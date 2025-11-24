大棋盤︱BNO移英暗加辣 兩大「留白」細節待釐清 港人：感覺「被過咗一棟」

英國內政部上周建議修訂永久居留權條件，其中BNO「5+1」安排維持不變，但同時建議將英文程度要求提升至B2水平，以及3至5年內個人入息不得少於當地基本免稅額12,570英鎊（約12.8萬港元）。這表面上順應了移英港人群體的要求，但實則潛在「加辣」的部分不少，甚至有機會在移英群體內，引起一定程度「分化」。

英國2021年放寬持BNO港人申請簽證，居滿5年後申請英國國籍，一年後可獲英籍（「5+1」），目前累計已批出20多萬宗BNO申請。然而移民問題近年在英國成為尖銳議題，工黨政府在壓力下亦須提出修訂。總體而言，新建議大方向是吸納高學歷、收入較高的移民，強調移英後要持續貢獻英國社會。

若建議落實，按理受影響最深的移英港人主要有兩類：一是原計劃赴英退休的人士，他們可能在2021年樓市高峰期前後賣出在港物業，打算在英國「慢慢搣」，未必計劃重返職場，入息可能不符新要求，要找工作亦不容易，英國最新失業率已升至5%，創近4年新高；二是現時未取得永居資格、英語水平邊緣的人士。

如非BNO持有人身份入境 或要等足20年

另外在新建議下，有特定群體也受影響，例如部分港人因當初不符資格而無法申請BNO，或當初基於「政治理由」，以訪客身份入境後才尋求庇護的港人。這批人士部分可能曾在香港參加涉嫌違法活動，不論是否有案在身，為逃避追究而赴英尋求庇護。他們由於並非BNO持有人，無法受惠於「5+1」豁免，最長要等足20年才可申請永居。

有熟悉移英港人群體人士認為，B2英語要求、數年內維持1.25萬鎊年收入，對於真正在英國發展事業的港人而言不難做到，因此預料實際上「篩走」的人數不多。英國政府現在只是「輕微收緊」BNO移英要求，一方面可「塞住國內右翼把口」，又不引起在英港人太大反彈，「有啲移英港人團體已經急不及待撲出嚟講『成功爭取保留5+1』，（對新政策取態）喺港人群體之中都有分化」。他認為當局「落刀」位精準，「英國政府始終係政治老手」。

移英人士：5年將滿才「搬龍門」 感覺「被過一棟」

另一已移英人士認為，部分港人本身因適應問題已有不安感，尤其英方曾保證安置因政治緣故離港的人士，但5年期即將屆滿之際，才「搬龍門」增加新要求，難免有「被過咗一棟」感覺。

保安局前局長黎棟國提醒，英國政府在諮詢文件中，有部分細節仍未說清楚，例如若有關人士舉家移英，家中有老有小，英語和入息要求是以「個人」計算還是「家庭」計算，若屬前者影響會極大，因不少家庭只靠一人謀生，妻子全職照顧家庭。此外，申請人住滿5年後申請入籍，即「+1」的部分，當局也沒有明說日後如何處理，屬「可改可不改」。

他坦言，諮詢文件內「留白」部分仍很多，英國近年反移民情緒升溫，移民入籍政策從來是視乎政治因素而調整，雖然「5+1」基礎不會變，但不排除政策日後落地時，仍有細節改動。

香港數年前掀起的移民潮，已過得八八九九，部分人因抗拒香港新政治環境移英，本屬個人選擇，但政治向來現實，換到地球另一邊生活，也要面對另一種政治矛盾，以及跟倫敦天氣一樣變幻莫測的政策風向。

