Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

銅鑼灣Mr. Steak a la minute自助餐買一送一歎海膽手卷 $119親子下午茶大玩爆旋陀螺｜親子優惠

親子
更新時間：10:15 2026-07-20 HKT
發佈時間：10:15 2026-07-20 HKT

銅鑼灣有不少親子玩樂點，加上爸媽又可以乘機shopping，絕對是假日的親子好去處。玩得累了想醫肚，可以到銅鑼灣Mr. Steak a la minute。今日（20日）銅鑼灣Mr. Steak a la minute自助餐買一送一優惠，自助午餐低至$205即可大歎雪花蟹腳、美國燒牛肉，星期六日及公眾假期更罕有加設即開生蠔！另有晚市美國牛肉海鮮盛宴優惠，低至$280可任食生蠔、煎鴨肝！現在更有「成人買一送一＋1位長者半價」超值方案，三代同堂齊齊歎海鮮就最抵！還有全新夏日海景親子下午茶2大1小優惠，$119可邊歎邊於兒童玩樂區大玩爆旋陀螺，大、小朋友齊齊放電輕鬆一下。

親子優惠｜銅鑼灣Mr. Steak a la minute自助餐低至買一送一

「環球海鮮、美國燒牛肉」自助午餐則除了有即煮美食站，也有多款冰鎮海鮮，如雪花蟹腳、翡翠螺，也有刺身、中西式湯品、美國燒牛肉等，當然少不了即焗傳情達意心太軟。而星期六、日及公眾假期更設有即開生蠔、養生燉湯、即叫即燒美國極黑牛鐵板燒等，也有HaagenDazs雪糕！

（圖片來源：KKday）
（圖片來源：KKday）

而「雪花蟹腳、生蠔、美國燒牛肉」自助晚餐除了有一系列午市菜式外，也有多款冰鎮海鮮，如新鮮新鮮生蠔、龍蝦、雪花蟹腳等；至於「日本和牛、雪花蟹腳、生蠔、⿓蝦盛宴」自助晚餐更有日本和牛（備有鐵板和、 日本和牛燒牛肉、火炙和牛壽司等）。全新供應菜式包括由日本直送北海道南瓜與土豆，搭配鹿兒島紅遙甜番薯製作的清爽健康沙律；另有鮑魚花膠一品鍋，以及海膽手卷同場呈上，鮮味滿載（由19:30起開始供應）。

（圖片來源：KKday）
（圖片來源：KKday）

點擊圖片瀏覽親子優惠詳情： 

「夏日親子海景」下午茶自助餐大玩爆旋陀螺

想同小朋友於周末chill chill兼放電，可以來歎個「夏日親子海景」下午茶自助餐。現在特設兒童玩耍區及爆旋陀螺對戰設施，還會提供畫紙及蠟筆給小朋友！一家人又可大歎壽司、刺身、凍海鮮、燒美國西冷、日式壽喜燒、豐富甜品及雪糕，更可於甜品中碟上寫上心意給家人呢！

（AI生成示意圖）
（AI生成示意圖）

【獨家快閃優惠｜買一送一｜人均HK$205/位起】「環球海鮮、美國燒牛肉、雪花蟹腳」自助午餐
用餐時段：星期一至日及公眾假期12:00-14:30；星期六、日及公眾假期自助午餐加設即開生蠔
優惠：
．平日星期一至五HK$410/2位，平均HK$205/位（原價HK$410/位）
．星期六至日HK$510/2位，平均HK$255/位（原價HK$510/位）
（每位原價加一服務費於餐廳現場電子支付）
購買連結：＞＞按此＜＜

【獨家快閃優惠｜買一送一｜人均HK$280/位起】「雪花蟹腳、生蠔、美國燒牛肉及煎鴨肝」自助晚餐
用餐時段：星期一至日17:00-19:00
優惠：
．平日星期一至五HK$560/2位，平均HK$280/位（原價HK$560/位）
．星期六至日HK$610/2位，平均HK$305/位（原價HK$610/位）
（每位原價加一服務費於餐廳現場電子支付）
購買連結：＞＞按此＜＜

（圖片來源：KKday）
（圖片來源：KKday）

【獨家快閃優惠｜買一送一｜人均HK$335/位起】「日本和牛、雪花蟹腳、生蠔、龍蝦盛宴」自助晚餐
用餐時段：星期一至日19:30-22:00
優惠：
．平日星期一至四HK$670/2位，平均HK$335/位（原價HK$670/位）
．星期五至日，公眾假期及前夕HK$710/2位，平均HK$355/位（原價HK$710/位）
（每位原價加一服務費於餐廳現場電子支付）
購買連結：＞＞按此＜＜

