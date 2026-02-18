Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

深圳親子好去處2026｜26大室內遊樂場/動物園/滑雪場推介 附交通+優惠詳情

更新時間：08:31 2026-02-18 HKT
發佈時間：08:31 2026-02-18 HKT

深圳親子好去處2026｜現今香港家庭各有各忙碌，孩子努力學習做功課，爸媽也為家庭勤奮工作養活小朋友。每到周末就想鬆一鬆，一家人放下好好去玩，北上玩樂就成為首選，即睇以下26個深圳親子好去處，有多個好玩室內遊樂場、滑雪場、動物園，還有親親小動物好去處，每上前往方法、交通、門票優惠等旅遊資訊，好好計劃一下下個深圳親子遊。

深圳親子好去處推介1：深圳室內遊樂場KP-Fun潮玩遊樂街區

KP-Fun潮玩遊樂街區內有三大玩樂區域，如「VR遊戲區」，內有多款VR遊戲，如三、四歲孩子也可玩的「VR機甲」，可試試「360度反轉再反轉」的刺激感；也有可五人一同騎乘的體感VR遊戲「幻影騎士」，可體驗超真實失重感，還有多套影片可任玩，玩多幾次都不重覆！大膽的小朋友可挑戰，走進恐怖「鬼屋」玩VR遊戲消滅zombie。

深圳親子好去處︳深圳室內遊樂場KP-Fun潮玩遊樂街區（圖片來源：《親子王》）
深圳親子好去處︳深圳室內遊樂場KP-Fun潮玩遊樂街區（圖片來源：《親子王》）

點擊圖片瀏覽深圳親子好去處詳情：

賽車控必玩！深圳室內最大碰碰車樂園

「潮玩互動實驗室」就有夜光war game，可跟小朋友組隊，齊齊穿上發光戰甲玩激光槍戰，亂射更會被「鎖槍」五秒，刺激度十足，就連幼童也「玩完再玩」；也有六人同玩的AR競技，戴上AR眼鏡對戰殺敵！還有深圳室內最大的碰碰車樂園，設有迷幻閃燈效果，碰撞效果更震撼。130厘米的小朋友可戴上安全頸箍坐上卡丁車，與爸媽享受賽車的樂趣；另設「無動力極速光輪」，感受電單車的飛馳感。

深圳室內最大的碰碰車樂園，設有迷幻閃燈效果，碰撞效果更震撼。（圖片來源：《親子王》）
深圳室內最大的碰碰車樂園，設有迷幻閃燈效果，碰撞效果更震撼。（圖片來源：《親子王》）

點擊圖片瀏覽深圳室內遊樂場詳情：

超百種不同玩樂設施大、小朋友都啱

同場還有大量體感電玩遊戲，可試試賽車、賽艇、騎電單車、騎駝鳥、滑水、駕駛飛機等玩意，爸媽可與孩子一起比賽，看看誰運動細胞最強！玩得累了，可到電競膠囊房、K歌房等「中場休息」，或玩玩桌球、飛鏢或打保齡球，也有電動麻雀檯可以讓媽媽們「打兩圈」！由於「一票任玩」，不妨到附近的餐廳小休，叉足電再次入場繼續暢玩。

射箭相信不少大、小朋友也玩過，但騎着馬射箭可算新鮮好玩。（圖片來源：《親子王》）
射箭相信不少大、小朋友也玩過，但騎着馬射箭可算新鮮好玩。（圖片來源：《親子王》）

點擊圖片瀏覽深圳親子好去處詳情：

KP-FUN潮玩遊樂街區
地址： 深圳市福田區沙頭街道上沙社區中洲濱海商業中心1期中洲灣商場L3（309 - 310）
前往方法： 深圳地鐵9號線下沙站B出口 / 7號線上沙站A出口 
時間：10:00 - 22:00
票價*： 兒童全日任玩門票（130厘米以下） $216、1大1小親子全日任玩門票 $435、單人全日任玩門票 $260
購買連結：https://bit.ly/4hjRaJI
 *參考網頁即時票價為準

深圳親子好去處推介2：深圳哈利波特禁忌森林

於去年開幕的「哈利波特：禁忌森林體驗（深圳站）」位於龍華區，活動曾於新加坡、澳洲墨爾本、美國紐約等地展出，體驗將以《哈利波特》及《怪獸與牠們的產地》中的禁忌森林為藍本，各位「麻瓜」可先租借四個學院的魔法袍及魔杖，之後就可走入充滿虛擬實境互動技術與不同燈光裝置的經典魔法世界！

