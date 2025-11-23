Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

田北辰湊孫搭輕鐵、開蓬巴士 有傾有講盡享天倫樂︱Kelly Online

政情
更新時間：22:28 2025-11-23 HKT
發佈時間：22:28 2025-11-23 HKT

實政圓桌立法會議員田北辰在社交平台發文，指昨日（22日）趁星期六，專程帶兩位分別3歲及5歲的孫兒到屯門及元朗遊玩。田北辰表示，兩名孫兒一直表示想乘搭輕鐵，第一站便帶他們到天水圍站再轉乘輕鐵循環線。他稱特別讓孫兒自行「規劃」路線，在其引導下學習閱讀路線圖及如何在輕鐵站「拍卡」出入閘，笑言「見到佢哋好認真咁去『度』個路線嘅時候，真係好好笑。」

完成輕鐵體驗後，田北辰帶孫兒到屯門為其接班人在街站拉票。他給了些單張讓孫兒們派發，原以為孫兒只會「玩玩吓」，未料兩人十分主動，不但主動上前向途人派發宣傳單張，更與街坊交談。他形容「呢個真係體驗教育」，希望藉此讓孫兒了解選舉是甚麼，讓他們從小學習，長大後能履行公民投票責任。

其後，田北辰再與孫兒們乘開篷巴士，從屯門出發駛去各個街道和屋苑，然後再去元朗，途經巴士和輕鐵站時期間，更有很多街坊向他們揮手。他表示，整個行程中與兩孫兒「有傾有講」，直至整個行程結束，坦言「我真係非常之享受呢種天倫之樂！」

兩孫兒十分主動，不但主動上前向途人派發宣傳單張，更與街坊交談。田北辰FB圖片
兩孫兒十分主動，不但主動上前向途人派發宣傳單張，更與街坊交談。田北辰FB圖片
田北辰再與孫兒們乘開篷巴士。田北辰FB圖片
田北辰再與孫兒們乘開篷巴士。田北辰FB圖片

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
7小時前
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
7小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
15小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
11小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
15小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
11小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
19小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
15小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
8小時前