【獨家快閃優惠｜成人買一送一＋1位長者半價｜人均HK$280/位起】「雪花蟹腳、生蠔、美國燒牛肉及煎鴨肝」自助晚餐
用餐時間：星期一至日17:00-19:00
優惠：
．平日星期一至五HK$840/3位，平均HK$280/位（原價HK$560/位）
．星期六至日HK$915/3位，平均HK$305/位（原價HK$610/位）
（另收三位成人原價加一服務費於餐廳現場電子支付）
購買連結：＞＞按此＜＜

【獨家快閃優惠｜1位成人6折＋1位長者半價｜人均HK$308/位起】「雪花蟹腳、生蠔、美國燒牛肉及煎鴨肝」自助晚餐
用餐時間：星期一至日17:00-19:00
優惠：
．平日星期一至五成人HK$616/2位，平均HK$308/位（原價HK$560/位）
．星期六至日HK$671/2位，平均HK$335.5/位（原價HK$610/位）
（另收兩位成人原價加一服務費於餐廳現場電子支付）
購買連結：＞＞按此＜＜

【獨家優惠｜買兩大送一小｜人均HK$119/位】「夏日親子海景」下午茶自助餐｜設有兒童玩耍區及爆旋陀螺對戰設施
用餐時間：星期六至日及公眾假期14:30-16:15
優惠：星期六至日及公眾假期HK$356/3位，平均HK$119/位（原價成人HK$178/位，兒童HK$108/位）（每位原價加一服務費於餐廳現場電子支付）
購買連結：＞＞按此＜＜

優惠詳情：
優惠期（預訂期）：2026年7月20日12:00至7月26日23:59
用餐日期：2026年8月1日-8月31日
用餐地址：銅鑼灣告士打道280號世貿中心6樓

購買連結：＞＞按此＜＜

相關文章｜沙田帝都酒店自助餐2大1小親子優惠 低至$216周末歎火炙和牛壽司 晚餐4小時任食即開生蠔

最Hit
世界盃2026｜西班牙時隔16年再奪標 十人阿根廷衛冕夢碎
世界盃2026｜西班牙時隔16年再奪標 十人阿根廷衛冕夢碎
足球世界
1小時前
六合彩1億暑期金多寶｜網民實測靠免費Gemini買「膽拖」真中獎 教一招神級提問增命中率 附高手AI指令｜Juicy叮
六合彩1億暑期金多寶｜網民實測靠免費Gemini買「膽拖」真中獎 教一招神級提問增命中率 附高手AI指令｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
塔斯汀有員工在外賣貼辱罵字句，罵半夜點餐的消費者。
顧客半夜點外賣被貼辱罵字句 塔斯汀賠錢兼炒員工
即時中國
13小時前
阿B鍾鎮濤21歲女兒鍾懿大學畢業 舉家赴倫敦見證 近年繼承爸爸衣缽入行做明星
阿B鍾鎮濤21歲女兒鍾懿大學畢業 舉家赴倫敦見證 近年繼承爸爸衣缽入行做明星
影視圈
13小時前
60歲劏房阿姐見工要求多多 嫌早拒收銀 老闆網上公審：香港人唔抵幫
60歲劏房阿姐見工要求多多 嫌早拒收銀 老闆網上公審：香港人唔抵幫
生活百科
23小時前
世界盃決賽變全武行 阿根廷成眾矢之的？球評轟：恥辱、全隊剩美斯有風度
世界盃決賽變全武行 阿根廷成眾矢之的？球評轟：恥辱、全隊剩美斯有風度
即時國際
51分鐘前
天文台早上一度發出紅色暴雨警告信號
天文台早上9時30分改發黃色暴雨警告信號
社會
1小時前
72歲曾智華家居意外後腦碰地驚變「獨眼龍」 賣股票做眼科手術大呻「條數幾重鎚」 張文新梁繼璋等送祝福｜Juicy叮
72歲曾智華家居意外後腦碰地驚變「獨眼龍」 賣股票做眼科手術大呻「條數幾重鎚」 張文新梁繼璋等送祝福｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
港人月薪$1.2萬+6天工作惹議？失業多月終重投市場 網民反應兩極：有工返已經好好 VS 萬二蚊點生存？
港人月薪$1.2萬+6天工作惹議？失業多月終重投市場 網民反應兩極：有工返已經好好 VS 萬二蚊點生存？
生活百科
21小時前
打風？天文台：低壓區周中逐漸發展 較大機會進入南海中北部 四大AI模型一致料周六打到嚟香港！
社會
20小時前