（圖片來源：Klook）
（圖片來源：Klook）

點擊圖片瀏覽深圳親子好去處詳情：

必掃限定周邊紀念品+奶油啤酒

大家將要跟隨「海格」與他的愛犬「牙牙」進入傳奇的哈利波特禁忌森林，約兩公里長魔法小徑中，有約20個場景，如榮恩家的飛天汽車，也會與樹精、鷹頭馬身有翼獸、夜騏等眾多著名神奇生物相遇。大家亦可邊玩邊揮動魔杖，體驗施展魔法的樂趣，而以大型燈光裝置藝術組成的禁忌森林，將自然森林幻化為超現實的魔法步道是絕佳打卡點，各位「麻瓜」玩樂時別忘了影靚相呀！探索奇幻旅程後，還可在主題村莊品嘗魔法主題的餐點，必點「奶油啤酒」，也可選購限定周邊紀念品，將魔法記憶帶回家！

必飲奶酒啤酒！（圖片來源：Klook）
必飲奶酒啤酒！（圖片來源：Klook）

《哈利波特·禁忌森林體驗》
時間：19:00 - 24:00（23:00停止售票及入園）
正常遊玩時間：60分鐘
地址：深圳市龍華區觀瀾街道牛湖水碧道
交通（從香港出發前往）
．由香港乘搭直通巴士或地鐵到福田口岸，從福田口岸搭乘地鐵到達觀瀾湖站
．或由香港搭乘高鐵到深圳北站，再直接打車（大概30分鐘）

購買連結：＞＞按此＜＜

深圳親子好去處推介3：前海冰雪世界 華發冰雪熱雪奇蹟

位於深圳前海的冰雪世界將於去年開業，在這個達43萬平方米的玩樂世界內，有全球最大的室內滑雪場「華發冰雪熱雪奇蹟」，也有大灣區首個室內潛水設施、更配置五星級酒店JW萬豪酒店等，全方位打造滑雪娛樂綜合場地！

娛雪區（圖片來源：Klook）
娛雪區（圖片來源：Klook）

特別要介紹全球最大的室內滑雪場「華發冰雪熱雪奇蹟」，面積約10萬平方米，相當於11個足球場大小，配備5條國際雪聯認證的賽事級雪道，其中一條單道滑道長達463米、垂直落差達83米，最啱追求刺激度的滑雪愛好者。另外亦設有了2大地形公園及娛雪區，其中娛雪區備有14項冰雪遊樂項目，就算是初學者或者小朋友一樣過足冰雪癮，享受不一樣的滑雪體驗。

娛雪區（圖片來源：Klook）
娛雪區（圖片來源：Klook）

點擊圖片瀏覽深圳親子好去處詳情：

深圳華發冰雪熱雪奇蹟
地址：深圳市寶安區沙井南環路

交通（從香港出發前往深圳華髮冰雪熱雪奇蹟）
．由香港西九龍高鐵站乘搭高鐵最快18分鐘到深圳北站 /  直通巴士或地鐵到福田口岸，再轉深圳地鐵會展城站C出口，步行約13分鐘

**全年運營日曆分為：淡季、平季、旺季
淡季：周一至周五（不含1/10-3/10、6/10-8/10、22/12-26/12）以及28/9、11/10這兩個內地補班日
平季：周末（不含4/10-5/10、28/9、11/10）
旺季：10月1日至8日

*【春節營業時間】2026年2月16日(除夕)10:00-16:00最晚入園時間14:00；2月15/17/18/23日10:00-22:00最晚入園時間20:00；2月19日-2月22日09:30-22:00最晚入園時間20:00

購買連結：＞＞按此＜＜

深圳親子好去處推介4：深圳就好潮玩

佔地50,000呎的就好潮玩為集彈床、數字運動及VR電玩一體於一身的綜合型運動潮玩館，內有超過30+個娛樂項目，包括多款VR電玩、碰碰車、彈床運動、競技挑戰等，也有大量運動類項目，如桌球、棒球、籃球、足球、哥爾夫球等等，適合不同年齡的大、小朋友玩樂。

（圖片授權：IG@zoechan1110）
（圖片授權：IG@zoechan1110）

點擊圖片瀏覽深圳親子好去處詳情：

就好潮玩
地址：深圳市西鄉街道坪洲海城路寶安大仟裏購物中心B146-151號
票價：【單人票】周一至周五適用（內地及香港公眾假期除外） $109、【單人票】所有日期適用 $129、【親子票】周一至周五適用（內地及香港公眾假期除外）$128 、【親子票】所有日期適用 $158

