大埔宏福苑大火｜江玉歡促修例：香港缺集體訴訟制令索償艱鉅 保險界拆解「公眾責任保」計法

大埔宏福苑發生五級火，今日（27日）仍未救熄，大火造成最少55人死亡，包括一名殉職消防員，以千計居民喪失家園。立法會議員江玉歡接受《星島頭條》電話訪問表示，宏福苑火災事故的責任歸屬調查「漫長而複雜」，又認為香港缺乏集體訴訟機制，令居民索償之路更艱鉅，促請政府盡快修訂法例。

保險業聯會行政總監劉佩玲表示，未能評估火災賠償金額，指大廈必須購買「大廈公眾責任保險」，且不限索償次數，但賠償以事故次數計算，以今次火災為例，以一次火災計算為一次事故。

大埔宏福苑五級火｜金管局籲銀行酌情處理 提供延遲還款寬限

金管局及銀行公會向銀行業界呼籲，若有受影響人士因目前狀況而需要銀行酌情處理，銀行應盡量靈活提供支援，包括協助相關人士提取流動資金、優先及加快補辦銀行文件、提供延遲還款寬限及豁免罰息和手續費、增加大埔區銀行職員人手，以確保他們及時得到適切的服務。

大埔宏福苑五級火｜江玉歡：維修工程責任歸屬複雜

本身是律師的江玉歡表示，大廈維修工程從招標到施工歷時甚久，一旦發生事故，責任牽涉承辦商、工人、分判商，甚至法團及管理公司。她指，警方目前對承辦商相關人士的拘捕屬刑事調查，而民事追究則主要涉及違約或疏忽，旨在索償。然而，面對巨額損失，單靠民事訴訟難以完全彌補，保險公司將扮演關鍵角色。

針對保險賠償問題，江玉歡指，事故可能牽涉多份保單，具體賠償金額及範圍需視乎相關保單條款而定，視乎當中有否豁免條款。

缺乏集體訴訟機制 居民索償困難

江玉歡提到，香港現時並無集體訴訟機制，令受影響居民在追討賠償時面臨重重困難，整個法律程序更為複雜。她促請政府盡快修改法例，引入集體訴訟機制，以保障市民權益。她指法律改革委員會過往曾多次提及集體訴訟，但至今仍未有實質進展。

大埔宏福苑五級火｜業界拆解工程、第三者及家居保險

保險業聯會行政總監劉佩玲表示，未能評估火災賠償金額，因無法進入現場評估，未知對樓宇結構有否影響，可能「幢樓啲鋼水做得好好」，需由建築署進行評估如何重建原貌。她強調，若保險賠償未能完全彌補居民損失，居民仍可向法團及承建商追討賠償。

劉佩玲表示，一般大廈進行大型維修時，承建商會按工程合約要求購買「建築工程全險」（Contractor All Risk），保障施工期間的物料及工錢損失。同時，承建商亦需購買「第三者責任保險」，以應對工程期間因疏忽導致的第三者損失。她指出，第三者責任保險的保額通常介乎3,000萬至6,000萬港元，相信有需要會動用承建商所購買保險。

劉佩玲指，根據法例，所有設有業主立案法團的大廈，都必須購買「大廈公眾責任保險」，保障樓宇外牆、走廊、後樓梯及大堂等公眾地方的財產及人身安全。此保險的法定最低保額為1,000萬港元，且不限索償次數，但賠償以事故次數計算。她舉今次火災為例，如法團購買了1,000萬元的「公眾責任保險」，以一次火災計算為一次事故，即今次為7棟各賠1,000萬，共7,000萬，而非網傳每人均獲賠1,000萬。而居民個人則可透過火險及家居財物保險，就物業及財物損失申請賠償。

劉佩玲透露，保險業界已就宏福苑火災事故啟動緊急應變機制，多間保險公司已設立專線協助居民查詢保單及處理索償事宜，並提醒受影響居民，部分家居財物保險可能包含「臨時居住津貼」條款，若物業因事故不宜居住，保險公司或會提供津貼予受保人入住酒店。

建議居民盡快向保險公司報備

至於家居財物，她指過往保險公司會要求客戶拍照，證明家居財物受損情況，但由於宏福苑居民暫時仍未能返回現場、公證行也未能到場，建議居民應盡快向保險公司報備；居民財物的購買單據可能已燒毀，因此會酌情處理、簡化理賠程序。

