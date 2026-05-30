全新室內遊樂場4大推介 人氣XVENTURE室內運動競技/玩布袋滑梯+彈床氣球屋｜親子好去處

親子好去處｜初夏多雨，天氣開始炎熱，不想周末因下雨天而苦惱放電節目，就要留意以下最近新開或全面翻新的室內遊樂場選擇，全天候室內冷氣開放，無懼任何天氣狀況！

全新室內遊樂場推介1：Sunday Island全面升級擴張

去年於鑽石山荷里活廣場開張的Sunday Island是區內少有開設於大型商場的playhouse，地點位於地

鐵站上蓋，交通方便。

●荷里活分店的擴充及裝修工程已於4月完成，全場6,000呎讓小朋友任跑任跳。（圖片來源：《親子王》）

今年4月Sunday Island全面擴張，除了將原址設施升級，更把對面鋪位一併租下，讓小朋友有更大玩樂空間。本來已有的攀石、波波池、喇叭滑梯、飛索和魔鬼滑梯等繼續保留，同時增設布袋滑梯、彈床氣球屋、「眼明手快」、「智力迷宮」及雙人足球桌等，好玩度大大增加，收費不變，同時亦設有派對空間可舉行生日會、畢業聚會等，一站式方便各位家長。

怕玩滑梯時穿 短褲、短裙皮膚磨擦影響滑行？可用店內提供的布袋，滑得更順暢！（圖片來源：《親子王》）

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Sunday Island（鑽石山店）

地址：鑽石山荷里活廣場1樓123號店

時間：周末及假日11:00 - 20：00；平日11:30 - 19:30

收費（1大1小）： 假日 $160 / 1小時，$190 / 1.5小時，$220 / 2小時，額外成人 $80 / 位；平日 $110 / 1小時，$140 / 1.5小時，$150 / 2小時，$170 / 3小時，額外成人 $30 / 位

查詢：6124 2873

全新室內遊樂場推介2：Wonder Valley谷仔樂園 銅鑼灣最新Playhouse

作為香港親子餐廳×Playhouse的元祖，大樹先生的家於九龍及港島的兩間分店已於今年正式結業。不少家長大感不捨的同時，也希望銅鑼灣能再有一個適合幼兒玩樂的地方。

Wonder Valley代之前的大樹先生的家，成為銅鑼灣區唯一大型playhouse。（圖片來源：《親子王》）

Wonder Valley今年4月正式於銅鑼灣皇室堡、原身為大樹先生的家舊址開設其第二間分店，和荔枝角分店一樣場地寬敞衞生，而且絕大部分都適合嬰幼兒玩樂，更有不少桌面玩具和牆上遊戲等，動靜皆宜，善用場地空間。店內一隅有飲食休息區，也設有儲物櫃，收費相當實惠，成為會員更可以優惠價暢玩荔枝角及銅鑼灣兩店。銅鑼灣店將推出更多以「Learn and Play」為題的playgroup及工作坊，敬請留意官方社交平台！

跳彈床結合射球遊戲更好玩。（圖片來源：《親子王》）

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Wonder Valley（銅鑼灣店）

地址：銅鑼灣皇室堡15樓1501 - 1505號鋪

營業時間 ： 星期一至五 11:00 - 19:30 （最後入場 18:30） ；星期六、日及公眾假期10:00 - 19:30 （最後入場 18:30）

收費（1大1小）： 非會員 平日$130 / 小時（額外成人收費$80），另須付$300現金按金；星期六、

日及公眾假期 $160 / 小時（額外成人收費$100），另須付$500現金按金；會員 平日110積分 / 小時，星期六、日及公眾假期 130積分 / 小時（開通會員卡後，可享$1 = 1積分）

查詢：6707 5084

全新室內遊樂場推介3：XVENTURE 室內運動競技

隨着孩子慢慢長大，playhouse未必能滿足小朋友追求刺激和向難度挑戰的欲望，想大人、小朋友都玩得開心又能做運動？

由懸木、繩索及活動支點構成的全港最高離地超過3米室內高空繩網陣。（圖片來源：XVENTURE）

國際頂級室內新世代運動競技品牌XVENTURE將會繼泰國清邁全球首間都市運動技競場後，於5月15日登陸香港，將高強度運動與尖端科技完美結合。近兩萬呎空間打造令人血脈賁張的極致挑戰之地， 包括八米高、全港最斜坡度的「高速滑板滑梯」與「火箭飛毯滑梯」， 全港最高、離地逾三米高的室內高空繩網陣、忍者障礙賽、互動運動競技場、極限攀爬等九大主題區域合共26項挑戰，適合六歲或以上的成人及兒童，親子都可以同場競技一番！

坐上巨型圓球，展開低空滑索之旅。（圖片來源：XVENTURE）

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XVENTURE

地址：鰂魚涌康山道1 - 2號康怡廣場南座4樓

營業時間： 星期一至四 12:00 - 20:00，星期五、六、日及公眾假期 11:00 - 21:00

對象： 6歲或以上（部份設施需要達到高度120厘米或以上）

費用（親子組合）： 星期一至四（公眾假期除外） $308起、星期五至日及公眾假期 $398起。

購票平台：https://bit.ly/4w8jGFj

全新室內遊樂場推介4：百田遊園 哥哥姐姐陪玩

百田遊園繼馬鞍山分店後，今年3月推出佐敦店全新分店。新分店佔地逾5,000呎，無樑柱可一眼追蹤小朋友玩耍位置。場內有沙池、巨型充氣城堡及多款桌遊玩具。

佐敦百田遊園的充氣城堡以埃及金字塔為造型。（圖片來源：百田遊園）

最吸睛的莫過於結合了大型波波池與滑梯的冒險尋寶主題攀爬架，讓孩子盡情穿梭。而且每個設施都有職員看管和陪小朋友玩，爸媽可以趁機在旁唞唞。每逢節日，場內更會大派禮物，店面積雖不及馬鞍山店，但勝在各樣遊樂元素也有，小朋友亦有機動遊戲等可玩完再玩，消磨一、兩小時絕無難度。

大量騎馬仔、學步車供幼童穿梭場內。（圖片來源：百田遊園）

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百田遊園（佐敦店）

地址：尖沙咀彌敦道219號莊士倫敦廣場2樓

營業時間： 星期一至四 14:00 - 20:00 （如14:00前來玩，需提早1日預約。）；星期五及假期前夕 11:00 - 21:00； 星期六日及公眾假期10:00 - 21:00（佐敦必需預約，營業時間請先向客服查詢）

收費（1大1小）：$240起 / 2小時、$140起 / 1小時

優惠場 ： $140起 （星期一至四 18:00 - 20:00；星期五六日、假期前夕及公眾假期 19:00 - 21:00）

查詢及預約：6216 6311（WhatsApp）

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