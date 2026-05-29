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屈臣氏小小店長體驗日全港召募免費玩兼有禮物 模擬接待/收銀/健康美容顧問｜兒童職業體驗

親子
更新時間：10:52 2026-05-29 HKT
發佈時間：10:52 2026-05-29 HKT

兒童職業體驗｜天文台天天發出炎熱警報，想帶小朋友去放電，不一定躲在室內遊樂場，試玩不同的兒童職業體驗一樣好玩，更可邊玩邊學習。屈臣氏小小店長體驗近日全港召募小店員，小朋友可以免費玩不同的小任務，如模擬接待客人，也可當收銀，亦可做個小小健康美容顧問！完成任務更有「小小店長證書」及小禮物。即睇兒童職業體驗報名方法與屈臣氏小小店長體驗活動詳情！

（圖片來源：屈臣氏）
（圖片來源：屈臣氏）

兒童職業體驗｜免費玩！屈臣氏小小店長體驗全港召募

想為小朋友準備一個好玩又具學習價值的活動？屈臣氏將於2026年6月20日在九龍灣德福廣場分店舉辦「屈臣氏小小店長體驗日」，費用全免！

（圖片來源：屈臣氏）
（圖片來源：屈臣氏）

小朋友可在真實的零售門市內，換上專屬的小制服做小店長，於店內體驗不同的店務工作，既可親自動手嘗試產品上架與貨架大變身，與其他小店員合作，培養出滿滿的責任感；又可 化身小小健康美容顧問，嘗試向現場「顧客」大膽推介精選產品，從中發掘分享的樂趣並大大增強自信心。

（圖片來源：屈臣氏）
（圖片來源：屈臣氏）

客人要付款了，小店員就變身小小收銀員，在好玩的模擬接待與收銀過程中，大大提升溝通技巧與應變智慧。 順利完成任務後，小店員更可獲頒「小小店長證書」及得到精美小禮物。今次活動費用全免，想為小朋友帶來一場充滿歡樂與挑戰的沉浸式零售初體驗，就要快快報名，名額有限呀！

（圖片來源：屈臣氏）
（圖片來源：屈臣氏）

點擊圖片瀏覽屈臣氏小小店長體驗以往活動：

屈臣氏小小店長體驗
日期：2026年6月20日（星期六）
時間：10:00 - 12:00
地點： 九龍灣德福廣場一期 G52 號舖—屈臣氏分店
對象： 6 至 10 歲兒童（名額 15 名*）
報名連結：＞＞按此＜＜（6月8日截止報名）

*活動受條款及細則約束。如報名人數超出上限，名額將以抽籤方式決定。

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