購買連結：＞＞按此＜＜

深圳親子好去處推介5：玩美攻略 100,000呎室內遊樂場

位於福田世紀匯內的玩美攻略（WonderMeet），為全深圳福田最大的的電競娛樂室內遊樂場，樓高3層、佔地近10萬呎，館內擁有多達100項娛樂設施，如科技感機動遊戲，包括射擊、狙擊、飛車、閃電摩托、頭文字D、狂野飆車、極速飛車等，也有備受小朋友歡迎的舞立方、華卡音舞、鼓萌、E舞成名等，還有5D飛躍劇場、VR幻影星空暗黑戰車及VR奔跑吧鴕鳥等刺激感官的虛擬實境體驗，亦有對戰街機、夾公仔。

（圖片來源：《親子王》）
（圖片來源：《親子王》）

同時亦有4個大型運動競技場地，如真冰滑冰場、保齡球館、射箭場及桌球館，也有熱門的劇本殺、卡丁車、實彈射擊、奧運射擊、飛鏢等適合大人遊玩的活動，小朋友亦可玩手工陶藝、手繪油畫、Diy珠串等，小朋友自己玩都無問題！

（圖片來源：《親子王》）
（圖片來源：《親子王》）

點擊圖片瀏覽深圳親子好去處詳情：

【全日任玩門票（平日，除公眾假期適用）】
價錢：$305
．18歲以下兒童需要家長或監護人陪同入場（需購票）
．每位成年人可以免費携帶一位80cm以下小童入場，場館不建議高齡顧客入場
購買連結：＞＞按此＜＜

【全日任玩門票（周末、公眾假期適用）】
價錢：$335
．18歲以下兒童需要家長或監護人陪同入場（需購票）
．每位成年人可以免費携帶一位80cm以下小童入場，場館不建議高齡顧客入場
購買連結：＞＞按此＜＜

玩美攻略（WonderMeet）
營業時間：10:00-22:00
地址：深圳福田區深南大道3018號深圳世紀匯1-3層

前往方法：
1. 深圳地鐵1號線華強路站：於世紀匯商場B1層設地下通道連接深圳地鐵1號線華強路站B出口，步行3分鐘可抵達深圳地鐵2號線或7號線的華強北站；
2. 深圳福田口岸：搭乘地鐵4號線，坐2個站到「會展中心站」後轉乘1號綫到「華強路站」；
3. 深圳羅湖口岸：乘地鐵1號綫，坐5個站便可抵達「華強路站」。

購買連結：＞＞按此＜＜

深圳親子好去處推介6：心跳頑家超級運動世界

位於龍華區的心跳頑家超級運動世界於去年開幕，總面積近萬平方米，樓高三層，場內有超過50個項目任玩。膽子大一點的孩子必玩一樓的大型項目，如360°自行車、90°魔鬼滑梯、高空攀岩、蕩繩、10米高笨豬跳高台、梅花樁等，也有小朋友一玩再玩的超長車軚滑梯，還有無限輪迴任玩的機動遊戲「洗衣機」。而二樓則有多個較為靜態的玩意，如保齡球、電玩專區、卡拉OK等，也有小型波波池與彈床，適合年齡較小的孩子，而三樓則有碰碰車及食物補給站，如不入場，家長也可在三樓幫孩子影相打卡，或歎杯咖啡等待孩子放電完畢。

心跳頑家面積頗大，有大量挑戰膽量的高空項目。（圖片授權：IG@zoechan1110）
心跳頑家面積頗大，有大量挑戰膽量的高空項目。（圖片授權：IG@zoechan1110）

場內設有多個不同大小的儲物櫃，也需要更換防滑襪才可入場，未有帶備可即場購買，玩得累了想「醫肚」也可透過美團外送美食，那就玩足一整天也不怕肚子餓喇！

近乎90度的垂直滑梯與極具離心力的「彈珠人」，你敢玩嗎？（圖片授權：IG@zoechan1110）
近乎90度的垂直滑梯與極具離心力的「彈珠人」，你敢玩嗎？（圖片授權：IG@zoechan1110）

點擊圖片瀏覽深圳親子好去處詳情：

心跳頑家超級運動世界
地址：深圳華旺路51號（深圳地鐵6號線陽臺山東站C1出口）
時間：星期一至五 11:00 - 22:00，星期六、日 09:00 - 22:00
門票： 親子1大1小平日暢玩不限時 $371、單人平日暢玩不限時 $292；親子1大1小假日4小時 $303

購買連結：＞＞按此＜＜

深圳親子好去處推介7：世界之窗 環遊名勝古蹟

不知道小朋友會否有環遊世界的夢想？隨着孩子長大，相信家長也希望與小朋友一起遊歷各國，增長見聞。但畢竟時間與金錢有限，就先到深圳老牌景點世界之窗滿足一下心願吧！

未有機會飛去法國巴黎不要緊，在世界之窗的仿製品也相當矚目壯觀。（圖片來源：《親子王》）
未有機會飛去法國巴黎不要緊，在世界之窗的仿製品也相當矚目壯觀。（圖片來源：《親子王》）

