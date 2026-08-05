一個小學呈分試｜「黃金15秒」溫習習慣扭轉中文劣勢 2個提升中文寫作實力小貼士

小學呈分試｜專注於中文教學的Ms Zola，曾出版《中文寫作手冊》和《每週閱讀理解綜合練習》，陪伴不少小學生學習中文。說到中文之難，Ms Zola不諱言中文字筆劃多，對初小來說，單是認字寫字已大花功夫，升上高小面對呈分試，更講求溫習方法、學習態度和習慣。

小學呈分試｜「黃金15秒」溫習習慣扭轉中文劣勢 2個提升中文寫作實力小貼士（圖片來源：PhotoAC）

小學呈分試中文科｜黃金15秒 自我檢測免錯漏

Ms Zola認為大家先不用判中文死刑，只要養成一個溫習習慣，已經能扭轉形勢，就是「糾正不小心錯誤」。「每次派發考卷，家長都會感歎『唔係唔識係唔小心』；粗心大意絕對可以糾正，關鍵在於『黃金15秒』。」Ms Zola指出每次完成練習後，家長不要急着對答案，可以先給孩子15秒時間，讓他們自行檢閱，若有錯漏便可即時改正。「建議孩子每次做練習時都運用這方法，考試時便可大幅減少因不小心而失分的情況。」

「Ms Zola 寫作學院」Ms Zola（圖片來源：受訪者提供）

此外，Ms Zola提醒家長要為孩子培養良好的學習態度，如謹慎、專注，主動做筆記和錯題簿。「良好的學習態度，是決定成績上限的竅訣，因為態度決定了孩子願意為學習付出及放棄多少。當孩子主動把學習看成是『自己的事』，學習才會更有效率，面對逆境也不輕易放棄。」當孩子養成良好的學習習慣，考試前夕便可高效而精準地溫習。想鍛煉出這些技巧，Ms Zola有以下日常操作提供。

（AI生成示意圖）

培養良好學習態度：

1. 家長陪孩子做練習時，可預先設定清晰目標，像不抄漏或抄錯、不寫錯字與不漏標點符號等，看題目時以筆尖指着題目字眼，確保理解題目（尤其選擇題），如：是 / 不是、包括 / 不包括、一項 / 多項……每次目標勿過多，一至兩個便可。

2. 至少建立兩本筆記

學習筆記 ：記錄相關語文知識，以不同主題劃分，像重點詞語，不同題型的答題框架、體裁及寫作手法、各種修辭例子及好處等。用於日常溫習，藉以鞏固語文底子。

：記錄相關語文知識，以不同主題劃分，像重點詞語，不同題型的答題框架、體裁及寫作手法、各種修辭例子及好處等。用於日常溫習，藉以鞏固語文底子。 錯題簿（學霸必備）：把曾做錯的題目整理，理解失分點及正確得分的方法。

用處及用途：用於考試前重點溫習，將失分減至最低。

（AI生成示意圖）

針對中文呈分的閱讀理解，Ms Zola指出失分主因是答題詞彙量不足，由於答案無法從文章中直接抄寫，而是先理解內容，再用自己的詞句來表達，很考孩子的詞彙量。「這部分實在無法速成，亦無任何神奇技巧可一蹴而就，必須靠平日累積。」Ms Zola建議在「學習筆記」中，輯錄各種常見題目的答題字眼，如常見的性格形容詞：細心、樂觀、吝嗇、慷慨等；感受形容詞：喜出望外、失落、懷念、內疚等；態度形容詞：積極、馬虎、消極、散漫等。

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中文寫作需儲備佳詞佳句 2個小貼士提升寫作實力

另一「頭痛」位當然是寫作，同樣是講求知識「儲值」，而且「識字是基本」。「升小五或小六同學，就趁暑假期間多讀多記佳詞佳句，積少成多。」

（AI生成示意圖）

掌握進階寫法：同一個意思，要隨着年級去掌握進階寫法，例如寫爸爸的愛，初小可以直述寫成「爸爸十分疼愛我，一直視我為掌上明珠，使我十分感動。」；升上高小，便可運用精確的比喻，如「躲在爸爸的懷裏，彷似一艘漂泊的船，泊在最平靜的港灣。」既含蓄又具感染力。 累積個人體會：要累積別具體會的事件、人物、景物。寫文章的目的，離不開抒情、說理，平日家長可多與孩子聊天，談談生活上發生的事情，哪些有所觸動、哪些帶來啟發，加深孩子對生活上的感悟，寫作時主題自然更有深度。

（圖片來源：PhotoAC）

文：劉佩樺 圖：受訪者提供

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