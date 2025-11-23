全球投資者調整策略 陳茂波：地緣政局下 香港成資金避險安全港

財政司司長陳茂波在網誌表示，受到地緣政局的影響，全球投資者都重新評估其資產組合的風險，並調整投資策略、分散風險，香港成為資金避險的安全港。

陳茂波指，本港銀行存款總額繼去年上升7%後，今年來進一步上升超過10%至逾19萬億港元；新股集資活動領先全球、財富管理業界蓬勃發展、與世界各地的金融合作也持續深化，這些都反映國際資金垂青香港市場。今年以來多隻重磅新股集資，亦吸引了不少來自西方以至中東的基石投資者參加。近來不少來港參會的國際金融領袖，都表示其機構正計劃在港增聘人手、擴充規模。

香港商品出口錄連續19個月按年增長

在航運貿易方面，陳茂波稱，面對國際上單邊主義崛起，全球供應鏈、產業鏈正加快重整，國家跟東盟以至全球南方的經貿關係亦進一步深化下，香港的商品出口不但未受關稅戰的打擊，更是連續錄19個月錄得按年增長，今年首3季合計更是顯著增加11.3%。

他續指，為了抓緊全球變局下航運業的新機遇，正致力向全球推廣香港航運業的優勢，上周剛舉行的「香港海運週2025」便是該行業今年在港的重點活動之一，今年破紀錄地吸引了來自世界各地合共超過18 000人參與。

上周另一項特別的活動，是在亞洲國際博覽館舉行的「國際展覽業協會2025全球年會」(UFI Global Congress 2025)。這項國際盛事時隔25年再次於香港舉辦，適逢國際展覽業協會今年慶祝成立100周年，標誌着全球業界對香港國際會展樞紐地位的認可。

續開拓新興市場並全力鞏固與傳統市場聯繫

陳茂波表示，在繼續開拓新興市場的同時，也全力鞏固香港與傳統市場的聯繫，這是發展香港國際化優勢的核心策略。本周初，他將前往英國倫敦及意大利米蘭，出席由香港貿易發展局主辦的大型活動，向當地商政領袖及企業高管介紹香港的優勢、新發展和新機遇，並跟他們就雙方關心的議題深入交流，加深彼此的了解，尋求更多合作雙贏的機會。

香港正轉型為多功能雙向平台

陳茂波在社交平台補充，過去一周，繼續有不少重要的大型國際會議在香港舉行，涵蓋經濟、金融、航運及會議展覽業等範疇，參與人數眾多，個別活動的與會者超過一萬人。這些國際會議匯聚了來自世界各地相關行業的領袖及企業高層管理人員，就著業界關注的議題及未來發展，交流意見並進行深入討論。這些討論有助本地和國際業界掌握前沿的資訊和發展趨勢，也鞏固並提升香港作為國際交流平台的地位，在促進跨地域和跨界別的合作的同時，也有助與會者更好的了解香港的近況和在相關範疇的最新發展。

他以其中一場由國際金融媒體主辦的環球經濟論壇為例，活動匯聚了數百位本地及國際金融、商界和創科界領袖參加。從金融、經濟、科技創新與人才等方面，探索未來的發展。他在論壇上指出，不斷變化的國際地緣政治局勢，亦為香港帶來新的機遇。作為國際金融中心、聯通內地和全球市場，香港正從過去作為國際企業發展內地市場的跳板，轉型至為境內外企業開拓對方市場的多功能雙向平台，這讓香港作為國際金融中心的內涵不斷豐富，功能更為突出。

最後陳茂波指，在香港全力拼經濟、謀發展的關鍵時刻，需要更多有承擔、有能力和有視野的議會代表，一起攜手推動香港更蓬勃的發展。他呼籲大家鼓勵家人、朋友和同事，在12月7日立法會選舉，一齊投票，為香港選賢任能。