世界之窗已開幕超過30年，去年其著名景點世界名勝古蹟縮小版經過翻新，並增加了園區玩樂設施後，好玩度大增。遊客可乘坐「空中花園」纜車從高空俯瞰五大洲的景區，也有不少適合各年齡層遊客的機動遊戲和設施，包括過山車、激流、旋轉木馬、小火車、動感影院、餵動物和冰雪世界等，中間穿插各式遊行及表演，叫人目不暇給。

園區近年大規模翻新，記得一定要乘坐「空中花園」 纜車，數分鐘帶你環遊世界，俯瞰各國名勝。（圖片來源：《親子王》）
園區近年大規模翻新，記得一定要乘坐「空中花園」 纜車，數分鐘帶你環遊世界，俯瞰各國名勝。（圖片來源：《親子王》）

今年暑假新開的梅拉尼亞小鎮，主打歐陸童話風建築及裝置，色彩繽紛，絕對是打卡熱點。園區晚上九時半會有煙花和無人機表演，大家最好預留一整天，玩盡日與夜！

在斯特拉斯堡內可玩到各項魔法互動設施，還有魔法商店購買有趣魔術道具及玩密室逃脫。（圖片來源：《親子王》）
在斯特拉斯堡內可玩到各項魔法互動設施，還有魔法商店購買有趣魔術道具及玩密室逃脫。（圖片來源：《親子王》）

點擊圖片瀏覽深圳親子好去處推介：

世界之窗
地址：深圳南山區華僑城
開放時間：09:00 - 21:00
費用： 日場 $223起 / 大人、¥110 / 小童；晚票 $122 起/ 人（18:00入場）、學生¥130 / 人；身高1.2米及以下 兒童、70歲及以上長者免費（需出示證明）
前往方法： 乘深圳地鐵1號線於「世界之窗」站下車，於車站J出口步行數分鐘即可抵達世界之窗入口。

購票連結：＞＞按此＜＜

深圳親子好去處推介8：荔香公園 丹麥名牌遊樂設施

秋冬天氣乾爽清涼，來到深圳南山區不妨抽點時間到戶外走走。南頭古城附近有個面積偌大的荔香公園，園區規劃良好，除了有一大片的草地外，也種植了不同種類的植物，不少當地人會在此散步野餐，吹着微風聽着鳥鳴甚是寫意。

公國內一大片草地最適合野餐、放風箏和讓小朋友自由奔跑追逐。（圖片來源：《親子王》） ​
公國內一大片草地最適合野餐、放風箏和讓小朋友自由奔跑追逐。（圖片來源：《親子王》） ​

而公園內近年更特別購入來自丹麥的著名兒童遊樂設施品牌Kompan，在園內建設了一個Kompan Paradise，所有攀爬設施均經歐盟認證，原材料安全無毒，而且設計符合兒童發展，有助促進大肌肉及手腳協調，提升孩子解難能力。園區配套亦相當充足，既有嬰兒車停泊處，也有飲水機、洗手間等設備。近公園門口位置有個大沙池，小朋友可隨意帶玩具來玩沙，旁邊設有沖腳設施，相當貼心方便。

場內的遊樂設施均是丹麥Kompan品牌，質料經嚴格認證，各項攀爬設施難度不同，適合各年齡段小朋友。（圖片來源：《親子王》） ​
場內的遊樂設施均是丹麥Kompan品牌，質料經嚴格認證，各項攀爬設施難度不同，適合各年齡段小朋友。（圖片來源：《親子王》） ​

點擊圖片瀏覽深圳親子遊推介：

荔香公園
地址：深圳南光路荔香公園
前往方法： 乘深圳地鐵13號線到深大站或12號線到
南頭古城站
費用：全免

深圳親子好去處推介9：南頭古城 古蹟活化文創商圈

近年內地大力推動文化旅遊產業，位於深圳南山區的南投古城便是其中一個好例子。南頭古城有紀錄最早於東晉時期，估計距今有近1,700年歷史，曾作為海防要塞，是粵東南地區的政治、經濟及文化中心。如今除了可以看到昔日文化歷史建築外，還有眾多文青小店售賣文創商品，設有各式美食、咖啡店，更有藝術展覽及手工藝工作坊等，加上聖誕臨近，各間店舖紛紛換上聖誕布置，令古城更添節日氣氛。

南頭古城的歷史始於東晉（公元331年）， 距今有約1,700年歷史。（圖片來源：《親子王》）
南頭古城的歷史始於東晉（公元331年）， 距今有約1,700年歷史。（圖片來源：《親子王》）

