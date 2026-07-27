拔萃男書院附屬小學2027/28小一入學資訊日 傳統一條龍直資學校無縫升讀男拔｜小一選校

傳統直資名校拔萃男書院附屬小學（DBSPD）備受準小一生家長歡迎，這所「一條龍」直資男校每年均吸引數以千計學生報名，想了解更多最新一屆小一入學報名、面試等資料，就要參加學校將於8月29日舉行的兩場2027/28年小一入學資訊日。即睇詳情。

小一入學｜拔萃男書院附屬小學2027/28年小一入學資訊日

有興趣申請拔萃男書院附屬小學（DBSPD）小一學位的家長要留意，根據以往資料，多定於每年10月中旬舉行面試，家長將於10月初接獲有關面試安排通知。至於2027/28小一入學資訊日將於8月29日舉行，到時將有兩場簡介會，索取入場券方式將於2026年8月下旬公布，如家長未能出席簡介會，可於2026年8月30日 09:00 - 17:00登入學校網頁，收看2027/28小一家長簡介會影片。

小一入學｜拔萃男書院附屬小學2027/28年小一入學資訊日（圖片來源：星島新聞集團資料庫）

拔萃男書院附屬小學（DBSPD）秉承「全人教育」宗旨，全方位注重學生的學術、體育、音樂、藝術及品格發展。學校鼓勵學生探索潛能，透過多元化課程與課外活動，培養男孩子的自信心、團隊精神、領導才能及國際視野。作為本港著名的「一條龍」直資學校，男拔附小的最大優勢莫過於穩固的升學保障。只要小六學生的學習成績及個人操守達到學校基本要求，便可無縫直升著名傳統名校—拔萃男書院（DBS），免卻升中選校及呈分試的沉重壓力。

拔萃男書院附屬小學何建儀校長（圖片來源：星島新聞集團資料庫）

擁有157年歷史的拔萃男書院於公開試表現向來亮麗，不論於香港中學文憑試（DSE）或是國際文憑大學預科課程（IBDP）中均屢創佳績，歷年培育出多位「狀元」，學校亦有甚多知名校友，包括田北辰、鋼琴家沈靖韜、香港網球一哥黃澤林等。

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拔萃男書院附屬小學每年約提供150個小一學位，全年學費HK$58,190（2025/6年度學費，分10期繳交，每期$5,819）。學校亦設有「學費減免計劃」資助計劃及各項獎學金，鼓勵不同背景的優秀學生報讀。

香港網球一哥黃澤林都是男拔校友。（圖片來源：IG@coleman_wong）

拔萃男書院附屬小學G.1 Admission 小一入學資訊

日期：2026年8月29日（星期六）

時間：

．第一場 10:00 - 11:30

．第二場 14:00 - 15:30

地點：拔萃男書院音樂廳（中學部）

備註：

1. 家長需憑電子入場票(二維碼)入場：每個二維碼只能素描一次，讓一位家長入座。

2. 所有家長必須由亞皆老街入口進入學校。

3. 如家長未能出席上述兩場簡介會，可於2026年8月30日（星期日）9:00至17::00登入本校網頁，收看2027-2028小一家長簡介會影片。

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