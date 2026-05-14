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深圳親子好去處｜深圳親子酒店人均$529 包自助早餐/游泳館套票/高德打車券/人氣星空頂泳池

親子
更新時間：13:05 2026-05-14 HKT
發佈時間：13:05 2026-05-14 HKT

深圳親子酒店｜尚未到暑假，未有長假期，想周末跟小朋友去鬆一鬆，深圳就是最佳選擇。今次又有深圳親子酒店做優惠，位於福田的深圳五洲體育中心酒店捱推出親子套餐，低至$1058/間可包自助早餐，又可免費暢玩室內星空恆溫游泳池，就算落雨也不怕！最重要是周末節假日劃一價不加價！人均不需$600即可玩足兩日一夜，即刻入水同小朋友去住一晚！即睇深圳親子酒店優惠與入手連結。

深圳親子酒店｜深圳五洲體育中心人均$529

深圳五洲體育中心酒店位於深圳市福田核心區，可選乘黃木崗樞紐站地鐵7號線或14號線直達，地理位置優越。近日不少港人會到深圳欣賞演唱會或音樂劇，酒店比鄰即為深圳體育中心，完show後可輕鬆步行回酒店，方便快捷。而酒店裝潢以魔方為靈感，融入運動元素，更有集花園景觀、開放式廚房、露臺美式燒烤於一體的西餐廳，入住又可免費享用健身房及室內恆溫泳池，泳池還加入了獨特星空頂設計，猶如置身星空中暢遊，為小紅書打卡熱點。今次優惠套票有多個方案可選，均包括雙人自助早餐 + 首輪迷你吧，一起起身可食飽飽至出發去玩；又有包深圳游泳跳水館套票，也有送總值HK$300+的高德打車券，出遊就更輕鬆喇！

（圖片來源：KKday）
（圖片來源：KKday）

點擊圖片瀏覽深圳親子酒店詳情：

鄰近深圳熱門的銀湖山郊野公園及生態型市政公園蓮花山公園，可以跟孩子呼吸新鮮空氣，或登山，或徒步，也可做做運動，蓮花山公園更有蓮花湖、椰林草地等景點，每年舉辦簕杜鵑花展！想shopping亦可選人氣熱點深業上城與KKMALL京基百納空間，深業上城集結了購物中心及文創空間，提供購物、餐飲、藝術和休閒於一身；而KKMALL京基百納空間又有UAIMAX影城、blt超市，最啱一家去玩！

（圖片來源：KKday）
（圖片來源：KKday）


【獨家優惠｜親子清涼夏日首選】標準房｜雙人自助早餐+1大1小兒童樂園游泳套票+首輪迷你吧+視房態情況延遲退房+免費健身房+免費停車｜送總值超過HK$300高德打車券
優惠：HK$1,058/間/晚，人均HK$529/間/晚（原價HK$1,680/間/晚）
方案包括：標準大床/雙床房1間1晚、雙人自助早餐、1大1小兒童樂園游泳套票、贈送首輪MiniBar、延遲退房至14:00（需視當天房態而定）
套票包含：1名成人及1名1.4米以下兒童，超出人數游泳館自付，成人CNY50元/位，兒童CNY40元/位
．入住時於前台領取套票，到館出示即可使用，入住期間兌換，當天一次有效
．兒童樂園地址：深圳游泳跳水館副館，泳具自備（使用時間：14:30-21:30）
購買連結：＞＞按此＜＜

【獨家優惠｜超值抵住】標準房｜雙人自助早餐+贈送首輪MiniBar+視房態情況延遲退房+免費健身房+免費停車｜送總值超過HK$300高德打車券
優惠：HK$1,023/間/晚，人均HK$512/間/晚（原價HK$1,599/間/晚）
方案包括：標準大床/雙床房1間1晚、雙人自助早餐、贈送首輪minibar、延遲退房至14:00（需視當天房態而定）
購買連結：＞＞按此＜＜

 

（圖片來源：KKday）
（圖片來源：KKday）

【獨家優惠｜雙人自助早+晚餐】標準房｜雙人自助早餐+雙人海鮮果木烤肉自助晚餐｜贈送
首輪迷你吧+視房態情況延遲退房+免費健身房+免費停車｜送總值超過HK$300高德打車券
優惠：HK$1,239/間/晚，人均HK$620/間/晚（原價HK$2,430/間/晚）
方案包括：標準大床/雙床房1間1晚、雙人自助早餐、雙人自助晚餐（不含位上菜）、贈送首輪MiniBar、
延遲退房至14:00（需視當天房態而定）
購買連結：＞＞按此＜＜

【獨家】行政房｜雙人自助早餐+雙人行政禮遇+贈送首輪MiniBar+視房態情況延遲退房+免費健身房+免費停車｜送總值超過HK$300高德打車券
優惠：HK$1,381/間/晚，人均HK$691/間/晚（原價HK$2,418/間/晚）
方案包括：行政大床/雙床房1間1晚、雙人自助早餐、雙人行政禮遇、贈送首輪MiniBar、延遲退房至14:00（需視當天房態而定）
雙人行政禮遇包括：
．入住首日歡迎水果1份
．行政酒廊雲端自助雙人下午茶（14:30-17:30）
．每天免費熨燙衣服2件（不可累計）
購買連結：＞＞按此＜＜

優惠詳情：
預定日期：2026年5月14日至2026年5月20日
用餐時間（冠享西餐廳）：早餐06:30-10:00；午餐11:30-14:00；晚餐17:30-21:00
酒店地址：中國廣東省深圳市福田區泥崗西路2013號

交通：
（從香港出發前往酒店）- 距離深圳灣、福田口岸車程約30分鐘；乘搭高鐵西九龍站坐高鐵到深圳北站下車，換乘地鐵7號線或14號線至黃木崗樞紐站步行5分鐘可直達酒店

購買連結：＞＞按此＜＜
 

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