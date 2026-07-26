室內遊樂場4大推介 炎夏必玩室內飄移車/$60放電2小時｜親子好去處

夏季酷熱多雨，假日想安排戶外活動也恐怕熱壞大人小孩，最穩當的自然是全天候空調開放、不受天氣影響的室內遊樂場。以下幾間最新開幕或剛剛翻新的playhouse，媽媽們絕對要納入口袋名單！

室內遊樂場推介1：Sunday Island （康城店）港鐵站上蓋夠方便

於鑽石山及元朗設有分店的Sunday Island，於今年6月在將軍澳康城開設第三間分店。地點同樣選址港鐵站上蓋商場，方便家長帶小朋友出行。

Sunday Island位於康城站上蓋商場，全程不用怕天雨淋濕。（圖片來源：《親子王》）

康城店雖不是面積最大，但非常適合六歲以下幼兒，除了必有的旋轉滑梯和波波池，也有旋轉韆鞦、角色扮演區、煮飯仔、學步車及充氣城堡等，最特別的是採用真實生活用品建構的觸感牆，讓幼兒透過按掣開關、門鎖、拉鍊、扣鈕及門鐘等訓練小手肌和協調能力。場內還有康城店獨有的車軚滑梯，也有14米長飛索，適合想體驗小小刺激感卻又不會嚇壞小朋友。

鑽石山店有的飛索，康城店亦 有，而且達14米長，更為刺激。（圖片來源：《親子王》）

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Sunday Island （康城店）

地址：將軍澳康城The LOHAS 4樓407 - 408號店

營業時間：假日11:00 - 20:00，平日11:30 - 19:30

收費（包1大1小）：

•假日： $160 / 1小時，$190 / 1.5小時，$220 / 2小時；額外成人$80 / 位

•平日： $110 / 1小時，$140 / 1.5小時，$150 / 2小時，$170 / 3小時；額外成人 $30 / 位

預約電話：5295 8145

室內遊樂場推介2：PowerPlay Arena室內飄移車

暑假最適合相約幾個家庭一起去玩，荔枝角D2 Place二期的Powerplay Arena室內遊樂場就有數十部遊戲機供大、小朋友玩，每局$5起，由大熱彈珠機至射擊遊戲、小朋友駕駛遊戲等都有，大小同樂。

飄移車場空間十足，並設有多個彎位，既刺激又好玩。（圖片來源：《親子王》）

最吸引的首推全港獨有的飄移車，有大人版也有兒童版，只需夠120厘米高或以上便可自行駕駛，全場最多五位小朋友競賽，和朋友仔一起玩最過癮。PowerPlay Arena於D2 Place另一樓層則設有懷舊荔園風情的攤位遊戲如吊鴨仔、汽水瓶套圈圈等，可換取豐富禮品。至於Zone A及B則有個人及

團體電子動感競技遊戲如泡泡足球、地壺球、「格外留神」、「人體闖關」及融合運動與科技元素的「動感單車」等，不同年齡人士都可找到相應樂趣！

2樓掟彩虹$1 / 幣，可贏豐富獎品。（圖片來源：《親子王》）

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PowerPlay Arena

地址：荔枝角長順街15 號D2 Place TWO 2 - 3 樓

營業時間： 12:00 - 21:30

收費： 會費 $20，電子代幣$1 / 個（最低充值$10，並以 $10為單位遞增）；飄移車 $75起，attlefield Zone $100 - $190。

查詢及預約：5938 2506（WhatsApp） / www.pp-arena.com/

室內遊樂場推介3：屯門Kingdom全新遊戲登場

作為屯門區最大playhouse，Kingdom近年不斷加入新元素，例如與職員玩遊戲贏獎品，亦新增不少電子遊戲機甚至Switch電玩，讓在場等候的家長也可以一起玩。

Kingdom王國樂園佔地近9,000呎，設 有23個玩樂區域。（圖片來源：《親子王》）

場內玩樂區域有多達23個設施，包括滑梯、平衡滑軌區、迷宮區、波波池區、彈床區、氣球城堡、大型沙池、超市、角色扮演公主服裝區、警察局、消防局、滑行車道及夾公仔專區和F1電動車區等。當中大型沙池增添的玩沙玩具，如磨谷機和豆漿機均是較少見的大型款式，即使陶瓷沙也有多種玩法。每逢周末假日，更會有彩繪師駐場替小朋友玩face painting （須另外收費），約定幾個朋友仔，毋須包場也能即興自己「開party」！

小朋友自己也玩到的飛索， 由上層移動至下層繼續玩。（圖片來源：《親子王》）

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屯門Kingdom

地址：屯門建生商場2樓209號舖

營業時間：11:00 - 20:30

收費：

•星期一至四 $80（1成人1小童玩半小時），$160（1成人1小童玩 1小時），$230（1成人1小童玩2小時）

•星期五至日、公眾假期及特別日子 $90（1成人1小童玩半小時），$180（1成人1小童玩1小時），$280（1成人1小童玩2小時）

•額外成人：星期一至四 $50 / 位；星期五至日、公眾假期及特別日子 $100 / 位

查詢及預約：www.kingdomtm.com.hk

室內遊樂場推介4：Joyland Playhouse $60玩兩小時

跟小朋友去玩playhouse，往往都玩到樂而忘返，短短一小時確實未必夠喉，如果相約其他家庭，更覺得時間過得飛快。

今年於荃灣商廈新開幕的Joyland Playhouse佔地2,800呎，擁有落地玻璃和高樓底，令空間感更寬闊。最近推出的$60任玩兩小時，一大一小玩兩小時只需$120，絕對是暑假家長恩物。場地雖然不算超大，但小孩愛玩的設施都有，包括夢幻發光波波池、圓型沙池、煮飯仔廚房、充氣海盜船，以及電子遊戲台如籃球機、拍拍樂及雙槍機，小朋友輕鬆玩兩小時，家長們也可放鬆圍爐傾湊仔經。

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Joyland Playhouse

地址： 荃灣大涌道18號國際企業中心3期1101 - 02室（鄰近愉景新城）

開放時間： 11:00 - 17:30 （散場如開放會前一日社交平台公布）

收費：散場 $60 / 2小時（大小同價）*

查詢及預約： [email protected] / 4639 7699（WhatsApp）

*需要提前付款預約

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