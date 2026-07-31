陳凱琳帶3兒子睇《蜘蛛俠》被網民公審 指孩子全程大叫 附帶小朋友看電影的5大睇戲禮儀｜親子熱話

親子熱話｜帶小朋友出入公共場所，絕對考驗家長的育兒智慧與公德心。除了乘搭飛機，到電影院睇戲是另一個經常令家長被「公審」的活動。日前，藝人陳凱琳（Grace）帶同三個兒子前往戲院觀賞電影《蜘蛛俠》時，便引起教養風波。有網民於社交平台公審陳凱琳的三個兒子於電影播放期間「大笑大叫 嘈足成場」，並屢勸無果；但又有在場觀眾反指「苦主」將cream倒於孩子頭上。意外引發一場網絡熱議，再次引起大家對於「睇戲禮儀」的討論。

陳凱琳帶3兒子秈電影引起「戲院禮儀」熱議

昨晚（30日）一名網民於Threads發帖，指「暑假期間入戲院睇戲真係貼錢買難受！」，事緣事主於昨日（30日）在金鐘欣賞下午場次的《蜘蛛俠》，有三個小朋友「不斷講嘢、大笑大叫、嘈足成場」，令坐於後面的事主感到困擾。事主表示自己於過程中「不斷『殊』佢地同埋叫佢哋靜啲」，但安靜一會又固態復萌「傾偈大叫」，同時指他們的媽媽全程未有理會孩子，任由其他觀眾注視他們，令「乜嘢氣氛都俾你哋破壞晒啦」。於完場後，事主才發現三位小孩的母親為陳凱琳，其表示「身為藝人連基本嘅戲院禮儀都唔識完全唔尊重電影」，還指「唔識教就唔好學人生仔」。

（圖片來源：Threads截圖）

（圖片來源：Threads截圖）

其他網民有留言撐事主，表示「我都勁憎睇戲有細路，遇著乖就冇嘢」、「細路仔嘈就真係離譜啲」。另有網民留言指事主曾「淋d cream落佢小朋友身上」，亦有網民指，只要懂得教導孩子觀賞電影禮儀，有些佻皮行為是可以接受的。「上次睇minions，見個亞媽同個仔分開坐…個媽咪坐個仔前面…個仔會忍唔住同媽咪講嘢，個媽咪係會叫佢唔可以講野……（雖然）刻意分開坐，但又全程佢真係控制佢小朋友，整體上係ok！」

（圖片來源：Threads截圖）

目前雙方各有說法，事件提醒了各位爸媽，帶孩子去戲院看電影前，要做足功課，教孩子以上5個看電影的觀影禮儀，便可減少爭拋與矛盾。

事後Grace已刪除帶孩子看電影的IGS。（圖片來源：Threads截圖） ​

點擊圖片瀏覽陳凱琳與兒子：

帶小朋友看電影的5大觀影禮儀

帶孩子進戲院是一次難得的學習好機會，也是一家人的美好回憶。為讓一家人看得開心，同時又不會影響他人，爸媽可參考以下5個實用的觀影禮儀。

1. 睇戲前做好心理建設與約定

帶孩子進場前，爸媽應先向他們說明戲院的環境特徵，例如燈光會關閉、音效較大聲等，避免孩子因陌生或恐懼而尖叫；同時，可以以生動方式建立「睇戲約定」，如「入場後要像小貓咪一樣輕聲細語」、「不可以踢前面椅背」等，讓孩子明白在公共場所的規範。

（AI生成示意圖）

2. 選擇合適場次與座位

幼童的集中時間較短，專注力有限，家長可挑選專為兒童設的「親子場」或日間非熱門場次。在訂位時，可盡量選擇靠近走廊或出口的座位。一旦孩子出現情緒失控、大哭或持續喧鬧的情況，家長應果斷暫時帶孩子離開到場外安撫情緒，待平復後再重新進場。

3. 入場前去洗手間

在開場前10至15分鐘應帶孩子先去洗手間，避免電影播放期間頻繁離座，既能減少對同場觀眾視線的遮擋，亦能保持孩子的專注度；亦可限制入場前的飲水量，以及選擇不易弄髒衣服或不會發出過大聲響的食物，如薯片、餅乾等。

（AI生成示意圖）

4. 準備適當輔助工具

入場前可為孩子準備水壺或輕便的小物件（如無聲安撫玩具），有助安定情緒；同時應避免攜帶發光玩具、螢光棒、發聲物品或會發出強光的電子設備，以免干擾其他觀眾的睇戲體驗。

5. 注意肢體動作 管教要即時

爸媽需特別留意孩子的腳部動作，避免其無意中頻繁碰撞前座觀眾的椅子，或在座位上擺動身體。過程中如孩子發出聲音或做出不當行為，家長應第一時間以溫和但堅定的語氣進行提醒，展現負責任的管教態度。

（AI生成示意圖）

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