2大室內遊樂場限定1折 $25一大一小玩SooperYoo/$16玩荔枝角GanarovaAI

終於等到孩子考完試，可以放下書本去放電了。可是天氣忽晴忽雨，最好還是躲在室內遊樂場舒舒服服盡情玩！今日（3日）早上10時有兩大室內遊樂場推出快閃優惠，限定1折即可暢玩！位於港島西的Sooper Yoo室內遊樂場，以體育為主題，一大一小低至HK$25即可暢玩；而荔枝角Ganarova星際特工AI訓練營是全港首間AI主題室內兒童遊樂場，低至HK$16即可入場！快快入手最抵買室內遊樂場門票，到時帶孩子去抵住放電喇！



室內遊樂場優惠1：SooperYoo一大一小$25

位於港島西的Sooper Yoo以體育為主題，適合4歲以上小朋友及青少年。場內共分8大主題區域，有新奇刺激的大型攀爬障礙迷宮，還有可讓小朋友化身F1小賽手高速比拼。Sooper Kix球類運動區把益智簡單的「井字過三關」結合足球，等小朋友一展射球及運球技術。

室內遊樂場優惠1：SooperYoo一大一小$25（圖片來源：Sooper Yoo）

除了動態遊戲，場內也有鍛練小朋友智力的靜態遊戲，既可體驗登上電視螢幕一嘗做電視主播滋味，也有「高速光線測試」考反應。推介富STEM教育元素的VR Cave環節，讓小朋友在虛擬實境中與虛擬動物互動，激發小朋友的創意和創造力；也有Now Virtual Studio考驗口才，助小朋友全面啟發創意與大小肌肉。今次優惠更送小童防滑襪 ，不少室內遊樂場的防滑襪都需$20、$30對，包襪更抵玩！

（圖片來源：Sooper Yoo）

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【親子玩樂大賞・1折優惠】SooperYoo一大一小門票｜送小童防滑襪

優惠：平日星期二至五HK$25/組（原價HK$250/組）

*每組門票包括：1位4-12歲小朋友＋1位18歲或以上陪同成人

*入場時段：每節開始時間10:00|12:10|14:20|16:30（每節2小時）

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【親子玩樂大賞・加$1多一張】SooperYoo平日一大一小門票(共2張)｜送小童防滑襪

優惠：平日星期二至五HK$251/兩大兩小（原價HK$500/兩大兩小，HK$250/一大一小＋HK$1多一張一大一小）

*每組門票包括：2張小童門票（4歲或以上）＋2張免費成人陪同門票

*入場時段：每節開始時間10:00|12:10|14:20|16:30（每節2小時）

*此優惠必須2大2小一同進場，不可分開使用



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【親子玩樂大賞・買3送1】SooperYoo一大一小門票(共4張)｜送小童防滑襪

優惠：

．平日HK$750/4大4小（原價HK$1,000/組）

．周末HK$960/4大4小(原價HK$1,280/組)

*每組門票包括：4張小童門票（4歲或以上）＋4張免費成人陪同門票

*入場時段：每節開始時間10:00|12:10|14:20|16:30（每節2小時）

*此優惠必須4大4小一同進場，不可分開使用

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優惠詳情：

優惠期（預訂期）：2026年8月3日10:00至8月9日23:59

使用日期：2026年8月4日至8月31日

地址：香港堅尼地城卑路乍街8號西寶城一樓

交通：港鐵香港大學站C2出口

營業時間：逢星期一休館，公眾假期正常營業

每節開始時間：10:00/12:10/14:20 /16:30（每節2小時）

室內遊樂場優惠2：$16玩荔枝角GanarovaAI兒童樂場

全港首個AI混合實境室內兒童遊樂場以太空宇宙為主題，到了Ganarova後，小朋友便戴上手環化身為星際小特工前往室內遊樂場各大挑戰區域，於挑戰中，Ganawawa代言人「Funny Fox」在人工智能裝備庫內為小朋友解難之餘，更會提升孩子的常識，令小朋友玩得更輕鬆投入。

