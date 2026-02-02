心理學家推「恆毅力」原子習慣培養孩子「目標感」與「堅持」｜鄭家明校長隨筆

鄭家明校長隨筆｜每逢新一年，我們總愛與孩子在日記或畫冊上寫下一個又一個新目標 —— 有人想讀更多書、有人想在運動中進步，也有人希望在新學期更專注。但是，到了2或3月，這些目標往往就被忙碌與懶散慢慢沖淡。原因不是孩子不想進步，而是沒有學懂「如何堅持」。

（圖片來源：PhotoAC）

近年教育界關注心理學家Angela Duckworth提出的「恆毅力」（GRIT）概念：成功更取決於「毅力與熱情」的持續，而非一時的天分。Duckworth指出，有恆毅力的孩子，能在遇上挫折時繼續前進，因為他們懂得「長期投入」與「有目的的堅持」。

恆毅力的真相：不止是「捱」

很多家長誤以為「恆毅力」只是「不放棄」，但它更包含兩種能量：一是方向明確的目標感（passion），二是日復日的堅持（perseverance）。換句話說，孩子只有在找到意義並且相信「這是我值得努力的事」，才有動力長期堅持。因此，在新一年訂立目標時，我們不妨從引導孩子「想清楚自己為甚麼要努力」開始。

（圖片來源：PhotoAC）

例如：

「你希望閱讀多點的原因，是想更多豐富自己的內涵嗎？」

「你想跑得快，是想參加校運會還是挑戰自己？」

讓孩子認清「動機」，比催促完成更重要。因為每一份堅持，背後都需要情感的支撐。

原子習慣：微小改變的力量

但有了方向，如何把「恆毅力」落實在日常之中？這正是《原子習慣》（Atomic Habits）一 書指出的關鍵：改變不是靠意志，而是靠「系統」。作者詹姆斯．克利爾（James Clear）建議我們專注在「微小但持續」的行為上，讓習慣自動化。他認為我們不會提升到理想的目標，而是跌落到我們建立的系統水準。對孩子而言，要實踐新年目標，最好從最小的行動入手。例如：

（圖片來源：PhotoAC）

想多閱讀系統及具體化：每天飯後讀10分鐘；

想運動系統及具體化：每天放學跑五分鐘或做十下伸展；

想專注學習系統及具體化：每天寫功課前，先關掉電子用品五分鐘。

當一個習慣足夠「小」、足夠「簡單」，孩子就不容易抗拒。當這種「小成功」不斷累積，孩子會開始相信自己辦得到。那份信念正是恆毅力成長的土壤。

（圖片來源：PhotoAC）

家長是孩子的最佳陪伴者

家長的陪伴方式也很重要。與其當「檢查員」，不如做「同行者」。例如，每晚與孩子一起分享：「今天哪一件事讓你進步了一點？」這樣的對話能幫孩子察覺自己努力的痕跡，而非單看結果。當孩子一時懶散或失敗時，你可以說：「我見到你有努力過，失敗並不代表不行，只是方法還可以調整。」這種以過程為重的支持，能讓孩子在挫折中保留前行的勇氣。

（圖片來源：PhotoAC）

每一個新年目標的背後，都是一個孩子對未來的盼望。家長若能幫孩子把遠大的夢想分拆成一個個可行的動作，一步步建立習慣，孩子就能學會：成功不是靠一時的爆發，而是無數日常堆疊出來的力量。祝福大家在2026年幸福成長！

北角循道學校校長 鄭家明

多年推展親子繪本閱讀、STEAM創意教學、創意校本主題活動。相信教育的核心是孩子的幸福成長，每個孩子都是一顆等待被看見的閃亮星星，他們的成長有無限可能，就等待我們何時遇見。

