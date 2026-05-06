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AI浪潮下的親子教育新挑戰 家長要助孩子做好4大核心準備 化解AI焦慮｜鄭家明校長隨筆

親子
更新時間：18:45 2026-05-06 HKT
發佈時間：18:45 2026-05-06 HKT

人工智能正以「海嘯」般的速度席捲世界，它不止是工具，更是教育與職涯的變革。面對這股巨浪，家長與孩子難免感到焦慮：擔心知識過時，恐懼被取代。親愛的家長，我們不應築牆阻擋浪潮，而是要教孩子「學會衝浪」，讓他們在AI時代不僅生存，更能綻放。

看見未來： 工作與學習的質變

特斯拉與SpaceX創辦人馬斯克直言，在不到20年內，工作將變成「可選」而非生存的必需，AI與機器人將提供大多數商品與服務。屆時，大學將不再是單純的「技能工廠」，而是培養社交與廣泛興趣的殿堂。與此同時，NVIDIA執行長黃仁勳則鼓勵家長：給孩子找一位「AI導師」。透過個人化學習，AI能打破知識門檻，讓孩子如同裝備了超強夥伴，從程式、寫作到人生難題的思考，都能得到協助。

（AI生成圖片）
（AI生成圖片）

2個方法助孩子面對AI焦慮：從心態與行動着手

儘管前景充滿機遇，現實中孩子的焦慮卻如影隨形。有研究顯示，AI不僅影響職業決策，更常讓孩子質疑：「學這些到底有甚麼用？」化解焦慮，可分為兩步：

第一，轉換心態。別把AI視為怪物，它是孩子的「超強隊友」。建議每星期舉行一次「AI分享夜」，讓家人輪流展示AI創作，如用AI繪圖或規劃旅行，在笑聲中消融恐懼。同時，教會孩子擁抱情緒，焦慮其實是成長的訊號。

第二，善用工具。讓孩子擁有AI導師，它能24小時陪伴，針對弱點耐心指導，讓學習從「我學不會」轉變為「我進步了」，這種即時成就感是緩解焦慮的良藥。

（圖片來源：PhotoAC）
（圖片來源：PhotoAC）

4個核心準備： 培養人類獨特能力

光化解焦慮不夠，我們更要讓孩子成為AI時代的贏家。重點不在死背程式碼，而是培養「人類獨特能力」：

  • AI素養與批判思考：學習「Prompt Engineering」（提示工程），回到教育原點──學會提問。同時練習「質疑AI」，辨別答案的可靠性與偏見，保持好奇心與判斷力。
  • 創造力、共情與合作：AI寫不出真摯的友誼，無法感受他人的痛楚。在人工智能時代裏，孩子更需要培養關愛與同理心，多去了解並體會他人的生活。
  • 適應力與終身學習：讚美孩子的努力而非結果，種下「成長型思維」的種子。教育的目標是繁榮、準備與守護人性。
  • 情感韌性：人生永遠需要恆毅力。讓孩子擁有「輸得起」與「擁抱失敗」的勇氣，內在的充實與健康的心理，遠比技能重要。
（圖片來源：PhotoAC）
（圖片來源：PhotoAC）

親愛的家長，AI時代是我們共同的新起點。想像十年後，兒女自信地說：「AI幫我處理瑣事，我專注創造美好世界。」這幕場景多麼動人！我們無法阻擋浪潮，但能與孩子手牽手，陪伴他們乘風破浪。

北角循道學校校長 鄭家明
多年推展親子繪本閱讀、STEAM創意教學、創意校本主題活動。相信教育的核心是孩子的幸福成長，每個孩子都是一顆等待被看見的閃亮星星，他們的成長有無限可能，就等待我們何時遇見。

北角循道學校校長 鄭家明
北角循道學校校長 鄭家明

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