田北辰湊孫搭輕鐵、開蓬巴士 有傾有講盡享天倫樂︱Kelly Online

實政圓桌立法會議員田北辰在社交平台發文，指昨日（22日）趁星期六，專程帶兩位分別3歲及5歲的孫兒到屯門及元朗遊玩。田北辰表示，兩名孫兒一直表示想乘搭輕鐵，第一站便帶他們到天水圍站再轉乘輕鐵循環線。他稱特別讓孫兒自行「規劃」路線，在其引導下學習閱讀路線圖及如何在輕鐵站「拍卡」出入閘，笑言「見到佢哋好認真咁去『度』個路線嘅時候，真係好好笑。」

完成輕鐵體驗後，田北辰帶孫兒到屯門為其接班人在街站拉票。他給了些單張讓孫兒們派發，原以為孫兒只會「玩玩吓」，未料兩人十分主動，不但主動上前向途人派發宣傳單張，更與街坊交談。他形容「呢個真係體驗教育」，希望藉此讓孫兒了解選舉是甚麼，讓他們從小學習，長大後能履行公民投票責任。

其後，田北辰再與孫兒們乘開篷巴士，從屯門出發駛去各個街道和屋苑，然後再去元朗，途經巴士和輕鐵站時期間，更有很多街坊向他們揮手。他表示，整個行程中與兩孫兒「有傾有講」，直至整個行程結束，坦言「我真係非常之享受呢種天倫之樂！」

兩孫兒十分主動，不但主動上前向途人派發宣傳單張，更與街坊交談。田北辰FB圖片

田北辰再與孫兒們乘開篷巴士。田北辰FB圖片