深圳親子好去處2026｜深圳龍崗區親子遊4大推介 高球園林staycation/無限放電樂園/免費公園

每到假日，不少爸媽都會帶孩子北上玩樂，深圳面積幾乎是香港的兩倍，各區發展迅速，的確有很多新奇好玩的遊樂設施。近年龍崗兒童公園開放後，迅即成為港孩玩樂熱點。或許該區公園太大一天玩不完，不妨留宿一晚，玩盡周邊特色好去處。



深圳龍崗區親子遊推介1：隱秀山居酒店 高球園林staycation

深圳雖和香港一樣是人口密度高的大城市，但放假想感受清幽的園林景致，其實也不用遠離市區。

位於龍崗區寶荷路隱秀高爾夫球會內的隱秀山居酒店，離深圳口岸或高鐵站不用一小時車程，便能進入廣闊寧靜的園林式酒店放鬆度假。

部分住宿套餐會贈送高爾夫體驗券，每張可打30球。高球場有兒童球桿，小朋友也可一嘗打高球滋味。（圖片來源：《親子王》）

酒店於2008年由日本著名設計師細川清和與國內知名設計師王興田聯合打造，融合和式簡約的大自然設計理念，基本上每間雙人房都擁有大露台，景色一望無際。小朋友和家人可於營業時間由專人接送前往體驗高爾夫球，一嘗揮桿滋味。酒店設施相當家庭友善，有戶外遊樂場和室內playhouse，離龍崗兒童公園和大型商場也只是十幾分鐘車程，相當方便。

酒店寬敞附大露台，可眺望高球場及園林景致。（圖片來源：《親子王》）

隱秀山居酒店

地址：深圳市龍崗區寶荷路正中高爾夫球會內

房價：港幣$833起（視乎入住日期及房型）

查詢：www.castleshenzhen.cn

深圳龍崗區親子遊推介2：空氣湃運動嘉年華 無限放電樂趣

想帶小朋友放電，又想自己玩得投入？空氣湃就最適合愛玩的家庭！位於龍崗區的空氣湃運動嘉年華是目前深圳最大雙層巨型樂園，佔地180,000呎，這裏有多達100多項潮玩項目，12個主題遊戲區，不論大人細路都能盡情跳彈、挑戰自我。

空氣湃佔地約19萬呎，樓高兩層，分為12個主題遊戲區， 提供超過100項遊樂項目。（圖片來源：《親子王》）

最吸引的是走進實景還原的綜藝節目大玩《瘋狂的麥咭》七大闖關主題密室遊戲，如石板、岩石、X闖關、懸崖等；也可以玩《Running Man》撕名牌比賽及枕頭大戰；亦有600平方米實景還原的《九龍城寨》超大主題鬼屋、《魷魚遊戲》生存挑戰等，刺激又好玩。一家大細可合作闖關，保證可玩足一日。

速摩托可體驗半空飛車，刺激感滿分。（圖片來源：《親子王》）

空氣湃運動嘉年華

地址：深圳市龍崗區吉華街道三聯社區賽格新城1號101

營業時間：10:00 - 22:00

費用： $264 / 位（KKday獨家2人同行優惠，平日、周末及公眾假期適用。）

購票：https://bit.ly/4a2gCjH

*入場需穿着防滑襪

深圳龍崗區親子遊推介3：龍崗兒童公園 超大型主題公園

主題樂園通常要付費入場，但內裏設施未必適合幼童。龍崗兒童公園是深圳近年新開的主題公園，佔地達32萬平方米，是深圳市目前最大的兒童公園。入園完全免費，並可暢玩無動力區，攀爬架、繩網、滑梯、沙池等全部無限時任玩，設施非常多樣豐富，光是玩免費遊樂設施已可玩上一整天。

「星高度魔法村」大部分都需要一米高以上方可遊玩， 建議小孩滿3歲前來會玩得更盡興。（圖片來源：《親子王》）

如要玩「星高度魔法村」的機動遊戲區，也可以最少人民幣338元充值當會員，以會員價玩各項機動遊戲如海盜船、碰碰車、家庭過山車等，會員卡有效期一年，不用急於一時全部用掉，可以留待之後「慢慢玩」。園內亦有多間餐廳和小食攤檔，洗手間和育嬰設備完善，絕對是家庭必到玩樂熱點。

機動遊戲區的項目最便宜會員價人民幣9元起， 充值會員卡如有餘額可即場提取。（圖片來源：《親子王》）

龍崗兒童公園

地址：深圳龍崗區龍城街鹽龍大道與愛心路交匯處

開放時間：

•園區 - 平日06:00 - 22:00，周末及節慶假日06:00 - 23:00

•無動力設施 - 06:00 - 18:00，動力設備09:00 - 21:00

費用： 免費入場；「星高度魔法村」機動遊戲可另購會員卡充值享優惠價遊玩

前往方法： 乘深圳地鐵16號線至「愉園站」往C出口；或至「回龍埔站」往D出口。兩個站出站後步行約10至15分鐘即可到達。

深圳龍崗區親子遊推介4：大運天地 湖景休閒好去處

龍崗區有數間大型商場，但說到風景最優美感覺最chill，首推「大運天地」。商場開幕僅一年半，毗鄰大運公園及大運中心體育場，面積廣闊，更擁有人工湖與大草地，沿着湖邊可欣賞落羽松、天鵝和水中的魚兒，感覺十分寫意。

大運天地裏的「沐森爆笑樂園」以卡通蟲蟲為主題。（圖片來源：《親子王》）

湖邊有不少餐飲選擇，也有約200間商舖及多元化的親子娛樂設施。小朋友可玩著名室內遊樂場meland，也可到「沐森爆笑樂園」玩大型充氣城堡，五月起更會開放水上樂園，夏天可暢快玩水。另有以蟲蟲為主題的機動遊戲區，可乘坐小火車、飛船、木馬等，一站式滿足大人小孩需要。

場內機動遊戲每次約人民幣25元，加入會員充值滿100元會送25元，比較划算。（圖片來源：《親子王》）

大運天地

地址：深圳市龍崗區龍翔大道3001號深圳大運中心

前往方法： 深圳地鐵16號線至「大運中心」站，於C、D口出站即達。