城內打卡位眾多，慢悠悠閒地邊走邊看甚為寫意，加上主路線以十字型規劃，可串連各個景點，不容易迷路，走到哪、吃到哪，和孩子一起掃街購買紀念品，圓滿了一日行程。

（圖片來源：《親子王》）
（圖片來源：《親子王》）

點擊圖片瀏覽深圳親子遊推介：

南頭古城
地址： 深圳市南山區深南大道3109號南頭古城（中山公園側）
前往方法： 深圳地鐵有兩條路線可到達古城，從南頭古城站經較宏偉的南門進入或從中山公園站經規模較細的東門進入，步程同樣約5分鐘。

深圳親子好去處推介10：深圳野生動物園

野生動物園放養著300多個品種、近萬頭野生動物。這些動物除來自全國各地外，還來自世界各洲，當中有不少屬於世界珍禽名獸和中國一、二級保護動物，如大熊貓、金絲猴、華南虎、東北虎、火烈鳥、麥哲倫企鵝、長頸鹿、斑馬、亞洲象、丹頂鶴、犀牛等。還有動物園繁殖的珍稀獅虎獸、虎獅獸。野生動物園放棄慣用的籠養模式，讓各種動物可在開闊地帶自由活動，回到原來的生態環境。園區劃分為三個區域：即食草動物區、猛獸谷、表演區。表演區內有動物瞭望塔、動物表演場、水族館、猴山、雜食動物館、美洲鬣晰館、猿猴村、中型猛獸館、熊貓館等，每天表演場館會安排多場精彩的動物表演。

深圳親子好去處推介︳深圳野生動物園（圖片來源：kkday）
深圳親子好去處推介︳深圳野生動物園（圖片來源：kkday）

點擊圖片瀏覽深圳親子好去處詳情：

1.2米小童、70歲長者免費！必餵小老虎

早前帶豬仔包到訪深圳野生動物園的豬仔包媽媽，指1.2米以下小朋友與70歲以上長者均可免費入場。好們當日先坐小火車至「猛獸谷站」，既可留意火車各站的特色景點，亦可即到最受歡迎的「猛獸谷區」去餵老虎。由於只有兩架專車餵老虎，故每班車需等約30分鐘或以上，而每次餵老虎每人$50，家長可免費帶同一名1.2米以下小朋友同行；亦可選乘搭小火車至欣賞馬戲表演，馬戲活動於平日免費，當中雜技表演較精彩，值得一看。動物園亦有冰雪世界。冰雪世界入場需租借衣服，每人$30（大小同價），內有冰雕可打卡，亦有冰滑梯，每次收費$10。而動物區可選擇餵食長頸鹿、斑馬，飼料$20份！

可於深圳野生動物園內乘小火車到各景點。（圖片授權：fb@豬仔包の開心日常）
可於深圳野生動物園內乘小火車到各景點。（圖片授權：fb@豬仔包の開心日常）

點擊圖片瀏覽深圳親子好去處詳情： 

【深圳野生動物園1日門票港澳居民特惠】1日門票 - 即買即用
優惠：$99
．特惠票有效期至2025年12月19日，不適用於2025年10月4日-10月7日

購買連結：＞＞按此＜＜

注意事項：
．每張成人門票可帶同一名1.2米以下的兒童
．必須出示香港／澳門身份證之有效證件，方可進場。
．收到憑證後，請無須理會門票上的遊玩日期，只需要按照預訂日期及當天開放時間內兌換即可。

深圳野生動物園
地址：深圳市南山區西麗湖路4065號

前往方法：
市內交通：深圳地鐵7號綫西麗湖下車，於B出口步行約4分鐘。
東鐵綫羅湖站出發：步行前往深圳地鐵羅湖站乘搭1號綫，於車公廟站轉乘7號綫前往。
東鐵綫落馬洲站出發：步行前往深圳地鐵福田口岸站乘搭4號或10號綫，於福民站轉乘7號綫前往。

深圳親子好去處推介11：深圳窩窩萌寵森友會

深圳窩窩萌寵森友會位於深圳南山、世界之窗旁，佔地5,000餘平米，以觀賞和萌寵互動為主，其沉浸式萌寵互動最受小朋友歡迎。園內有50多種不同萌寵小動物，包括有水豚、小狐獴、草泥馬、瑞士瓦萊黑鼻羊、小豬、小馬等等；更有明確分區，如有鳥語苑、萌寵互動區、異寵投喂區、萌寵觀賞區、爬寵區等。在園内可餵飼、擁抱、觀察小動物，亦可零距離接觸，適合親子娛樂與放鬆，打造家庭親子寓教於樂的學習空間。套票包一份$20飼料，並備有防咬手套及圍裙，小朋友可近距離接觸小動物，家長又放心。

