尖沙咀香格里拉自助餐買一送一 低至$299蒸龍蝦/燒鮑魚/魚子醬吞拿魚他他｜親子優惠

喜歡吃日本菜、海鮮的爸媽，就不要錯過今日（28日）九龍香格里拉自助餐優惠，買一送一低至$299即可大歎二百款美食及多款海鮮、還有蒸龍蝦、燒鮑魚等，大、小朋友一樣啱食。即睇自助餐優惠詳情與快搶連結，快快入手跟小朋友去刷餐飽。

親子優惠｜尖沙咀香格里拉自助餐買一送一

九龍香格里拉CaféKool推出全新「夏日東瀛」主題自助餐，除了有主打的各式燒烤肉類，也有豐富海，以及逾二百款美食鮮以供選擇。推介自助午餐的刺身壽司拼盤、蒜香牛油帶子配三文魚籽、醬油醃吞拿魚、油甘魚刺身配柚子醋汁與蒲燒鰻魚，還有周末限定的蒜香迷迭香羊架、宮崎牛壽喜燒。

（圖片來源：KKday）

而自助晚餐則有魚子醬吞拿魚他他、鐵板燒鮑魚、焗忌廉蟹肉帶子、極上軟殼蟹丼、白酒忌廉芝士焗蠔、甲羅燒多士、鵝肝釀百花炸蟹鉗、金湯蟹鉗蒸蛋白等，還有周末限定的宮崎和牛扒配味噌汁、魚子醬宮崎和牛他他都值得一試。

（圖片來源：KKday）

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【快閃優惠｜買一送一】「夏日東瀛」自助午餐｜任食精選刺身壽司、蒜香牛油帶子、油甘魚刺身配柚子醋汁

用餐時間：12:00-14:30

優惠：

．星期一至五：HK$598/2位，平均HK$299/位

．星期六・日及公眾假期：HK$670/2位，平均HK$335/位

（已包括加一服務費）（原價HK$548起/位）

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【快閃優惠｜買二送一】「夏日東瀛」自助午餐｜任食精選刺身壽司、蒜香牛油帶子、油甘魚刺身配柚子醋汁

用餐時間：12:00-14:30

優惠：

．星期一至五：HK$1,146/3位，平均HK$382/位

．星期六・日及公眾假期：HK$1,284/3位，平均HK$428/位

（已包括加一服務費）（原價HK$548起/位）

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【快閃優惠｜買一送一】「夏日東瀛」自助晚餐｜任食和牛扒、鐵板燒鮑魚、甲羅燒多士

用餐時間：18:00-21:30

優惠：

．星期一至四：HK$982/2位，平均每位HK$491/位

．星期五至日及公眾假期：HK$1,054/3位，平均HK$527/位

（已包括加一服務費）（原價HK$900起/位）

購買連結：＞＞按此＜＜

【快閃優惠｜買二送一】「夏日東瀛」自助晚餐｜任食和牛扒、鐵板燒鮑魚、甲羅燒多士

優惠：

．星期一至四：HK$1881/3位，平均每位HK$627/位

．星期五至日及公眾假期：HK$2,019/3位，平均HK$673/位

（已包括加一服務費）（原價HK$900起/位）

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優惠詳情：

優惠期（預定期）：即日起至2026年8月3日23:59

使用日期：即日起至2026年8月31日

地址：香港九龍尖沙咀東麼地道64號九龍香格里拉閣樓CaféKool

*須於換領日期12小時前購買

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