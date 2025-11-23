立法會選舉｜陳國基：無論何者舉辦論壇 目的均是提供闡述政綱平台

政府今屆首次舉辦立法會「愛國者同心治港」選舉論壇，而目前除了政府論壇外，暫時未有商營電視台或電台成功舉辦論壇。政務司司長陳國基於電視台節目表示，無論是電視台還是政府主辦的論壇，其目的均是為候選人提供闡述政綱和立場的平台。

陳國基表示，不論是電視台或政府舉辦論壇，其目的均一致。他強調，政府主辦是為了確保所有候選人均有機會向觀眾講述其抱負與政綱，電視台不僅可隨時訪問候選人，也可對論壇進行直播或轉播。

於港島東選舉論壇中，候選人之一的民建聯李清霞因身體不適離場，需送院治理，論壇暫停約十分鐘後繼續。被問到繼續論壇會否造成不公平，陳國基解釋指是希望把握時間，將透過後續重播補足缺席候選人的介紹片段，以確保其政見得以完整呈現。他指，若因李清霞身體不適而取消整個論壇，反而令其他在場候選人都沒法向自己的選民介紹自己。因此，為讓選民能把握時間了解所有候選人的背景與立場，主辦方最終決定讓論壇繼續進行。

陳國基又指，舉辦論壇的目的是為了讓選民了解候選人理念，認清其能否代表自己。

港島東選區候選人包括工聯會吳秋北、民建聯植潔鈴、新民黨郭浩景、自由黨阮建中，以及民建聯李清霞。