深圳親子好去處推介︳大、小朋友可於深圳窩窩萌寵森友會近距離親親小動物。（圖片來源：kkday）
深圳親子好去處推介︳大、小朋友可於深圳窩窩萌寵森友會近距離親親小動物。（圖片來源：kkday）

點擊圖片瀏覽深圳親子好去處詳情：

【深圳WOWO窩窩萌寵森友會優惠門票 - 世界之窗店】
優惠：$79起
使用方式：入場需出示有效優惠券憑證
*每款套票包蔬菜餵食1份，可即買即用
*親子票（包括一位成人和一位90cm至150cm以下小童）
購買連結：＞＞按此＜＜

深圳 WOWO窩窩萌寵森友會
地址：深圳市南山區沙河街道東方社區深南大道世界之窗停車場内（可搭乘地鐵1/2號綫至世界之窗站H出口步行約260米）
營業時間：星期一至日 10:00 - 17:30
*客人必須出示有效QR Code 入場碼，方可進場；一人一票，禁止中途換人使用
*每位成人可以免費帶一名90cm以下的兒童（以現場測量為準）
*一經確認不可取消及更改

購買連結：＞＞按此＜＜

深圳親子好去處推介12：深圳野生動物園 x Lollypet寵萌樂園

Lollypet寵萌樂園與深圳野生動物園合作，為「沉浸式體驗」的萌寵主題樂園。園區內有20餘種動物，並配備深圳野生動物園專業獸醫定期檢查，在飼養員專業的指引下，這裡的小動物們能摸、能抱、能餵食，小朋友可與動物零距離互動。園區內置新風系統，空氣流通，不同習性的動物也都會分隔與獨立的活動區域，入園前都會進行消毒，並換上體驗裝備。

 

在深圳市區商場內都可一親草泥馬。（圖片來源：TT的媽媽@小紅書）
在深圳市區商場內都可一親草泥馬。（圖片來源：TT的媽媽@小紅書）

點擊圖片瀏覽深圳親子好去處詳情：

兩間分店夠就腳方便

Lollypet萬象食家店（羅湖笋崗萬象食家店）面積約400平米，位於羅湖區萬象食家四樓，園內有袋鼠、梅花鹿、青山羊、小矮馬、小浣熊、寵物貓、安格魯貂、水豚、小香豬、迷你兔、刺蝟、豚鼠、松鼠、孔雀、科爾鴨、虎皮鸚鵡、龍貓、寵物蛇、鬃獅蜥、藍舌石龍子等等，大部分動物都可以零距離互動；而Lollypet龍崗龍城萬科里店面積約2000平米，位於龍崗龍城萬科里，屬於半戶外萌寵樂園，內有袋鼠、梅花鹿、青山羊、小矮馬、小浣熊、寵物貓、安格魯貂、小香豬、迷你兔、刺蝟、豚鼠、松鼠、孔雀、科爾鴨、土撥鼠、海狸鼠、鴯鶓、豪豬、刺尾鬣蜥、黑尾土撥鼠、鴿子等等，兩個商場均有有餐飲、休閒娛樂、零售等配套，適合一家大細遊玩。

 

（圖片來源：kkday）
（圖片來源：kkday）

 

點擊圖片瀏覽深圳親子好去處詳情：


Lollypet萬象食家店（羅湖笋崗萬象食家店）
地址：深圳市羅湖區笋崗街道筍西社區梅園路71號萬象食家第4層L418b Lollypet （地鐵7號線笋崗地鐵站A出口 直接進入商場乘電梯到L4層）
營業時間：10：00 - 22：00
購買連結：＞＞按此＜＜

Lollypet龍崗區龍城萬科里店
地址：深圳市龍崗區龍城街道 龍崗大道3999號龍城萬科里L3-01寵萌樂園（地鐵3號線龍城廣場地鐵站D出口步行約5分鐘至龍城萬科里乘電梯或者手扶梯到L3（頂層）
營業時間：10：00 - 22：00
購買連結：＞＞按此＜＜

深圳親子好去處推介13：深業上城Gjump 全日蹦跳放電

深圳福田區是港人愛去的熱門地區，眾多商場中，深業上城設計時尚特別，匯聚多間人氣食店，故吸引大量香港遊客。而親子想在商場一站式全日消遣也絕無難度，皆因商場內除了有playhouse和室內滑雪場，更有一間可全日無限次出入的動感樂園Gjump。

