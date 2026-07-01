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感恩是最好的品格教育 讓老師的好被溫柔地看見 學會尊師重道｜鄭家明校長隨筆

親子
更新時間：20:09 2026-07-01 HKT
發佈時間：20:09 2026-07-01 HKT

午後的校長室外，傳來操場上孩子們下課時的歡笑聲，這是我每天最享受的靜謐時刻。轉眼間，學期又接近尾聲。在這個既要規劃來年步伐、又是回顧一年收穫的季節，正好想和大家聊聊學校裏最樸實、卻也最容易被忽略的力量 ── 互相比拼與欣賞。

一個正向且充滿活力的校園，從來不是單靠亮麗的宣傳口號，而是點滴累積自師生與家長之間日常的「看見與欣賞」。

接地氣的「尊師重道」 一份將心比心的體恤

在我們的傳統文化裏，一直很強調「尊師重道」。不過在很多人的傳統印象中，這四個字總帶着幾分嚴肅，彷彿必須把老師奉在一個高高在上的位置。然而在今天的社會裏，「尊師重道」可以有更接地氣、更有溫度的展現方式 ── 它不一定是規行矩步的敬畏，卻可以是一份將心比心的理解與體恤。

滿有威嚴的老師脫下教職員身份後，同樣是個有血有肉、會疲累也會面對生活壓力的平凡人。身為校長，我深深明白老師那份不常被外人看見的日常辛勞。

（AI生成圖片）
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每天看着無數滿有愛心的老師照顧孩子的身影：有老師為了上好一堂課，在夕陽西下、放學過後仍默默翻查資料準備教材；有老師喉嚨發炎聲音沙啞，卻依舊戴着麥克風堅持講課；更有老師面對孩子們突如其來的衝突或情緒風暴時，展現出那份溫柔同行的耐心陪伴。老師們的手指上，有時沾着難以洗淨的原子筆墨水；辦公桌上，永遠堆疊着剛批改完的作業⋯⋯這些辛勞，往往都隱形在大家習以為常的學校日常中。

拆除含蓄的牆把心裏的感激說出口

讓我感到無比欣慰的是，我們的家長和同學，心裏其實都非常支持和感激老師。只是受限於華人比較內斂含蓄的性格，我們習慣把情感藏在心底，總覺得「點頭微笑」或「心領神會」就足夠。但既然到了學期末，我們不如打破這層不好意思的隔膜。嘗試用言語、用更直接的溝通，對老師表達這一年來的辛勞謝意！不需要長篇大論，更不需要華麗的字眼，一句踏實、真誠的肯定，就是給老師最好的強心針。

（AI生成圖片）
（AI生成圖片）

家長們可以這樣溫暖表達：「老師，這一年謝謝你對我們家孩子的悉心照顧。我看到他進步了，你真的辛苦了！」

同學們也可以這樣真誠致謝：「老師，謝謝你一年來的教導和陪伴同行，這一年我真的成長了很多！」

感恩是最好的品格教育

我一直深信，欣賞會帶來更多的欣賞，正向的鼓勵不止能幫助孩子成長，更能賦予老師源源不絕的力量。當孩子在日常中學會去體會、去欣賞老師的付出，他們自己也會在無形中成為一個懂得感恩、擁有同理心的人 ── 這不就是最核心、最美好的品格教育嗎？

（AI生成圖片）
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教育是一場互相成就與支持的旅程。親愛的家長和同學們，鼓勵你抓緊學期的尾聲，把心底那份積存已久的欣賞與謝意真誠地告訴老師。讓這份互相信任的溫度，透過字裏行間，成為這個學期最完美、最動人的句點。

北角循道學校校長 鄭家明
多年推展親子繪本閱讀、STEAM創意教學、創意校本主題活動。相信教育的核心是孩子的幸福成長，每個孩子都是一顆等待被看見的閃亮星星，他們的成長有無限可能，就等待我們何時遇見。

北角循道學校校長 鄭家明
北角循道學校校長 鄭家明

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