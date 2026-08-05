室內遊樂場Momoland PlayHouse一大一細低至$15任玩動感遊戲館 荃灣、北角店適用｜親子好去處

室內遊樂場｜根據網民非正統計，7月有超過20天的雨天，放假想帶小朋友去放電成為家長們的煩惱，想到沙灘享受日光浴、到海濱玩樂美夢成空，雨天還是躲在室內暢玩最安全！今日（5日）有室內遊樂場優惠，於北角、荃灣西店均有分店的Momoland Play House推出買一送一優惠，一大一小只需$15就可暢玩7,000至12,000平方呎室內遊樂場，內有適合零至16歲的玩意，一個價錢任玩各類射擊、賽車、打地鼠遊戲機，也有未來運動場可玩霓虹光影體能競技遊戲。即睇室內遊樂場優惠詳情與購連結。

親子好去處｜室內遊樂場Momoland Playhouse一大一小低至$15

Momoland Play House室內遊樂場佔地 7,000至12,000平方呎，於將軍澳坑口、北角、荃灣西店均有分店，為0至16歲的小朋友提供遊樂空間，幼兒到青少年都可以在這裏找到樂趣。室內遊樂場分區設計滿足不同年齡層發展需求：0–3歲：感官探索區、軟墊安全空間；4–8歲：互動角色扮演、創意建構區；9–16 歲：科技體感遊戲、團隊挑戰關卡，為小朋友帶來主題化沉浸體驗。

親子好去處｜室內遊樂場Momoland Playhouse快閃優惠（圖片來源：KKday）

每間分店擁有獨特主題與設施組合，例如動感遊戲館可任玩各類射擊、賽車、打地鼠遊戲機；於未來運動場則可融入霓虹光影的體能競技，讓小朋友可於「學習中遊戲、遊戲中學習」 培養創造力、社交力與解難能力。

（圖片來源：KKday）

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【親子玩樂大賞·限定1折】室內遊樂場1小時兒童入場門票｜限北角分店適用

優惠：HK$15/小時（原價HK$150/小時）

．套餐包含：1名兒童（1-16歲）及1名陪同成人（18歲或以上）

．使用日期：即日起至2026年8月31日

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【親子玩樂大賞·買1小時送1小時】室內遊樂場1小時兒童入場門票｜荃灣西店及北角店適用

優惠：HK$150/2小時，平均HK$75/小時

（原價HK$300/2小時）

．套餐包含：1名兒童（1-16歲）及1名陪同成人（18歲或以上）

．使用日期：即日起至2026年9月30日

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（圖片來源：KKday）

【親子玩樂大賞72折·HK$108/1小時】室內遊樂場1小時兒童入場門票｜北角店適用

優惠：HK$108/小時（原價HK$150/小時）

．套餐包含：1名兒童（1-16歲）及1名陪同成人（18歲或以上）

．使用日期：即日起至2026年9月30日

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優惠詳情：

優惠期（預訂期）：2026年8月5日11:00至8月11日23:59

荃灣西店地址：荃灣大河道100號海之戀商場2樓2108-2115號&2129A-2131號

北角店地址：北角渣華道123號北角匯二期2樓212-213號舖

*入場登記時須預備HK$200按金（可用作場內額外消費，遊玩1小時後離場時全額退回）

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