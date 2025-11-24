中日惡化｜李家超批高市早苗涉台言論極其錯誤 嚴重惡化中日交流 特區支持國家外交政策

日本首相高市早苗早前發表「台灣有事論」，引起軒然大波，本港教育局日前以安全為由，退出日本官方交流計劃。行政長官李家超今日（24日）指，日本領導人公然發表極其錯誤的涉台言論，挑戰戰後國際秩序，傷害中國人民感情，所有中國人都不會同意。他指外交部已多次提出嚴正交涉及要求收回言論，特區政府支持國家的外交政策。

李家超：政府安排須符合國家尊嚴

他指保安局已更新外遊警示，會密切監察事態，作出應變。李家超指，今次事件嚴重惡化中日交流氣氛，亦令交流成效存疑，政府的安排必須符合國家尊嚴及港人利益，會不斷留意國家的立場政策。

據報港府停止與日本駐港領事館交流

日本共同社引述消息指，香港政府開始停止與日本駐港總領事館的官方交流。 報道指，本港投資推廣署原定上周二舉辦企業交流活動，但港府要求日本領事館人員不得出席，雙方協商後活動延期。此外港府負責經濟的官員，原定下月上旬與日本駐港總領事三浦潤會面，報道指港府亦已要求取消。

