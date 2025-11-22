立法會選舉 · 港島東｜民建聯植潔鈴辦誓師大會 獲黨內重量級元老站台 發言時一度感動落淚

新一屆立法會選舉將於12月7日投票。民建聯港島東選區候選人植潔鈴今日（22日）在小西灣邨舉行誓師大會，獲黨內多名重量級元老站台支持，包括前全國人大常委譚耀宗、前立法會主席曾鈺成、民建聯會務顧問葉國謙、前立法會議員蔡素玉、鍾樹根，以及現任港島東立法會議員梁熙。植潔鈴發言期間一度感動落淚，強調特別感謝團隊、支持者及義工在選戰中的堅持與支持。

植潔鈴表示，小西灣是她的家，自小見證該區的變遷。作為港島東最邊陲的地區，她笑言小時候向人介紹居住地時，常需解釋小西灣的位置，笑言「有唔少人，甚至會將小西灣同西灣河混淆。」

植續說，自己從政經驗始於議員助理，歷經曾鈺成、鍾樹根、張國鈞及梁熙等議員時期，從地區辦事處至立法會，逐步累積經驗並獲得市民支持，最終當選區議員。她強調，無論在地區或立法會層面，始終未忘作為小西灣居民及鄰居的責任，致力提升該區宜居性。

民建聯兩人出選 植潔鈴 : 投給哪位民建聯候選人 都是對該黨的肯定

民建聯今屆在港島東派出植潔鈴、李清霞二人出選。植潔鈴特別感謝團隊、支持者及義工在選戰中的堅持與支持。對於選民關於民建聯有兩位候選人應如何投票的疑問，她表示，無論投票給哪位民建聯候選人，都是對該黨33年來服務港島東的肯定，均表示感謝。

不過植潔鈴強調，面對未來的挑戰與流言，選民應保持「不聽、不理、不信」的原則，團結堅定，信任民建聯的服務的招牌、梁熙及團隊的工作成績，並相信她作為年輕有活力的候選人，是港島東的最佳選擇，強調若當選立法會議員，承諾將聚焦三項工作，包括打造活力安全的海濱環境，以提升生活質素、支援家庭、中產、青年及長者做到有需必應，以及嚴格把關港島東相關政策，以實績說話。

曾鈺成表示，民建聯的年輕成員具備足夠能力接班，呼籲市民支持植進入立法會，有信心他們能勝任立法會工作，持續為市民發聲，延續民建聯在地區服務的使命，尤其於小西灣及港島東推動民生事務。

鍾樹根表示，植潔鈴一歲半時已被母親抱著參與義工活動，大學畢業後到他的辦事處擔任職員，至今服務超過十年，他強調無論是晴天、暴雨還是颱風天，植潔鈴始終「奮不顧身」走出家門，為居民解決困難，展現極高的服務熱忱與責任感。

梁熙表示，自己從植潔鈴身上學會如何第一時間到達現場了解情況，並迅速作出反應，服務街坊。他堅信植潔鈴比他更優秀、勤奮，並取得更佳成績，呼籲選民於12月7日投票支持。

港島東選區其他候選人包括工聯會吳秋北、新民黨郭浩景、自由黨阮建中以及民建聯李清霞。

記者：黃子龍