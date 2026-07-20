銅鑼灣Mr. Steak a la minute自助餐買一送一歎海膽手卷 $119親子下午茶大玩爆旋陀螺｜親子優惠

銅鑼灣有不少親子玩樂點，加上爸媽又可以乘機shopping，絕對是假日的親子好去處。玩得累了想醫肚，可以到銅鑼灣Mr. Steak a la minute。今日（20日）銅鑼灣Mr. Steak a la minute自助餐買一送一優惠，自助午餐低至$205即可大歎雪花蟹腳、美國燒牛肉，星期六日及公眾假期更罕有加設即開生蠔！另有晚市美國牛肉海鮮盛宴優惠，低至$280可任食生蠔、煎鴨肝！現在更有「成人買一送一＋1位長者半價」超值方案，三代同堂齊齊歎海鮮就最抵！還有全新夏日海景親子下午茶2大1小優惠，$119可邊歎邊於兒童玩樂區大玩爆旋陀螺，大、小朋友齊齊放電輕鬆一下。

親子優惠｜銅鑼灣Mr. Steak a la minute自助餐低至買一送一

「環球海鮮、美國燒牛肉」自助午餐則除了有即煮美食站，也有多款冰鎮海鮮，如雪花蟹腳、翡翠螺，也有刺身、中西式湯品、美國燒牛肉等，當然少不了即焗傳情達意心太軟。而星期六、日及公眾假期更設有即開生蠔、養生燉湯、即叫即燒美國極黑牛鐵板燒等，也有HaagenDazs雪糕！

（圖片來源：KKday）

而「雪花蟹腳、生蠔、美國燒牛肉」自助晚餐除了有一系列午市菜式外，也有多款冰鎮海鮮，如新鮮新鮮生蠔、龍蝦、雪花蟹腳等；至於「日本和牛、雪花蟹腳、生蠔、⿓蝦盛宴」自助晚餐更有日本和牛（備有鐵板和、 日本和牛燒牛肉、火炙和牛壽司等）。全新供應菜式包括由日本直送北海道南瓜與土豆，搭配鹿兒島紅遙甜番薯製作的清爽健康沙律；另有鮑魚花膠一品鍋，以及海膽手卷同場呈上，鮮味滿載（由19:30起開始供應）。

（圖片來源：KKday）

點擊圖片瀏覽親子優惠詳情：

「夏日親子海景」下午茶自助餐大玩爆旋陀螺

想同小朋友於周末chill chill兼放電，可以來歎個「夏日親子海景」下午茶自助餐。現在特設兒童玩耍區及爆旋陀螺對戰設施，還會提供畫紙及蠟筆給小朋友！一家人又可大歎壽司、刺身、凍海鮮、燒美國西冷、日式壽喜燒、豐富甜品及雪糕，更可於甜品中碟上寫上心意給家人呢！

（AI生成示意圖）

【獨家快閃優惠｜買一送一｜人均HK$205/位起】「環球海鮮、美國燒牛肉、雪花蟹腳」自助午餐

用餐時段：星期一至日及公眾假期12:00-14:30；星期六、日及公眾假期自助午餐加設即開生蠔

優惠：

．平日星期一至五HK$410/2位，平均HK$205/位（原價HK$410/位）

．星期六至日HK$510/2位，平均HK$255/位（原價HK$510/位）

（每位原價加一服務費於餐廳現場電子支付）

購買連結：＞＞按此＜＜

【獨家快閃優惠｜買一送一｜人均HK$280/位起】「雪花蟹腳、生蠔、美國燒牛肉及煎鴨肝」自助晚餐

用餐時段：星期一至日17:00-19:00

優惠：

．平日星期一至五HK$560/2位，平均HK$280/位（原價HK$560/位）

．星期六至日HK$610/2位，平均HK$305/位（原價HK$610/位）

（每位原價加一服務費於餐廳現場電子支付）

購買連結：＞＞按此＜＜

（圖片來源：KKday）

【獨家快閃優惠｜買一送一｜人均HK$335/位起】「日本和牛、雪花蟹腳、生蠔、龍蝦盛宴」自助晚餐

用餐時段：星期一至日19:30-22:00

優惠：

．平日星期一至四HK$670/2位，平均HK$335/位（原價HK$670/位）

．星期五至日，公眾假期及前夕HK$710/2位，平均HK$355/位（原價HK$710/位）

（每位原價加一服務費於餐廳現場電子支付）

購買連結：＞＞按此＜＜

【獨家快閃優惠｜成人買一送一＋1位長者半價｜人均HK$280/位起】「雪花蟹腳、生蠔、美國燒牛肉及煎鴨肝」自助晚餐

用餐時間：星期一至日17:00-19:00

優惠：

．平日星期一至五HK$840/3位，平均HK$280/位（原價HK$560/位）

．星期六至日HK$915/3位，平均HK$305/位（原價HK$610/位）

（另收三位成人原價加一服務費於餐廳現場電子支付）

購買連結：＞＞按此＜＜

【獨家快閃優惠｜1位成人6折＋1位長者半價｜人均HK$308/位起】「雪花蟹腳、生蠔、美國燒牛肉及煎鴨肝」自助晚餐

用餐時間：星期一至日17:00-19:00

優惠：

．平日星期一至五成人HK$616/2位，平均HK$308/位（原價HK$560/位）

．星期六至日HK$671/2位，平均HK$335.5/位（原價HK$610/位）

（另收兩位成人原價加一服務費於餐廳現場電子支付）

購買連結：＞＞按此＜＜

【獨家優惠｜買兩大送一小｜人均HK$119/位】「夏日親子海景」下午茶自助餐｜設有兒童玩耍區及爆旋陀螺對戰設施

用餐時間：星期六至日及公眾假期14:30-16:15

優惠：星期六至日及公眾假期HK$356/3位，平均HK$119/位（原價成人HK$178/位，兒童HK$108/位）（每位原價加一服務費於餐廳現場電子支付）

購買連結：＞＞按此＜＜

優惠詳情：

優惠期（預訂期）：2026年7月20日12:00至7月26日23:59

用餐日期：2026年8月1日-8月31日

用餐地址：銅鑼灣告士打道280號世貿中心6樓

相關文章｜沙田帝都酒店自助餐2大1小親子優惠 低至$216周末歎火炙和牛壽司 晚餐4小時任食即開生蠔