深圳親子好去處推介︳深業上城Gjump 全日蹦跳放電（圖片來源：《親子王》）
深圳親子好去處推介︳深業上城Gjump 全日蹦跳放電（圖片來源：《親子王》）

點擊圖片瀏覽深圳親子好去處詳情：

Gjump面積極大，佔地約20,000呎，內裏有多種運動設施如跳彈床、攀岩、波波池、充氣城堡、空中滑索、滑梯等應有盡有；每日更會有特別時段提供跳彈床表演，還會有彈床高手與小朋友互動，為孩子帶來最新最刺激的彈床樂趣。而最受歡迎的必然是高空拓展障礙賽道，小朋友需要在300多米總長的高空賽道來回一次，建議較大的小朋友自己嘗試挑戰，而小一點的孩子可由大人陪同一邊行一邊拉滑輪繩，讓孩子可安心順利地完成整個賽道。

（圖片來源：《親子王》）
（圖片來源：《親子王》）

深業上城 Gjump
地址：    深圳市福田區華富街道蓮花一村社區皇崗路5001號深業上城F2（即2樓）
開放時間：10:00 - 22:00（門票不限時，憑手環可以無限次進出）
收費：非節假日 1大1小親子票 $337、節假日1大1小親子票 $405、非節假日單人票 $224、節假日單人票 $292，最好自備防滑襪，場內亦有售，每對¥12。
前往方法：深圳落馬洲（福田口岸）10號線冬瓜嶺站E出口

購買連結：＞＞按此＜＜

深圳親子好去處14：木育森林 全木造遊樂園

現今世代小朋友遊戲玩樂選擇豐富，很多孩子只要一機在手，便完全投入虛擬世界，與外間缺乏互動。

在深圳益田假日廣場的木育森林是台灣同名遊憩品牌在華南開設的分店，全店設施由原木打造，小朋友可感受到與別不同的playhouse體驗，玩保齡球、觀察木球的滾動裝置、昔日的玩具和桌遊，還有會讓小朋友玩上癮的飛機韆鞦。很多遊戲都適合兩人或以上一起遊玩，讓小朋友和同場人士有交流互動機會，而大人也可重溫小時候簡單又好玩的童年遊戲。場內亦利用樓梯打造了大大小小的空中吊床，讓大家玩一會也可在如同森林的遊樂場中歇息。店內更附設音樂盒DIY活動，可自選玩偶和音樂等，作為紀念品一流。

最受小朋友歡迎的空中韆鞦， 在高空中滑翔但又不會過分刺激。（圖片來源：《親子王》）
最受小朋友歡迎的空中韆鞦， 在高空中滑翔但又不會過分刺激。（圖片來源：《親子王》）

點擊圖片瀏覽深圳親子好去處詳情：

木育森林（益田假日廣場店）
地址：深圳市南山區深南大道9028號益田假日廣場L2 - 1號商舖
開放時間：星期日至四10:00 - 22:00；星期五、六 10:00 - 22:30
收費：工作日單人票 $83、周末節假日單人票 $131、工作日雙人票 $144、周末節假日雙人票 $233
前往方法：深圳地鐵1號線或2號線於世界之窗站下車，於A出口步行約5分鐘。

購買連結：＞＞按此＜＜

深圳親子好去處推介15：探洞工場 做隻小地鼠

小朋友最喜歡探索新事物，有沒有想過可以走進故事書才見到的地底世界和礦洞？

深圳親子熱點歡樂海岸內有間「探洞工場」，讓小朋友戴上安全帽和頭燈，換上保護裝備，進入漆黑而機關重重的洞穴探索，考驗小朋友的身手和膽量！場內共有八條路線，每條路線都難度不一，有的以冰雪為主題，有的則以化石為主題，更有一條命名「爸爸的惡夢」，道路狹窄而且有多個障礙，130厘米以下的兒童需由家長陪同挑戰，爸爸們要操fit點去準備迎接挑戰了！每條路線都設有不同的闖關任務，同時融入教育元素，讓小朋友可以從遊戲中學到新知識，提升解難能力。

洞內環境較黑又狹窄，家長要陪玩除了需要體力也需要能「逃出」的能耐。（圖片來源：《親子王》）
洞內環境較黑又狹窄，家長要陪玩除了需要體力也需要能「逃出」的能耐。（圖片來源：《親子王》）

點擊圖片瀏覽深圳親子好去處詳情：

探洞工場（歡樂海岸店）
地址：深圳市南山區歡樂海岸購物中心L2層
開放時間：星期一至四及日10:00 - 22:00；星期五、六 10:00 - 22:30
收費：親子 $360（1大1小）
前往方法：深圳地鐵9號線於深圳灣公園站E出口

