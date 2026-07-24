4間室內遊樂場限定1折 $20起暢玩沉浸式職業角色扮演/做小車手玩電動車｜親子好去處

暑假到了，天氣炎熱，想帶孩子去哪裏放電？今日（24日）有4間室內遊樂場推出限定1折優惠，低至$20即可暢玩全港最多遊戲區的Kids Kids Playhouse，可以在「建築學園」學起樓，也可到「維修汽車站」做學徒，還有大型波波池及多款沉浸式職業角色扮演；又可於Kids Kids Car做小車手駕駛電動車馳騁賽車場！即睇室內遊樂場優惠與快搶連結。

親子好去處｜九龍灣室內遊樂場Kids Kids Playhouse限定1折$20暢玩

全港最多遊戲區的 Kids Kids Playhouse，有超過20款遊戲區，包括全港獨有「建築學園」，內有模擬吊臂與積木，讓小朋友合作起高樓！亦有「維修汽車站」，最啱一班小車迷；角色扮演方面亦動靜皆宜，小朋友可扮演消防員、警察、廚師等等，也有公主化妝間可以滿足一班小公主！

角色扮演區道具多多又逼真，一日內讓小朋友變身幾次也無難度。（圖片來源：《親子王》）

場內亦有AR互動投影、瘋狂咖啡杯、親子攀爬、大型波波池等好玩設施，裹可額外購票玩邏輯駕駛電動車，提供沉浸性娛樂體驗，讓小朋友盡情放電！

成為小小工程師運送磚頭，再發揮創意建構理想房子！（圖片來源：《親子王》）

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【限定1折 $22/張】Kids Kids Playhouse 100分鐘入場任玩門票｜包括1位小童及1位成人

優惠：HK$22/張（原價HK$220/張）

包含：1位小童＋1位成人（18歲或以上）100分鐘入場任玩

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【買一送一 平均$110/張】Kids Kids Playhouse｜100分鐘入場任玩門票｜每次需預訂2張，共2位成人及2位小童同時使用

優惠：HK$220/2張，平均HK$110/張（原價HK$220/張）

包含：2位小童＋2位成人100分鐘入場任玩

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優惠詳情：

優惠期（預訂期）：2026年7月24日10:00至7月30日23:59

使用日期： 2026年7月25日至8月31日

營業時間：星期一至五 11:00-20:00；星期六、日及公眾假期 11:00-21:00

地址：香港九龍灣MegaBox 12樓1號店

*所有入場人士均須脫鞋並穿著襪子

親子好去處｜Kids Kids Car兒童電動車主題樂園3大分店同享優惠

Kids Kids Car兒童電動車主題樂園結合電動車邏輯駕駛、仿真賽道、主題遊戲室與職業角色扮演，全港3大分店各有特色，讓小朋友學習邏輯思維同時盡情放電！就如九龍灣MegaBox店，場內提供消防車、警車、跑車、巴士、工程車等多款電動車，鼓勵二至九歲小朋友學習邏輯駕駛，每輛電動車本身快慢不一，適合不同經驗及操控能力的小朋友。若小朋友年紀較小無法操控，場內職員也會利用遙控協助。此外，場內還有波波池和充氣城堡，駕駛後齊齊跳躍玩樂，一次玩盡所有設施。

Kids Kids Car絕對是小車迷的天堂， 多款電動車任君選擇。（圖片來源：《親子王》）

而尖沙咀中港城旗艦店為全港最大，佔地20,000呎，除了有賽車區，更有模擬體驗區，可以大玩海盜船、金字塔、陀螺、風火輪及碰碰車，亦有七種職業放電遊戲區，可以做廚師、超市、消防員、小郵差、小公主等，也有沙灘公園可以玩波波池、AR投影、足球及陶瓷沙，喜歡LEGO亦有大型LEGO砌砌樂。荃灣愉景新城店以海盜船為主題，設有海盜船主題遊戲室，內有海盜船、金字塔攀爬、滑梯及大型波波池，適合2-8歲及身高80-140厘米小朋友，同時亦有兒童電動車邏輯駕駛。

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【限定1折 $20/張】套票B：4次車遊戲·三店通用（尖沙咀・九龍灣・荃灣）｜購買後次日開始使用

優惠：HK$20/張（原價HK$200/張）

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【尖沙咀中港城旗艦店｜買一送一 平均$80/張】套票C：1次車遊戲 + 模擬體驗區 / 開心樂園區/沙灘公園（3選1）｜可即買即用

優惠：HK$160/2張，平均HK$80/張（原價HK$160/張）

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【九龍灣Megabox 9樓｜買一送一 平均$100/張】套票 C：1次車+1次50分鐘樂園｜購買後次日開始使用

優惠：HK$200/2張，平均HK$100/張（原價HK$220/張）

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【荃灣愉景新城店｜買一送一 平均$80/張】套票C：1次車遊戲+開心樂園區｜購買後次日開始使用

優惠：HK$160/2張，平均HK$80/張（原價HK$160/張）

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優惠詳情：

優惠期（預訂期）：2026年7月24日10:00至7月30日23:59

使用日期： 自開票日算起 60日 之內兌換有效，逾期無效

．迷你私家車/越野車：限2-8歲、身高80-140cm、體重不超過20kg

．道路小英雄：限3-9歲、身高90-160cm、體重不超過20kg

．每部電動車只可供1名小童使用

．模擬體驗區及放電遊戲區：適合12歲以下，須由成人全程陪同

*所有入場人士均須脫鞋並穿著襪子

荃灣愉景新城店

地址：荃灣愉景新城1樓1056B舖

營業時間：周一至五 12:00-19:00；周六、日及公眾假期 11:00-20:00

九龍灣MegaBox店（全港最大7,000呎車場）

地址：九龍灣宏照道38號MegaBox 9樓23號舖

營業時間：周一至五 11:30-19:30；周六、日及公眾假期 11:00-20:00

尖沙咀中港城旗艦店（全港最大20,000呎）

地址：尖沙咀廣東道33號中港城UG/F 30號舖

營業時間：周一至五 12:00-19:00；周六、日及公眾假期 11:00-20:00

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