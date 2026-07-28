尖沙咀香格里拉自助餐買一送一 低至$299蒸龍蝦/燒鮑魚/魚子醬吞拿魚他他｜親子優惠
發佈時間：13:24 2026-07-28 HKT
喜歡吃日本菜、海鮮的爸媽，就不要錯過今日（28日）九龍香格里拉自助餐優惠，買一送一低至$299即可大歎二百款美食及多款海鮮、還有蒸龍蝦、燒鮑魚等，大、小朋友一樣啱食。即睇自助餐優惠詳情與快搶連結，快快入手跟小朋友去刷餐飽。
親子優惠｜尖沙咀香格里拉自助餐買一送一
九龍香格里拉CaféKool推出全新「夏日東瀛」主題自助餐，除了有主打的各式燒烤肉類，也有豐富海，以及逾二百款美食鮮以供選擇。推介自助午餐的刺身壽司拼盤、蒜香牛油帶子配三文魚籽、醬油醃吞拿魚、油甘魚刺身配柚子醋汁與蒲燒鰻魚，還有周末限定的蒜香迷迭香羊架、宮崎牛壽喜燒。
而自助晚餐則有魚子醬吞拿魚他他、鐵板燒鮑魚、焗忌廉蟹肉帶子、極上軟殼蟹丼、白酒忌廉芝士焗蠔、甲羅燒多士、鵝肝釀百花炸蟹鉗、金湯蟹鉗蒸蛋白等，還有周末限定的宮崎和牛扒配味噌汁、魚子醬宮崎和牛他他都值得一試。
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【快閃優惠｜買一送一】「夏日東瀛」自助午餐｜任食精選刺身壽司、蒜香牛油帶子、油甘魚刺身配柚子醋汁
用餐時間：12:00-14:30
優惠：
．星期一至五：HK$598/2位，平均HK$299/位
．星期六・日及公眾假期：HK$670/2位，平均HK$335/位
（已包括加一服務費）（原價HK$548起/位）
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【快閃優惠｜買二送一】「夏日東瀛」自助午餐｜任食精選刺身壽司、蒜香牛油帶子、油甘魚刺身配柚子醋汁
用餐時間：12:00-14:30
優惠：
．星期一至五：HK$1,146/3位，平均HK$382/位
．星期六・日及公眾假期：HK$1,284/3位，平均HK$428/位
（已包括加一服務費）（原價HK$548起/位）
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【快閃優惠｜買一送一】「夏日東瀛」自助晚餐｜任食和牛扒、鐵板燒鮑魚、甲羅燒多士
用餐時間：18:00-21:30
優惠：
．星期一至四：HK$982/2位，平均每位HK$491/位
．星期五至日及公眾假期：HK$1,054/3位，平均HK$527/位
（已包括加一服務費）（原價HK$900起/位）
購買連結：＞＞按此＜＜
【快閃優惠｜買二送一】「夏日東瀛」自助晚餐｜任食和牛扒、鐵板燒鮑魚、甲羅燒多士
優惠：
．星期一至四：HK$1881/3位，平均每位HK$627/位
．星期五至日及公眾假期：HK$2,019/3位，平均HK$673/位
（已包括加一服務費）（原價HK$900起/位）
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優惠詳情：
優惠期（預定期）：即日起至2026年8月3日23:59
使用日期：即日起至2026年8月31日
地址：香港九龍尖沙咀東麼地道64號九龍香格里拉閣樓CaféKool
*須於換領日期12小時前購買
購買連結：＞＞按此＜＜
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