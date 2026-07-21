將軍澳循道衛理小學師生家長校園共迎世界盃決賽 齊齊睇波學正面態度面對成敗

四年一度的世界盃盛事風靡全球，隨著西班牙奪冠，為期個多月的比賽正式落幕。球賽雖結束，但對於一班將軍澳循道衛理小學的師生、家長來說，世界盃決賽為他們留下一個難忘回憶。於剛剛過去的星期一（20日）凌晨，將軍澳循道衛理小學舉辦了「親子共聚觀看世界盃決賽2026營會」，將體驗式學習、親子互動與足球熱潮結合，邀請了師生與家長一同夜宿校園，齊齊觀賞世界盃決賽，並於賽前加插了家長教養工作坊及「孩子當大廚」活動，為這一場緊張刺激的觀賽活動增添了一段難能可貴的親子陪伴經歷。

將軍澳循道衛理小學師生家長校園共迎世界盃決賽（圖片來源：將軍澳循道衛理小學）

互動體驗教孩子面對輸贏 家長工作坊+小廚師備晚餐

將軍澳循道衛理小學「親子共聚觀看世界盃決賽2026營會」不止觀賽！營會先舉行親子互動體驗，透過各項互動與合作遊戲，引導孩子明白人生與球賽一樣，絕非只有勝利，也會面對挫折與失敗，關鍵不在於一時的輸贏，而是如何在每一次經歷中學會調整心態、汲取教訓並重新出發。同學玩得投入，直言既好玩又深受啟發，家長亦讚賞安排有意義，有助加深親子溝通。之後更為家長安排了教養工作坊，提醒家長教導孩子追求卓越固然重要，但也要教他們學習「輸得起」，於逆境中再次站起來，是陪伴孩子成長的重要一課。

睇波前特別安排了親子互動活動與家長工作坊。（圖片來源：將軍澳循道衛理小學）

進行家長工作坊期間，一班同學在老師指導下擔當「小廚神」，親手為父母準備一頓簡單而充滿心意的晚餐。不少同學是人生第一次下廚，但位位都有板有眼，由洗菜、切菜到烹煮細心分工合作，炮製出肥牛金菇卷、番茄炒雞蛋及雜丸湯，家長品嘗過後喜出望外，紛紛讚賞味道媲美餐廳！同學做完「小廚神」後表示，親身體驗後才體會到媽媽平日每天備餐的辛勞，看似簡單的家常便飯原來背後盡是心思，從而學懂感恩。

一班同學仔為家長準備了簡單而充滿心意的晚餐。（圖片來源：將軍澳循道衛理小學）

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家長：望女兒日後睇波都想起爸爸曾回校陪伴她

距離世紀大戰尚有5小時，各位家長與孩子一起於禮堂紮好帳幕、整理睡袋稍事休息，養精蓄銳。

凌晨三時，2026年世界盃總決賽西班牙對陣阿根廷正式開場，師生家長均屏息靜氣觀賽。雙方攻守節奏明快，每每遇到射門與撲救都引來陣陣歡呼，氣氛熱烈而投入。

西班牙加油！（圖片來源：將軍澳循道衛理小學）

參與活動的莊姓家長表示：「平日忙於工作與功課，今次能和兒子在禮堂一同吶喊狂歡，釋放內心熱情，打破了日常隔閡，相信會成為孩子成長路上的珍貴記憶。」而車爸爸亦很開心，指難得與女兒一起煮飯、紮營、捱夜睇波，是次難忘的共同回憶。「希望女兒日後每次看足球賽，都能想起爸爸在校園陪伴她的點滴與愛意。」 當晚將軍澳循道衛理小學林德育校長亦有親身參與：「看見家長和同學的投入，認為活動籌辦得十分有價值，能為家長和學生在人生路途上留下美好而珍貴的共同回憶。」

大家都緊張呀！（圖片來源：將軍澳循道衛理小學）

資料來源：將軍澳循道衛理小學

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