日立法會選舉如期舉行。立法會主席梁君彥在社交媒體發文表示支持此決定，認同行政長官所說，選舉如期舉行符合憲制秩序及法治精神，有助新一屆議員盡早順利履職，與政府一同妥善推進援助災民及重建復原等工作。行會成員、立法會議員陳健波亦表示，兩屆立法會銜接期間不能有真空期，因此有需要按照《基本法》和《立法會條例》按原定時間選舉。

梁君彥：選出賢能之士 對善後支援工作重要

梁君彥指，大埔宏福苑火災後有海量災後工作需要處理，包括法律制定、政策檢討及撥款等，均需立法會高質高效審議。他強調，支援受災居民與選舉如期舉行並不衝突，選民選出有能力、有抱負的賢能之士加入議會，對善後支援工作至關重要。他表示，對特區政府有信心，相信特區政府有能力、有魄力，亦有條件辦好救災和選舉兩件大事。

梁君彥指，特首已宣布將成立獨立委員會，審視宏福苑火災起火及迅速蔓延的原因和相關問題，以防止同類悲劇重演。他深信，新一屆立法會將會全力配合政府的檢討工作，並將其視為重中之重。

立法會內務委員會副主席陳健波表示，特區政府有憲制責任組織選舉，產生立法會議員，兩屆立法會銜接期間不能有真空期。他指政府救災需要財政資源，盡快選出新一屆議員，令立法會可以立即審核和批准政府救災財務建議，令災民可以得到急需的援助。

他提到，政府在調查和處理今次災情過程中，揭露不少違法和犯罪行為，除需要將犯罪者繩之於法之外，需要盡快修改法例去堵塞漏洞，新一屆立法會負責審批政府提交的法例，責任重大。他相信在中央關心、內地大力支援和香港社會守望相助，萬眾一心，出錢出力，加上政府妥善做好各項善後工作，相信特區政府既能辦好選舉，選出有能力的立法會議員，同時繼續做好救災和善後和支援工作。

