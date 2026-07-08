合家歡兒童音樂劇《阿里巴巴玩轉四十大盜》優惠門票低至$187 爆笑度周末｜暑假好去處

暑假好去處｜暑假到了，除了帶孩子去放電玩樂，一起欣賞有趣的音樂劇亦是個假日消閒之選。由星動音樂劇團創作的最新音樂劇《阿里巴巴玩轉四十大盜》，改編自世界經典冒險故事，讓小朋友從尋寶冒險的過程中體會到勇敢、智慧、團隊合作、責任感、價值觀。現在更有優惠門票推出，快快入手跟小朋友展開奇妙旅程。

暑假好去處｜合家歡音樂劇《阿里巴巴玩轉四十大盜》與主角幽默尋寶

星動音樂劇團透過音樂劇培養孩子們全方位藝術發展才能，小朋友在訓練過程中可以學習到唱歌、舞蹈、表演等技能，從而提升藝術修養和創造力。劇團還會鼓勵孩子們努力付出與堅持，培養正面價值觀。劇團至今已製作出十多齣大型原創合家歡音樂劇，讓過千名學員在舞台上綻放光芒。

暑假好去處｜合家歡音樂劇《阿里巴巴玩轉四十大盜》與主角幽默尋寶（圖片來源：KKday）

（圖片來源：KKday）

合家歡音樂劇《阿里巴巴玩轉四十大盜》講述一個傳說中的「英雄金幣」重現人間，吸引了橫掃流行榜的「獵金美團」殺入大漠尋寶！怎料出師未捷，團員竟被「四十大盜」活捉！另一邊廂，負傷女團隊長Rosé流落「烏龍村」，被貪婪的奴隸販子「阿里哥」當貨拍賣。窮小子「阿里巴巴」為救佳人，毅然掏出全身唯一銀幣交換！而為報救命之恩，Rosé決定帶阿里巴巴與神勇小驢「Donkey仔」直搗四十大盜金庫。面對「騎呢」暗號與陷阱，阿里巴巴與Rosé如何逆襲成功？一段幽默尋寶之旅，將會為一家人帶來充滿歡樂和驚喜的音樂劇之旅！

（圖片來源：KKday）

【獨家快閃優惠｜買兩大送一小】合家歡兒童音樂劇場《阿里巴巴玩轉四十大盜》門票

演出場次：

．2026 年8月29日（星期六）15:00

．2026 年8月29日（星期六）19:30

．2026 年8月30日（星期日）15:00

． 2026 年8月30日（星期日）19:15

優惠：

．ZoneA套票：HK$760/組（包含2大1小），平均HK$253/位（原價HK$1,140/組）

．Zone B 套票：HK$560/組（包含2大1小），平均HK$187/位（原價HK$840/組）

．另可55折加購1位兒童：ZoneA加購 HK$209/位；ZoneB加購 HK$154/位

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優惠詳情：

優惠期（預訂期）：2026年7月7日至7月13日23:59

地址：葵青劇院演藝廳，香港葵涌興寧路12號

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