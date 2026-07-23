尖沙咀港青酒店自助餐買一送二 小童免費！低至$311歎米芝蓮泰菜/波士頓龍蝦｜親子優惠

喜歡吃泰菜的爸媽，今日（23日）不要錯過尖沙咀港青酒店自助餐優惠，買一位成人，即送一成人＋一位小童，最啱一家三口！低至$311即可歎米芝蓮泰菜及波士頓龍蝦，還有雪蟹腳等多款冰鎮海鮮！同場加映長者自助午餐同享買一送一，疊加折上折，人均低至HK$197，即睇自助餐優惠與快搶連結，到時去搶！

親子優惠｜尖沙咀港青酒店自助餐優惠買一送二

尖沙咀港青酒店於即日起推出全新「泰Chill自助晚餐」，行政總廚黃志明聯同連續7年榮獲《米芝蓮指南》認可的NaiMueangRestaurant的主理人Khun Kwan，將多道正宗泰國地道菜式帶到自助晚餐當中，必吃廚師推介菜式，如海鮮沙律、檳榔葉蝦肉咖喱、泰式酸辣豬手及泰式咖喱魚麵。

（圖片來源：KKday）

當然少不了多款海鮮，包括波士頓龍蝦、雪場蟹腳、麵包蟹（星期五至日及公眾假期）、琵琶蝦、龍蝦仔、青口、龍蝦鉗等，亦有即煎虎蝦、布吉街頭小食串（牛丸、魚肉丸等），蟹肉冬蔭蒸蛋、泰式海南雞飯、火山排骨、泰式馬沙文羊肉咖喱等多款泰式美食定能滿足一眾泰菜控！

（圖片來源：KKday）

最後必食芒果糯米飯、榴槤芝士蛋糕、榴槤心太軟、椰汁糕、千層糕、泰式紅寶石等泰式甜品，圓滿！於即日起至8月30日期間享用自助晚餐，每位更可可獲贈凍波士頓龍蝦1隻及泰式焗蠔1隻！現在更可使用八達通，只要加入優惠碼「26OT75」，即可HK$600減HK$75，開放預訂至8月31日。

（圖片來源：KKday）

【暑假快閃優惠・買一送二*｜人均HK$311/位起】自助晚餐｜*購買一位成人，送一位成人及小童

優惠：

．星期一至四HK$934/3位，平均HK$311/位（原價：成人/長者HK$738+10%/位；兒童HK$488+10%/位）

．星期五至日、公眾假期及前夕HK$1,075/3位，平均HK$358/位（原價成人/長者HK$848+10%/位；兒童HK$578+10%/位）

（已包括原價之加一服務費）

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（圖片來源：KKday）

【快閃優惠｜買一送一】自助晚餐

優惠：

．星期一至四HK$886/2位，平均HK$443/位（原價成人HK$738+10%/位）

．星期五至日、公眾假期及前夕HK$1,018/2位，平均HK$509/位（原價成人/長者HK$848+10%/位）（已包括原價之加一服務費）

購買連結：＞＞按此＜＜

【快閃優惠｜長者買一送一】自助午餐

優惠：

．星期一至五（公眾假期除外）長者HK$394/2位，平均HK$197/位（原價長者HK$328+10%/位）

．星期六至日及公眾假期HK$514/2位，平均HK$257/位（原價長者HK$428+10%/位）

（已包括原價之加一服務費）

*只適用於60歲或以上長者

購買連結：＞＞按此＜＜

（圖片來源：KKday）

優惠詳情：

優惠期：2026年7月23日12:00至7月29日23:59

使用期：2026年7月24日至8月30日

收費標準：3–11歲為小童價，60歲或以上為長者價

用餐地點：九龍尖沙咀梳士巴利道41號再臨閣（南座四樓）

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