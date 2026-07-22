暑假黃金期提升EQ學社交 嶺小校長建議3種暑假活動為孩子的社交技能「加油」

暑假已到，相信不少家長們已經幫孩子安排了不少的暑期課程，讓他們補回一些功課和學習新技能，對嗎？嶺南大學香港同學會小學吳曉靈校長每當回想起自己的童年，除了補習和學琴，腦海中浮現最多的，反而是和同學們無憂無慮的身影。那時候，吳校長與同學一起去離島踩單車、去廣播道追星、在沙灘上奔跑、在爐火旁燒烤……這些與同伴共度的點滴，不僅編織了珍貴的童年回憶，更讓她深深體會到：童年的朋友，往往是一生的摯友。

社交能力是核心素養

在科技日新月異的今天，孩子們的日程表總是被安排得滿滿，忙於學習各種新技能。然而，作為校長，她常常提醒家長：「社交能力」才是孩子受用一生的核心素養。

（圖片來源：嶺南大學香港同學會小學）

現今AI人工智能發展迅猛，能教孩子編程、算術甚至寫作；機械人能夠跳舞，也能夠彈奏樂器，但它永遠無法取代人與人之間真摯的溫度。當孩子與朋友仔聚在一起傾談、大笑甚至經歷小爭執時，他們正在修讀一門AI無法傳授的「隱形課程」：

提升情緒智商（EQ）：學習分享、包容與同理心。

鍛煉精準表達：在互動中學會清晰傳遞自己的想法。

建立「讀心」能力：辨別別人的眉頭眼額，聽懂說話的弦外之音。

（圖片來源：嶺南大學香港同學會小學）

3個暑假活動方向建議

這個暑假，除了學術與才藝，不妨為孩子的社交技能「加油」。以下是吳校長為大家建議的暑假活動方向，讓孩子在群體中學習與成長：

1. 體驗式團隊營會：在合作中學社交

與其讓孩子獨自面對螢幕，不如鼓勵他們參與童軍或女童軍的夏令營、歷奇營或體育培訓班。在足球隊、花式跳繩或童軍營地中，孩子必須與隊友溝通協作、共同解決問題。這種「並肩作戰」的經歷，能最快建立深厚的同儕友誼。

（圖片來源：嶺南大學香港同學會小學）

2. 趣味表達與戲劇課程：在互動中練EQ

嶺小有恆常戲劇和辯論班，但一到暑假，不少學生會選擇參與坊間的兒童創意戲劇或辯論和演說班，這也是鍛鍊的好選擇。透過角色扮演，孩子能切身處地感受他人的情緒，學會觀察眼神與肢體語言，從而提升敏銳度，懂得如何體貼他人、解讀弦外之音。

（圖片來源：嶺南大學香港同學會小學）

3. 大自然與社區實踐：重拾純粹的快樂

吳校長建議各位家長不妨做個「時間留白」的推手。相約三五知己的家庭，組織一次離島單車遊、郊野燒烤或沙灘日。可以去香港的「小紐西蘭」塔門走走，如果想留宿觀星，蒲台島乃觀星秘境；大家也可以去東平洲探索港版「千層糕」與潮間帶生態，還可以去融合了「天主教文化」與「客家傳統客家村落」鹽田梓；如果想遠離塵囂，過一個文青慢活的周末，坪洲是個好選擇。

（圖片來源：嶺南大學香港同學會小學）

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知識與技能的學習固然重要，但懂得愛與被愛、懂得與人連結，才是幸福感的來源。吳校長提醒各位家長，在這個暑期適度放手，褪去課堂的約束，讓孩子們在陽光下自由奔跑、聊天。這種看似「浪費時間」的玩耍，正是他們建立社交默契、放鬆心靈的最佳土壤。

嶺南大學香港同學會小學吳曉靈校長（圖片來源：《親子王》）

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