Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

國家體育總局與粵港澳三地 簽署協議持續推進體育融合發展

政情
更新時間：10:09 2025-11-24 HKT
發佈時間：10:09 2025-11-24 HKT

國家體育總局、廣東省人民政府、香港特別行政區政府、澳門特別行政區政府，日前共同簽署《關於加強體育合作、促進融合發展的協議》（《四方協議》）。

特首李家超於11月21日全運會期間，代表香港特區政府與國家體育總局局長高志丹、廣東省省長孟凡利和澳門特首岑浩輝簽署有關協議。李家超表示：「《四方協議》承揚我們共同籌辦十五運會的團結精神，標誌着三地合作踏上新台階。在《四方協議》的戰略框架下，香港特區政府將積極發揮『一國兩制』的獨特優勢，全力促進大灣區體育融合發展，在體育資源整合、賽事聯合舉辦、產業融合、人才培育等方面進一步深度合作，為體育強國建設貢獻新的更大力量。」

《四方協議》的主要內容包括：

一、 進一步加強內地與港澳的體育交流合作； 
  
二、 支持粵港澳大灣區體育融合發展，實現資源分享；搭建體育交流平台，完善體育合作機制，打造品牌賽事活動； 
  
三、 加強群眾體育交流，在國際群眾體育協會和亞洲群眾體育協會等國際組織中加強溝通協調； 
  
四、 加強競技體育合作； 
  
五、 加強青少年體育交流； 
  
六、 加強體育產業交流合作； 
  
七、 共同弘揚中華體育精神，培育中華體育文化； 
  
八、 加強在體育科研交流合作； 
  
九、 提升體育治理能力，加強內地和港澳在體育制度建設、體育糾紛解決、涉外體育法治等方面的交流合作；及 
  
十、 維護中華民族整體利益，就國際體育事務中共同關心的問題加強溝通。

新華社報道，這份四方協議是深入總結粵港澳聯合舉辦第十五屆全國運動會經驗，持續推進三地體育融合發展的成果性文件，亦是充分發揮體育獨特功能與多元價值，更好服務粵港澳大灣區建設及「一國兩制」事業的實踐性探索。

報道指，下一步國家體育總局將會與粵港澳三地，全面落實四方協議內容，大力支持港澳體育事業發展，為深化粵港澳大灣區建設及推動港澳更好融入國家發展大局，作出更大貢獻。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
7小時前
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
7小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
15小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
11小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
15小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
11小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
19小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
15小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
8小時前