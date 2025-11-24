Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

陳茂波將啟程訪倫敦晤當地工商金融界 再率團到米蘭出席貿發局活動

政情
更新時間：10:41 2025-11-24 HKT
財政司司長陳茂波今日（11月24日）深夜將啟程前往歐洲，先後到英國倫敦和意大利米蘭訪問。11月25日至26日訪問倫敦期間，陳茂波會出席一系列活動，包括由香港貿易發展局舉辦的「香港晚宴」、由香港工商協會舉辦的午餐會，並與當地的工商界、金融界、家族辦公室代表等會面，介紹香港的最新情況和優勢。

11月27日至28日訪問米蘭期間，陳茂波將率領一個約80人的代表團，出席由貿發局舉辦的「成就機遇·首選香港」推廣活動和「香港晚宴」。代表團成員包括香港金融管理局、引進重點企業辦公室、投資推廣署等政府機構的代表；香港交易及結算所有限公司、香港科技園公司、香港旅遊發展局、西九文化區管理局等公營機構的代表；以及從事金融、人工智能、資訊科技、生物科技、物流、設計、專業服務等領域的業界組織和企業。

在米蘭期間，陳茂波也會與當地工商界領袖和企業負責人會面。陳茂波將於當地時間11月28日中午從米蘭啟程回港，香港時間11月29日早上返抵本港。在他離港期間，財政司副司長黃偉綸將署任財政司司長。

