深圳親子好去處｜2大深圳室內遊樂場$99任玩 羅湖KLSPORT酷樂運動超樂場/華強北DS新樂園

終於等到考試完結，相信不少孩子的心情早已放飛，準備迎接暑假大玩特玩！想「近近哋」去放電，深圳就是個好選擇，室內遊樂場空間夠大，玩樂設施夠新夠多，今日（29日）就有2大室內遊樂場 — 羅湖KLSPORT酷樂運動超樂場與華強北DS新樂園推出快閃優惠，低至$99就可暢玩2.5小時/3小時，一票即玩齊300+玩樂項目，室內降落傘、卡丁車、雙人360°自行車、VR遊戲……應有盡有。即睇深圳室內遊樂場優惠詳情與快搶連結，快快入手！

深圳室內遊樂場優惠1：羅湖KLSPORT酷樂運動超樂場$99任玩3小時再送代幣

KLSPORT酷樂運動超樂場坐落深圳羅湖大中華茂業天地，場內採一票暢玩制，無二次項目收費，涵蓋近100種多元設施，是深圳最受歡迎的親子室內運動樂園之一。場內設施選擇多多，想放電必玩極限運動與蹦床，如自由蹦床、投籃蹦床、魔鬼滑梯、雙人360°自行車、專業攀岩、梅花樁、空中飛人等，追求刺激又可玩卡丁車、碰碰車。

（圖片來源：KKDay）

同場也有科技與電玩，包括球幕飛行影院、PS5、AI機器人棋類對戰、實景射擊對抗、VR大空間、體感運動遊戲，愛靜的朋友又可參加文青手作，如DIY木工藝術、毛線刺繡畫、塗鴉繪畫、DIY花藝、落日露營及舞台派對K歌。

（圖片來源：KKDay）

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【獨家限時搶！$99/張｜送抓娃娃機代幣】3小時限時任玩票（成人贈20幣）

優惠：HK$99/張（原價HK$230）

使用時間：即日起至2026年7月3日

*成人獲贈20個抓娃娃機代幣

*6月30日前預訂送總值$300高德打車券

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【獨家限時搶！｜送抓娃娃機代幣】3小時限時任玩票（成人贈20幣/兒童贈10幣）

優惠：成人HK$188/位，兒童HK$118/位（原價成人HK$230/位，兒童HK$160/位）

使用時間：即日起至2026年7月3日

*成人獲贈20幣；兒童獲贈10幣

*6 月30日前預訂送總值$300高德打車券

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【獨家限時搶！｜送抓娃娃機代幣】全日任玩票（成人贈30幣/兒童贈10幣）

優惠：成人HK$278/位，兒童HK$189/位（原價成人HK$335/位，兒童HK$230/位）

使用時間：即日起至2026年7月3日

*成人獲贈20幣；兒童獲贈10幣

*6 月30日前預訂送總值$300高德打車券

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（圖片來源：KKDay）

【獨家限時搶！｜送抓娃娃機代幣】雙人夜場任玩票（總贈20幣限19:00後入場二人需同時入場）

優惠： HK$300/張（可供兩位成人使用），平均HK$150/位（原價HK$346/張）

使用時間：即日起至2026年7月3日

使用時段：雙人夜場票入場時間19:00後，需二人同時入場；任玩時段：19:00-22:00

*雙人總獲贈20幣

*6 月30日前預訂送總值$300高德打車券

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【快閃優惠】3小時限時任玩票

優惠： 成人HK$218/位，兒童HK$148/位（原價成人HK$230/位，兒童HK$160/位）

使用時間：即日起至2026年9月30日

*6 月30日前預訂送總值$300高德打車券

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【快閃優惠】全日任玩票

優惠： 成人HK$319/位，兒童HK$219/位（原價成人HK$335/位，兒童HK$230/位）

使用時間：即日起至2026年9月30日

*6 月30日前預訂送總值$300高德打車券

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【快閃優惠】雙人夜場任玩票（限19:00後入場二人需同時入場）

