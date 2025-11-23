發展局：未來聚焦推動BIM技術發展 助香港建造業實現數碼轉型

發展局局長甯漢豪在網誌表示，在發展局積極推動下，未來數年，建築信息模擬技術（BIM）將是推動工程數碼化及管理建築生命周期的核心支柱。未來聚焦兩大發展方向，包括推動BIM軟件多元化及積極構建國際openBIM（開放式建築信息模擬）標準的協作平台，以及持續支持技術創新及擴大應用層面，如結合人工智能（AI）等。

發展局助理秘書長（工務政策）鄭嘉耀解釋，BIM全稱為Building Information Modelling「建築信息模擬」，即將建築物數碼化，建立包含所有建築資訊的虛擬立體模型。自2018年起，政府規定造價超過3,000萬元的工務工程項目必須採用BIM輔助工程設計及施工。

政府工程合約將BIM模型納入招標文件

鄭嘉耀指，自今年4月起，相關政府工程合約已將BIM模型納入招標文件，此舉亦有助提升模型質量。另外，《2023年施政報告》積極推動業界以BIM模型提交建築圖則，以加快私人發展項目的圖則審批。當局會循序漸進，逐步透過行政和立法方式，要求私人發展項目提交以BIM模型製作的建築圖則。

發展局未來會以「提效、提質、提速」為目標，與業界及學術界緊密合作，聚焦兩大方向，分別是推動軟件多元化，及會持續支持技術創新及擴大應用層面，結合人工智能（AI）、機械人、組裝合成建築法（MiC）及機電裝備合成法（MiMEP）等尖端科技，提升項目設計、施工與管理的精準度，並透過政策推動加強與業界協作，以深化BIM的應用與創新。

香港建造商會代表馬德源表示，在啟德體育園主場館施工過程中，BIM和裝配式設計（DfMA）技術成為裝嵌大型預製組件「零誤差」的關鍵。馬德源形容，施工團隊在實際操作前已掌握每個環節，團隊憑藉BIM技術，在大型預製組件出廠前完整模擬了整個運輸、吊運及安裝流程，準確計算出組件到達工地的時間，及組件移入工地的路線。透過預先演練及優化模組設計和裝嵌工序，成功讓主場館內6,000多噸的天幕鋼結構在一天內完成安裝，真正達到「提速」與「提效」的雙重目標。

與創新科技結合成就「世一」技術

政府指，除多元化應用，BIM技術亦與創新科技結合，成就土木工程拓展署以創新的「全跨度橋樑吊裝工程」「世一」技術，興建橋樑橫跨粉嶺公路及青山公路，當中涉及多達十條行車線，屬全球首次。

鄭嘉耀表示，工程團隊在相關項目的BIM模型整合了攝影測量（photogrammetry）與雷射掃描（LiDAR scanning）技術，將實景與虛擬橋樑模型結合，在施工前預先摸擬及預演運輸車輛路線及橋面吊運過程，從而快速而準確進行橋面安裝，令複雜工序只需一日時間便完成，更大大減少施工誤差。

為將技術擴展至中小企及分包商，實現協同效應，發展局於今年10月推出多項優化措施，加強利用基金培訓、資助及提供工種專項訓練，推動BIM普及至建築全產業鏈。

建造業議會成員、香港建造業分包商聯會永遠榮譽會長伍新華指出，BIM技術能大幅提升各工種分包商的工作效率。他又認為，基金優化措施可以支援分包商及中小企業培訓，有助解決業內技術人才不足問題，推動業界加快應用BIM，實現「全民皆BIM」，提升工程效率、質量與安全水平。

發展局指，將繼續聯同各工務部門及業界夥伴，積極推動BIM技術發展，助力香港建造業實現數碼轉型，以創新科技共建智慧未來。