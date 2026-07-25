全港首個兒童透明洗車屋做專業洗車小達人 奧海城 x Jumptopia極速賽車巨型彈床｜暑假好去處

暑假好去處｜不少孩子都是小車迷，將車子當作好朋友，今個夏天，就可以幫「好朋友」們洗白白喇！奧海城於暑假與Jumptopia聯手打造全港首個「極速車隊訓練基地」，結合放電一流的充氣彈床與好玩兒童職業體驗，一次滿足小朋友兩個願望。小朋友可於更全港首個兒童透明洗車屋特訓成為小小專業洗車小達人，又可於以賽車為主題的巨型彈床玩6.5米高速滑梯，過個充滿速度又涼陣陣的夏天！

暑假好去處｜全港首個兒童透明洗車屋 兒童職業體驗洗車師傅日常

奧海城 x Jumptopia「極速車隊訓練基地」分有兩個部分，包括有令大、小朋友非常期待的全港首度引進的「兒童透明洗車屋」！

奧海城於暑假與Jumptopia聯手打造全港首個「極速車隊訓練基地」。（圖片來源：《親子王》）

這項於海外極受歡迎的兒童職業體驗終於登陸香港，穿上專用雨衣與防滑水鞋就可以進入洗車屋身專業小小洗車達人，場內備有7款不同型號的迷你車輛，選擇車車後，小朋友要先做個車身彩繪藝術師，幫車車畫上圖案；然後就可使用兒童用安全泡沫幫車子噴上清潔劑，再用海綿與刷子為專屬座駕擦洗刷車身，刷乾淨就可用洗車專用的水壓槍清洗泡沫，再用抹布抹乾水分就大功告成。

先為車車噴上兒童用安全泡沫。（圖片來源：《親子王》）

完成洗車任務，可以再去以極速賽車為主題的巨型充氣樂園挑戰體能！整個彈床像是一個微縮版的極速賽車賽道及維修站，有2.7米高巨型紅色賽車、滿布輪胎障礙賽的3D立體賽道、巨型黃金冠軍獎盃打卡位、迷你方程式極速隧道等，孩子可盡情彈跳釋放電力！最矚目的絕對是高達6.5米的極速賽車滑梯，可體驗近乎垂直俯衝的快感，感受風馳電掣的速度衝擊。

（圖片來源：《親子王》）

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為了增添互動性與挑戰性，訓練基地更有平日與周末限定「兩大特訓任務」，考驗手腦協調與團隊協。凡參與並完成任務，即可獲贈由Kiztopia車隊送出的限定小禮物，讓小小車隊成員滿載而歸！

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任務1（平日指定時段）：「搖旗大衝線」

遊戲位置：車手極限挑戰營

遊戲日期及時間：平日時段 14:00、16:00、18:00

遊戲獎賞：在指定時間內完成任務，將可獲得「 Kiztopia極速車隊」送出的小禮物。

任務三部曲：

．聆聽：聽到賽車倒數聲，比賽正式開始！

．追蹤：尋找在場內不斷移動、手持衝線旗的工作人員。

．衝線：旗幟揮舞時，最快觸碰到該工作人員的小朋友勝出！

任務2（周末限定時段）：「換呔大作戰」

遊戲位置：車手極限挑戰營

遊戲日期及時間：每逢周末 14:00、16:00、18:00

遊戲獎賞：在指定時間內完成任務，將可獲得「 Kiztopia極速車隊」送出的小禮物。

任務內容：場外會放置 3 部缺少車呔的 Kiztopia Friends 專屬紙板賽車，參加者需進入彈床內，搜尋隱藏在各處、印有對應角色標誌的專屬車呔（6 個），成功搜集並利用魔術貼將車呔正確安裝到場外的賽車上， 即可完成「入Pit換呔」任務！

（圖片來源：《親子王》）

奧海城 x Jumptopia 極速車隊訓練基地

日期：即日起至8月31日

時間：星期一至五 12:00 - 20:00，星期六、日及公眾假期 11:00 - 20:00

線上購票平台 Klook手機應用程式/網頁

線下購票：活動日期內於奧海城2期現場購票 或＞＞按此＜＜

票價：

彈床「車手極限挑戰營」： 平日 $58 / 25分鐘，假日 $68 / 25分鐘； 假日 $108 / 50分鐘，假日 $118 / 50分鐘

「創意塗鴉洗車房」（1大1小）： 平日 $88 / 25分鐘，假日 $108 / 25分鐘； 假日 $168 / 50分鐘，假日 $198 / 50分鐘



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