優惠： HK$338/張（可供兩位成人使用），平均HK$169/位（原價HK$346/張）

使用時間：即日起至2026年9月30日

使用時段：雙人夜場票入場時間19:00後，需二人同時入場；任玩時段：19:00-22:00

*6 月30日前預訂送總值$300高德打車券

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（圖片來源：KKDay）

交通推介：

羅湖口岸：過關後步行約10分鐘，地鐵1號線羅湖站E2出口步行10分鐘

福田口岸：地鐵4號線至「會展中心站」轉乘1號線至「羅湖站」

蓮塘口岸：地鐵2號線至「大劇院站」轉乘1號線至「羅湖站」

優惠詳情：

優惠期（預訂期）：2026年6月29日21:00至7月5日23:59

營業時間：10:00-22:00

地址：深圳市羅湖區人民南路1008號大中華茂業天地501

*身高1米以下小童免費入場（需由購票成人陪同）

*兒童票適用於身高1米至1.4米

*18 歲以下必須由年滿18歲購票監護人陪同；不適合65歲以上長者

*限時票入場需繳納¥100押金，超時將扣除押金

*遊玩高空項目必須穿著防滑襪（現場¥10/雙）

深圳室內遊樂場優惠2：深圳華強北DS新樂園低至$99

另一個位於深圳華強北的DS新樂園，佔地300,000呎，覆蓋6層超大室內空間，擁有約300+玩樂項目，是深圳最大型的室內綜合玩樂場館之一，亦可一票暢玩，而且步行約100米即達大型商場「華強北茂業天地」，爸媽帶孩子去玩後，又可去shopping歎美食抖一抖，非常便利。

（圖片來源：KKday）

而場內設施亦甚多，如室內降落傘、失重森林、卡車、真人CS、軌道影院、攀岩、射箭、氣步槍、躍動格子、保齡球、檯球、電競區、PS遊戲區、唱吧、自由蹦床、大擺錘、淘氣堡、真人鬥牛、手作勞動、麻將等，無論哪個年齡的大、小朋友都一樣啱玩。

（圖片來源：KKday）

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【獨家限時搶！$99/張】2.5小時｜限時票｜平日假期通用

優惠：HK$99/張（原價HK$342）

*6 月30日前預訂送總值$300高德打車券

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【快閃優惠】2.5小時｜限時票

優惠：

．平日星期一至五成人HK$188/位，1大1小親子票HK$299/組，平均HK$150/位

．星期六至日及公眾假期成人HK$218/位，1大1小親子票HK$338/組，平均HK$169/位

（原價平日成人HK$228/位，親子票HK$423/組；週末及公眾假期成人HK$342/位，親子票HK$458/組）

*6 月30日前預訂送總值$300高德打車券

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【快閃優惠】全日票｜一票暢玩

優惠：

．平日星期一至五成人HK$298/位，1大1小親子票HK$418/組，平均HK$209/位

．星期六至日及公眾假期成人HK$338/位，1大1小親子票HK$448/組，平均HK$224/位

（原價平日成人HK$423/位，親子票HK$572/組；週末及公眾假期成人HK$458/位，親子票HK$572/組）

*6 月30日前預訂送總值$300高德打車券

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交通推介：

福田口岸：地鐵4號線至福民站，轉7號線至「華新站」A2出口步行約280米

羅湖口岸：地鐵1號線至老街站，轉3號線至「華新站」A2出口步行約280米

深圳灣口岸：地鐵2號線至「華強北站」B出口步行約530米

優惠詳情：

優惠期（預訂期）：2026年6月29日21:00至7月5日23:59

使用日期：2026年6月30日至7月31日

營業時間：09:00-22:00

地址：深圳市福田區華強北路3005號上步工業區104棟

*成人需年滿18歲且身高140cm以上；兒童適用於18歲以下且身高100-140cm

*身高100cm以下小童須由監護人購票陪同

*限時票入場需繳納¥100押金；另需繳納¥2保險

*參與彈床等防滑項目必須穿著防滑襪（現場¥10/雙）

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