立法會選舉｜工業界（二）論壇聚焦新興產業 王偉樑倡成國際電競樞紐 吳永嘉析跨境電商機遇

政府主辦的立法會「愛國者同心治港」選舉論壇，今日（23日）早上舉行功能界別工業界（二）環節，候選人包括現任的經民聯吳永嘉及無申報政治聯繫的王偉樑。

兩人均聚焦新型工業化及大灣區機遇

政綱介紹環節，尋求連任的吳永嘉表示會以「獅子山精神譜寫工商新篇章」，他提出「三創政綱」，強調對接國家「十五五」規劃，推動河套區及北部都會區發展。恆香老餅家行政總裁王偉樑則以「實幹派」自居，主張設立工業4.0體驗中心及一站式審批窗口等，承諾做「業界聆聽者與行動派」。雙方均聚焦新型工業化及大灣區機遇，爭取業界支持。

港電競發展 吳永嘉倡納「M」品牌 王偉樑提三軌發展

必答題環節，被問到如何進一步支援香港電競業發展，吳永嘉指出，香港電競發展受制於場地不足及租金高昂，建議政府將國際電競賽事納入「M」品牌體系，並確立電競為正式體育項目，使電競總會能獲得恆常資助，同時將電競選手納入精英運動員培訓計劃，並在院校開設專業課程培養產業人才。

王偉樑則強調電競作為新型數碼產業鏈的潛力，提出「三軌發展」策略，結合體育、創科及青年發展三大領域。他建議引進世界級賽事確立香港作為國際電競樞紐的地位，並透過大灣區合作形成完整產業鏈，為青年提供選手、數據分析、賽事管理等多元出路。

王偉樑：「香港製造」如同一塊金漆招牌

在抽籤問答環節，王偉樑被問到如何看待「香港製造」和「香港品牌」在內地以及國際市場的長遠定位。他強調，「香港製造」是品質與信譽的象徵，如同一塊「金漆招牌」，而創新科技的注入將為這塊招牌增添新光彩。王偉樑指，「香港品牌」的核心價值在於其背後的品質與安全認證，不論產品在何地製造，只要擁有香港品牌背書，就能獲得市場信任。他建議香港製造業朝高科技方向發展，同時善用內地製造的成本優勢，結合香港品牌的國際信譽。

吳永嘉：跨境電商發展「機遇多於挑戰」

就跨境電商發展議題，吳永嘉表示這種新型營運模式對香港廠商而言「機遇多於挑戰」。他指，跨境電商能有效解決香港廠商面臨的租金高昂與工資成本問題，透過無需實體店鋪與精簡人力，結合AI技術實現市場分析、銷售推廣與客戶服務等功能。他特別強調AI技術已能勝任客服回應與投訴處理，甚至可模擬企業主聲音進行互動。他亦提醒跨境電商不一定銷售自有產品，可能透過平台採購轉售，或僅以物流形式賺取佣金，因此必須嚴格把關產品品質，並持續優化自有產品，方能建立可持續的跨境銷售網絡。

攝影：何君健

