立法會選舉︱「兩大家族」到簡約公屋、過渡性房屋宣傳 預告下一站街站見

立法會選舉將於12月7日，近日政府各部門均落力宣傳，希望市民踴躍投票。房屋局局長何永賢在社交平台上載影片，指在宣傳立法會選舉的旅途上，「幸福家族」和「票箱家族」兩大家族走遍港九新界，繼房委會總部和公共屋邨後，第三波宣傳攻勢輪到簡約公屋和過渡性房屋。

影片中，兩大家族緊隨何永賢和房屋局副局長戴尚誠的腳步，到簡約公屋的攸壆路項目和彩興項目宣傳，還去了一系列過渡性房屋項目，包括彩興「樂屋」、恒莆新苑、悅安居、新田部屋、救世軍「齊+」@三聖、寶庭居、賢庭居、荃福居、邑庭居和仁濟軒。

雖然頻頻出動，行程緊湊，但兩大家族一點都不覺得累，因為宣傳的路上也遇到很多熱心市民，有人主動多索取幾張立法會選舉宣傳單張，幫忙派給朋友；有市民強調投票是公民責任，一定會履行；有居民說已經收到通知投票安排的信件，準備投票日一早就去；就連非華語的市民都知道12月7日就是投票日。

何永賢指，有見與「幸福家族」共同出動的宣傳活動如此成功，「票箱家族」決定下一站繼續聯手突破界限，預告會到街站接觸更多市民。