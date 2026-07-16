兒童職業體驗｜免費玩2大航空體驗工作坊 MCP新都城中心做Cinnamoroll小機長/空中服務員

不少孩子夢想成為飛機師、空中服務員，可以一邊工作一邊認識世界。這個暑假，Cinnamoroll小機長與Usahana小空服帶你遨遊「Cinnamoroll & Usahana夢想飛行樂園」六大航空打卡位，教大家做個「初級」機組人員。即睇假好去處活動詳情與免費玩兒童職業體驗工作坊報名方法。

暑假好去處｜Cinnamoroll & Usahana夢想飛行樂園6大航空打卡位

4.5米高巨大化Cinnamoroll機長乘坐全長12米的「夢想飛行號」抵達將軍澳MCP新都城中心，迎接各位衝上雲霄。穿過天際彩虹拱門來到「夢想航道登機大堂」，細閱航班顯示屏上的資訊，之後再到「Gate『C』登機櫃檯」，地勤Cinnamoroll會幫大家check-in與寄存行李；夢幻專屬機艙上有粉紅愛心頭等艙座位，可愛的空姐Usahana將推着餐車服務大家，也可到駕駛艙握住駕駛桿打卡。

暑假好去處｜Cinnamoroll & Usahana夢想飛行樂園6大航空打卡位（圖片來源：MCP新都城中心）

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兒童職業體驗｜2大航空體驗工作坊

想成為天際航程的主角，就要參加兩大航空體驗工作坊。「小機師模擬飛行體驗工作坊」由現役本地民航機師及航空業專業人士所組成的香港青年航空學會合辦，導師會與小學員分享飛行趣味小知識及專業經驗，設有專業模擬飛行程式及飛行器，配合三面LED屏幕的「一對一模擬駕駛體驗」，小機師可一試「飛越」香港國際機場上空！

（圖片來源：MCP新都城中心） ​

「小小空中服務員體驗工作坊」則會以互動方式讓小朋友透過職業模擬遊戲，學習飛安知識、航空服務禮儀及空中服務員的日常職責，更可模擬與客人對答及派送餐點，訓練小朋友應對不同狀況的能力及提升自信心。

（圖片來源：MCP新都城中心）

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Cinnamoroll & Usahana夢幻聯乘期間限定店7月21日登場

粉絲們亦要留意於7月21日登場的「Cinnamoroll & Usahana期間限定店」，店內將有逾200款Cinnamoroll及Usahana主題精品，包括毛公仔鎖匙扣、個人用品等，打卡後可以去入手心水商品。到時更會有機會遇上化身遊客的Cinnamoroll 及 Usahana，掃貨時記得和他們拍照留念呀！同時在商場消費滿額亦有機會換領帥萌機長Cinnamoroll針織袋、活潑空姐Usahana針織袋、Cinnamoroll頸枕連眼罩或Cinnamoroll陶瓷麵碗、主題防UV摺傘等，shopping時就不要錯過喇！

（圖片來源：MCP新都城中心）



Cinnamoroll & Usahana夢想飛行樂園

日期：即日起至8月30日

時間：10:00 - 22:00

地點：將軍澳新都城中心MCP CENTRAL L1天幕廣場

2大航空職業體驗工作坊

換領日期：由即日起至8月30日或換完即止

換領時間：12:00 - 22:00

換領地點：MCP CENTRAL （新都城中心 2 期）L1會員專區

換領詳情： H COINS會員於場內以電子貨幣即日消費滿$1,500，即可換領指定航空職業體驗工作坊

名額1個。

小機師模擬飛行體驗工作坊

日期：7月18 - 19日，8月1 - 2、15 - 16、29 - 30日

時間：12:00 - 18:45（45分鐘1節）

名額：每節5個（先到先得，換完即止）

小小空中服務員體驗工作坊

日期：7月25 - 26日，8月 8 - 9日

時間：14:00 - 16:00（55分鐘1節）

名額：每節10個（先到先得，換完即止）

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