親子好去處｜荔枝角GanarovaAI混合實境室內遊樂場（圖片來源：KKday）

各位「星際小特工」必玩室內遊樂場6大遊戲區域，先到「4D虛擬星際激戰區」透過虛擬實境技術認識太陽系的行星，再與隊友合力拍打投影怪獸，解救太陽系！再到「宇宙能量訓練營」星際小特工所配戴的手帶感應器，進入訓練營進行尋寶遊戲，感應器能偵測他們身處的位置及活躍程度，藉挑選提升身體靈敏度！

親子好去處︳荔枝角GanarovaAI混合實境室內遊樂場（圖片來源：KKday）

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各位「星際小特工」必玩6大挑戰區域，先到「4D虛擬星際激戰區」透過虛擬實境技術認識太陽系的行星，再與隊友合力拍打投影怪獸，解救太陽系！再到「宇宙能量訓練營」星際小特工所配戴的手帶感應器，進入訓練營進行尋寶遊戲，感應器能偵測他們身處的位置及活躍程度，藉挑選提升身體靈敏度！

「4D虛擬星際激戰區」透過虛擬實境技術讓小特工認識太陽系的行星，再與隊友合力拍打投影怪獸，解救太陽系。（圖片來源：《親子王》）

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於「人工智能裝備庫」會根據小朋友年齡及能力，讓他們回答關於世界的常識問題，提升智力值。「星際小特工」可在「太空無重力世界」透過跳彈床體驗太空的失重環境，還可於彷如置身於星際環境的「AI星際競技場」中，保持平衡進行攀爬架競技，越過一個又一個的障礙物。「數碼奇幻星球」是最受星際小特工歡迎的區域，他們可在設置大型波波池及刺激有趣的投影滑梯，親子一起享受愉悅時光。

星際小特工佩戴手帶感應器進入訓練營進行尋寶遊戲，感應器能偵 測他們身處的位置及活躍程度。（圖片來源：《親子王》）

參加者將在各區域互動兼與其他小特工比拼對決，在趣味挑戰中提升體能、智慧及合作能力，邊學邊玩，更為父母與子女締造愉快的親子時光。場館亦會根據不同節日及潮流不定時更新主題和遊戲任務，務求為小朋友帶來新鮮感。

場外還有多款機動遊戲和夾公仔機等，部分可多人同時對決，好玩度滿fun。（圖片來源：《親子王》）

【親子玩樂大賞・1折優惠】Ganarova一大一小90分鐘門票｜送小童防滑襪

優惠：平日星期二至五HK$16/組，平均HK$8/位（原價HK$158/組）

*每組門票包括：1位2-12歲小朋友＋1位18歲或以上陪同成人

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【親子玩樂大賞・加$1多一張】Ganarova一大一小90分鐘門票(共2張)｜送小童防滑襪

優惠：

．平日HK$159/兩大兩小（原價HK$316/兩大兩小，HK$158/一大一小＋HK$1多一張一大一小）

．周末及假日：HK$189/兩大兩小(原價HK$376/兩大兩小，HK$188/一大一小＋HK$1多一張一大一小)

*每組門票包括：2張小童門票（2至12歲）及2張免費成人陪同門票

*此優惠必須2大2小一同進場，不可分開使用

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【親子玩樂大賞・買3送1】Ganarova一大一小90分鐘門票(共4張)｜送小童防滑襪

優惠：

．平日HK$474/四大四小（原價HK$632/四大四小）

．周末HK$564/四大四小（原價HK$752/四大四小)

*每組門票包括：4位2-12歲小朋友＋4位18歲或以上陪同成人

*此優惠必須4大4小一同進場，不可分開使用

購買連結：＞＞按此＜＜

優惠詳情：

優惠期（預訂期）：2026年8月3日10:00至8月9日23:59

使用日期：2026年8月4日至8月31日

地址：九龍深盛路8號碧海藍天Aeon荔枝角店一樓

交通：港鐵荔枝角站D4出口，步行約6分鐘

入場時段:11:00-18:00

入場時間：90分鐘

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