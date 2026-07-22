西貢WM酒店自助餐第二位$7歎即開新鮮生蠔 自助餐限定買2大送1小童｜親子優惠

親子優惠｜夏天到了，想帶孩子去消暑暢游，西貢是個好選擇，可乘小船到水清沙幼的沙灘，也可到到獅子會自然教育中心參觀多個戶外特色展區，一親大自然！肚子餓了，又可到著名打卡熱點的西貢WM酒店一試自助餐。今日（22日）中午12點有快閃優惠，「仲夏海鮮盛宴」自助晚餐7月份第二位HK$7、8月份第二位HK$8，即可任食即開生蠔、刺身，也有周末自助早午餐同享第二位HK$7 / HK$8，平日半自助晚餐及周末半自助早午餐更有夏日限定買2大送1小童優惠！即睇自助餐優惠快搶連結，早早預訂跟小朋友去玩番日！

親子優惠｜西貢WM酒店自助餐第二位$7歎即開新鮮生蠔

西貢WM酒店咖啡廳於即日至8月份，將供應「仲夏海鮮盛宴」自助晚餐，無限供應冰鎮海鮮，如即開新鮮生蠔、加拿大松葉蟹腳、凍海蝦、海蜆、加拿大海螺、澳洲藍青口，還有多款刺身，包括三文魚、油甘魚、阿根廷紅蝦，而熱葷區就有香草烤美國西冷、墨西哥Barbacoa慢烤羊肩，還有小朋友喜歡的即煮美式頂級牛肉漢堡，也有墨西哥塔可餅、牛油果醬軟殼蟹手卷、墨西哥海鮮燴飯。

（圖片來源：KKday）

而媽媽記住留意蘋果批、芒果蛋糕、椰子蛋糕及紅桑子慕斯蛋糕等甜品。還有限定特別推薦，如星期一至四每位送法式沙巴翁焗扇貝、星期五至日每位成人送避風塘鮑魚，每位小童送法式沙巴翁焗扇貝！

（圖片來源：KKday）

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平日半自助午餐買2大送1小童

周末自助早午餐精亦有豐富美食，如龍蝦沙律牛角酥、即切魚生刺身、澳洲安格斯斧頭扒、片皮鴨、天婦羅、古法泥鯭粥、新加坡喇沙湯麵、牛奶朱古力脆脆蛋糕及藍莓芝士蛋糕等。

（圖片來源：KKday）

平日半自助午餐（星期一至五，公眾假期除外）則有3個菜單不選，菜單A可於澳洲M4草飼牛柳配迷迭香燒汁 (220g)、脆皮金沙比目魚柳、十勝薄燒豚肉丼飯、松露野菌忌廉汁手工捲意粉中任選其中；菜單 B則有砵酒燉和牛面頰肉、香煎美國極黑豚肉肉眼扒、北海道帶子昆布海膽醬墨味意大利麵、香茅椰汁南瓜栗子意大利飯可選；菜單C就有美國特選牛肉眼扒配青豆蓉及胡椒忌廉汁、香煎挪威三文魚柳配燒帶子及地中海小米伴檸檬乳酪汁、藍帶吉烈雞肉芝士卷伴蜜糖芥末汁、泰式炒雜菜闊河粉以供選擇。

（圖片來源：WM酒店）

（圖片來源：WM酒店）

【快閃優惠｜第二位HK$7】自助晚餐

用餐時間：18:30-21:30

優惠：

．星期一至四HK$709/2位，平均HK$354.5/位（原價HK$638/位+10%服務費）

．星期五至日HK$819/2位，平均HK$409.5/位（原價HK$738/位+10%服務費）

*適用日期：7月22至31日

（已包括加一服務費）購買連結：＞＞按此＜＜

【八月激賞快閃|第二位HK$8】自助晚餐

用餐時間：18:30-21:30

優惠：

．星期一至四HK$710/2位，平均HK$355/位（原價HK$638/位+10%服務費）

．星期五至日HK$820/2位，平均HK$410/位（原價HK$738/位+10%服務費）

（已包括加一服務費）

購買連結：＞＞按此＜＜

【快閃優惠｜買一送一】自助晚餐

用餐時間：18:30-21:30

優惠：

．星期一至四HK$766/2位，平均HK$383/位（原價HK$638/位+10%服務費）

．星期五至日：HK$886/2位，平均HK$443/位（原價HK$738/位+10%服務費）

（已包括加一服務費）

購買連結：＞＞按此＜＜

【夏日優惠｜免費小童｜買兩位成人送一位小童】自助晚餐

用餐時間：18:30-21:30

優惠：

．星期一至四2大1小HK$1,022/3位，平均HK$341/位

．星期五至日2大1小HK$1,182/3位，平均HK$394/位

（原價HK$1885起/3位）（已包括加一服務費）

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（圖片來源：KKday）

【快閃優惠｜第二位HK$7｜周末自助早午餐】

用餐時間：12:00-15:00

優惠：

．星期六、日及公眾假期HK$599/2位，平均HK$299.5/位（原價HK$538/位+10%服務費）

（已包括加一服務費）

*適用日期：7月25、26日

購買連結：＞＞按此＜＜



【八月激賞快閃|第二位HK$8】周末自助早午餐

用餐時間：12:00-15:00

優惠：

．星期六、日及公眾假期HK$600/2位，平均HK$300/位（原價HK$538/位+10%服務費）

（已包括加一服務費）

購買連結：＞＞按此＜＜



【快閃優惠｜買一送一】周末自助早午餐

用餐時間：12:00-15:00

優惠：

．星期六、日及公眾假期HK$646/2位，平均HK$323/位（原價HK$538/位+10%服務費）（已包括加一服務費）

購買連結：＞＞按此＜＜

【夏日優惠｜免費小童｜買兩位成人送一位小童】週末自助早午餐

用餐時間：12:00-15:00

優惠：

．星期六、日2大1小HK$862/3位，平均HK$287/位（原價成人HK$1,610/3位)（已包括加一服務費）

購買連結：＞＞按此＜＜

（圖片來源：WM酒店）

【快閃優惠｜第二位HK$7】平日半自助午餐

用餐時間：12:00-14:30

優惠：

．HK$489/2位，平均HK$244.5/位（原價HK$438+10%服務費）（已包括加一服務費）

*適用日期：7月22至24、27至31日

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【八月激賞快閃|第二位HK$8】平日半自助午餐

用餐時間：12:00-14:30

優惠：

．HK$490/2位，平均HK$245/位

（原價HK$438+10%服務費）（已包括加一服務費）

購買連結：＞＞按此＜＜

【快閃優惠｜買一送一】平日半自助午餐

用餐時間：12:00-14:30

優惠：

．星期一至五（公眾假期除外）HK$526/2位，平均HK$263/位（原價HK$438/位+10%服務費）

（已包括加一服務費）

購買連結：＞＞按此＜＜



優惠詳情：

優優惠期（預訂期）：2026年7月22日12:00至7月29日23:59

使用日期：2026年7月22日至8月31日

地址：香港西貢惠民路28號洲至奢選香港WM酒店LG樓層WM咖啡廳

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