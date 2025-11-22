立法會選舉｜工業界（一）經民聯內鬥 論提升國際航空樞紐優勢 許文俊籲建港深西部鐵路 黃永威冀借鑒樟宜機場

政府主辦的立法會「愛國者同心治港」選舉論壇，今日（22日）就工業界（一）組別進行辯論，候選人包括經民聯黃永威和許文俊。

黃永威指，香港在「一國兩制」優勢下，工業界應把握機遇，創造就業，撐起香港經濟。提出四大政綱，旨在打造「香港製造」新品牌，並建構安全的供應鏈，以應對新技術和創意，協助建立傳統品牌。同時，需確保關鍵物料供應穩定，讓生意得以持續發展。他強調香港工業應追逐新機遇，爭取工業用地以擴展平台公司，並集中資源，將香港工業融入大灣區發展。政府應務實優化政策，建立工業資訊一條龍服務，為業界提供支援。

黃永威提「人機物法環」五大方向

黃永威提出「人機物法環」五大方向，其中「人」是指打造全球工業人才庫，培養本地精英，吸引國際人才，並暢通大灣區人才流動，確保人才來港發展順暢。「機」代表將香港院校的AI，落實各行各業。「物」就是憑藉香港物流優勢，設供應鏈管理中心，聯通灣區與國際；「法」就是政府拆牆鬆綁，稱「手續簡化啲，生意就可以做好啲」；「環」即是政府需成為業界的戰略夥伴，提供支援和政策，讓各國對待的發展得以發揮，協助企業把握機遇，提升防風險能力。

許文俊：實現工業家願景和IP人創造力

許文俊表示，自己在工業設計及出口領域擁有逾20年經驗，並曾擔任香港工業總會青年委員會主席。他指出，現時首要任務是集結工業界的力量，支持提升創新能力。其次，應加速北部都會區的發展，為工業提供更多空間和機遇。他強調香港需更積極培養創科工業人才，促進產學研融合，為工業發展注入新動力；同時亦需配合香港經濟發展，推動IP產業、銀髮經濟、寵物經濟，以及新增食品認證等領域，將香港工業的「餅」做大做強。他表示，參選的唯一目的是希望獲得更大的平台，實現工業家的願景和IP人的創造力，為香港工業再創黃金時代。

興建港深西部鐵路引線

在必答環節方面，兩位候選人討論如何鞏固和提升香港國際航空樞紐的地位優勢。許文俊表示，香港國際機場的第三跑道落成後，創造了大量職位及商機。他認為，香港應把握大灣區的發展機遇，進一步提升其航空樞紐地位。他認為若能興建港深西部鐵路，直接連接深圳寶安機場，將有助實現海空聯運一體化，提升貨運效率。

多點聯運模式 錯位互補優勢

許文俊亦提及，現時已有不少建議及政策方向，如在珠海辦理登機手續後，即可在香港登機。他認為，香港應加強與其他航班的合作，推動多點聯運模式，實現錯位互補、優勢互補。他強調，新鮮蔬果、花卉、電子產品以至晶片等，均高度依賴空運，因此鞏固香港的航空樞紐優勢刻不容緩。他承諾，若成功當選，將與運輸物流業界及工業界代表合作，研究如何加快貨物運送至客戶手中，為客戶創造幸福感。

黃永威表示，大灣區作為主要製造中心，四分之三的空運貨物經香港國際機場處理。他認為，香港應把握高價值電商及冷鏈物流的趨勢，並提及機場管理局在東莞設立空港中心，旨在將內地貨物經東莞預先處理後，透過水路運至青衣，再集散至機場或轉為海運。

借鑒樟宜機場模式 發展機場城市

黃永威建議，香港可借鑒新加坡樟宜機場的成功經驗，透過發展機場城市，將部分轉機旅客轉化為過夜旅客，從而帶動香港經濟。他期望，配合新落成的第三跑道及第二客運大樓，可整合更多零售、演唱會、娛樂及地標性設施，以吸引並留住旅客。

另一條必答題，詢問如何推出政策措施以匯聚全球頂尖創科人才。黃永威指吸引頂尖的創科工業界的人才需求，需有一套由輸入培育到流人才的完整策略，目標希望津貼中年人學習新技術，給年輕人體驗式學習「落手落腳」試做，培養他們的興趣，冀政府推行中高齡工人、工業轉型就業專才計劃，培訓AI應用、智能製造和綠色技術等。他又認為可在北都和外島建立留才機制，如為專才預留住房、國際學校和醫療配套落戶計劃。

許文俊指出，香港有足夠的能力去培養高尖人才，香港有5間全球100大大學，科技大學香港醫學院即將成立，連同北都大學城，相對本港有巨大協同效應，認為工業界可以就本土培養、引入尖端人才做得更多。他強調「科技無論是多先進，都要找到著力點，要找到場景，要找到切入點」。