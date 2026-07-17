沙田帝都酒店自助餐2大1小親子優惠 低至$216周末歎火炙和牛壽司 晚餐4小時任食即開生蠔

親子優惠｜跟小朋友外出用餐，最好選擇菜式選擇多多的自助餐，一家大小的口味都照顧得到，又可以坐足數小時慢慢歎。於酒店自助餐界超人氣的沙田帝都酒店柏麗廳自助餐，今日（17日）推出親子特惠優惠，人均低至$216即可任食即叫即燒美國極黑牛鐵板燒！自助晚餐同樣有優惠，可無限量任食生蠔，更可任飲紅白酒、氣泡酒、Cocktail及Mocktail。即趁優惠快快預訂！

親子優惠｜沙田帝都酒店自助餐新推「親子2+1」優惠

「澳洲燒西冷、北海道白華豚壽喜燒、蒜蓉焗蠔」平日自助午餐可任食北海道白樺豚壽喜燒，蒜蓉焗蠔，燒牛肉。「環球海鮮、美國極黑牛鐵板燒」週末自助午餐則有即煮美食站之餘，更有各款海鮮包括刺身，亦有養生燉湯、即叫即燒美國極黑牛鐵板燒等，還有人氣即焗傳情達意心太軟、Mövenpick雪糕、牛乳布甸。

（圖片來源：KKday）

而「環球海鮮、美國極黑牛鐵板燒」自助晚餐有各式環球海鮮及鮮美刺身，還有即叫即燒美國極黑牛鐵板燒，滋補暖胃的養生燉湯亦是必吃！甜品則有即焗傳情達意心太軟、Mövenpick雪糕等。至於「長腳蟹、龍蝦、日本和牛盛宴」自助晚餐有齊午市一系列豐富菜式外，更有日本和牛、龍蝦、蟹腳等。日本和牛更有多款烹調方式，如鐵板和牛、日本和牛燒牛肉、火炙和牛壽司等，紅燒花膠鮑魚鴨掌花菇一品鍋亦是一絕，必定有一款啱你口味！

（圖片來源：KKday）

部分食材限時供應：

生蠔：於星期一至五（公眾假期除外）19:00推出，星期六，日及公眾假期則由17:00開始供應。

龍蝦：於星期一至五（公眾假期除外）19:30推出，於19:00開始每人派發一隻龍蝦至餐桌。星期六，日及公眾假期則17:00-22:00晚市特定時間供應。

日本和牛：於每天19:30-22:00「長腳蟹、龍蝦、日本和牛盛宴自助晚餐」晚市特定時間供應請留意方案。

「美國極黑牛鐵板燒平日自助晚餐」星期一至五（公眾假期除外）時段沒有生蠔、龍蝦、鴨肝、日本和牛供應。

自助晚餐提供紅/白酒/氣泡酒、果汁、冷泡茶、咖啡等無限提供，並設有的CocktailStation，可任飲即時製作的Cocktail及Mocktail。

* 以上菜單只供參考，或因供應情況而有所更改，並不作另行通知，請以餐廳當天實際供應為準。

（圖片來源：KKday）

點擊圖片瀏覽自助餐優惠詳情：

【獨家快閃優惠｜成人買一送一＋1位兒童半價｜人均HK$216/位】「美國極黑牛鐵板燒」周末自助午餐

用餐時間：11:30-14:00

優惠：星期六、日及公眾假期HK$648/3（2位成人+1位兒童），平均HK$216/位（原價：成人HK$525/位，兒童HK$243/位）

*現場另收原價加一服務費

購買連結：＞＞按此＜＜

【獨家快閃優惠｜買一送一】「美國極黑牛鐵板燒」周末自助餐

用餐時段：自助午餐 11:30-14:00；自助晚餐 17:00-19:00

優惠：

．自助午餐：星期六日及公眾假期HK$526/2位，平均HK$263/位（原價：K$525/位）

．自助晚餐：星期六日及公眾假期HK $584/2位，平均HK$292/位起（原價HK$584/位起）

*現場另收原價加一服務費

購買連結：＞＞按此＜＜

【獨家快閃優惠｜成人買一送一＋1位兒童半價｜人均HK$299/位】「長腳蟹、龍蝦、日本和牛盛宴」自助晚餐

用餐時段：18:00- 22:00 /19:30- 22:00

優惠：

18:00-22:00 時段：

．星期一至四HK$896/3位（2位成人+1位兒童），平均HK$299/位；

．星期五至日、公眾假期及公眾假期前夕HK$966/3位（2位成人+1位兒童），平均HK$322/位

（原價：星期一至四成人HK$734/位，兒童HK$323/位；星期五至日、公眾假期及公眾假期前夕成人HK$784/位，兒童HK$363/位）

19:30-22:00 時段：

．星期一至四HK$851/3位（2位成人+1位兒童），平均HK$284/位，

．星期五至日、公眾假期及公眾假期前夕HK$906/3位（2位成人+1位兒童），平均HK$302/位

（原價：星期一至四成人HK$734/位，兒童HK$313/位；星期五至日、公眾假期及公眾假期前夕成人HK$734/位，兒童HK$343/位）

購買連結：＞＞按此＜＜

（圖片來源：KKday）

【獨家快閃優惠｜買一送一｜人均HK$347/位起】「長腳蟹、龍蝦、日本和牛盛宴」自助晚餐

用餐時段：18:00- 22:00 /19:30- 22:00

優惠：

18:00-22:00 時段：

．星期一至四HK$734/2位，平均HK$367/位；

．星期五至日、公眾假期及公眾假期前夕HK$784/2位，平均HK$392/位

（原價：星期一至四HK$734/位；星期五至日、公眾假期及公眾假期前夕HK$784/位）

19:30-22:00 時段：

．星期一至四HK$694/2位，平均HK$347/位，

．星期五至日、公眾假期及公眾假期前夕HK$734/2位，平均HK$367/位

（原價：星期一至四HK$694/位，星期五至日、公眾假期及公眾假期前夕HK$734/位）

購買連結：＞＞按此＜＜

（圖片來源：KKday）

優惠詳情：

優惠期（預訂期）：即日起至2026年7月21日

用餐日期：2026年8月1日至2026年8月31日

地址：沙田白鶴汀街8號帝都酒店3樓柏麗廳

相關文章｜暑假活動2026｜GODIVA巧克力大師班手作體驗送$1000禮品 李錦記廠房深度遊+製作蛋撻