購買連結：＞＞按此＜＜

深圳親子好去處推介15：深圳歡樂港灣 網紅打卡熱點

出外旅遊玩樂，打卡已是指定動作，深圳不少近年開幕的商場都裝潢得美侖美奐，更可一站式包辦食買玩。例如最近在小紅書上火熱的人氣地點「歡樂港灣」，便擁有深圳最高摩天輪「灣區之光」，靠近海岸而建甚具度假風。

（圖片來源：《親子王》）
（圖片來源：《親子王》）

點擊圖片瀏覽深圳親子好去處詳情：

區內另一打卡熱點必數有中國最美書店之稱的「鍾書閣」，門口擺放書架的設計獨特，幾乎人人都會入內打卡留念，別以為只有門面光鮮，內裏售賣的童書也種類多多，也有許多深圳文創商品出售；靜態活動以外，歡樂港灣也設有免費戶外遊樂場，嫌天氣太熱則可到商場內的室內遊樂場Meland全日任玩。另外，商場也有多間人氣美食餐飲，由朝玩到晚絕對不成問題。

這裏有全深圳最大的摩天輪，讓歡樂港灣的夜景更添璀燦。（圖片來源：《親子王》）
這裏有全深圳最大的摩天輪，讓歡樂港灣的夜景更添璀燦。（圖片來源：《親子王》）

深圳歡樂港灣
地址：深圳寶安中心區南部濱海地帶
前往方法：深圳地鐵5號線臨海站B2出口

深圳親子好去處推介17：深圳奈爾寶家庭中心NeoBio室內遊樂場

奈爾寶家庭中心NeoBio於在深圳有多家分店，被譽為「Hermès級兒童樂園」。除了有一般的兒童設施如滑梯、波波池、攀爬區、高空探險索道，深圳卓悅店更有室內水上樂園。於不同分店，小朋友能「體驗」各種有趣的職業，像是消防員、洗車員，汽車維修員、獸醫、髮型師等等，換上專業的制服、拿起工具，真實體驗各職業的工作內容，玩樂之餘，更能多認識及了解不同工種。

由於中心空間非常寬闊，為了安全，更貼心安排親子手帶，家長可以透過手帶知道小朋友的所在位置！店內更設有餐飲區、正餐及下午茶，一家大細於店內玩足一整天也非常舒適。另外，還設有美育手工館，可以按當天時間表參加各式工作坊，如：戲劇遊戲、繪畫時間，歡樂律動、知識競答等。即睇奈爾寶家庭中心NeoBio南山區匯港店

親子好去處2024︳深圳Neobio奈爾寶超像真角色扮演遊戲（圖片授權：Facebook@Hannah雨豬仔之-吃喝玩樂世界）
親子好去處2024︳深圳Neobio奈爾寶超像真角色扮演遊戲（圖片授權：Facebook@Hannah雨豬仔之-吃喝玩樂世界）

早前Hannah雨豬仔媽媽就帶小朋友去奈爾寶家庭中心NeoBio南山區匯港店遊玩，小朋友先到「洗車場」扮洗車員，那裏備有多架小車輛，還有各式各樣的專業洗車設備，如泡沫槍、水桶等，小小洗車員穿上雨衣、水鞋後，就要「開工」用泡沫槍噴的柔和泡沫，為車輛「洗白白」，之後就到「車廠」維修車輛，「車廠」更如真實維修公司一樣，將車輛架起讓小小維修員躺在地上維修車底！小朋友還可到超級市場shopping，採購各式各樣食物，再到收銀處「付款」後，就可到迷你廚房發揮廚藝！生活在城市的孩子未必知道如何取牛奶，在「奶牛牧場」就可嘗試擠牛奶，還可跟「小動物」近距離接觸。

點擊圖片瀏覽深圳親子好去處詳情：

提提大家，到場後記得先查閱「活動時間表」，由於部分活動有限定人數，也有些活動要額外收款，計劃好玩樂日程表就可輕鬆「開工」！室內遊樂場有兩層，地面個層多玩扮演角色，好像洗車員，消防員，牙醫，廚師……等等，亦都有AR遊戲區、工作坊、表演活動。而上一層則為餐廳，還有大型滑梯，波波池，攀爬區等等，足夠玩上一整天。另外，匯海購物中心附近亦有大型商場，餐廳選擇亦頗多，總有一間適合一家大小！

又有face painting玩！（圖片授權：Facebook@Hannah雨豬仔之-吃喝玩樂世界） ​
又有face painting玩！（圖片授權：Facebook@Hannah雨豬仔之-吃喝玩樂世界） ​

點擊圖片瀏覽深圳親子好去處詳情：

Neobio奈爾寶家庭中心
深圳匯港店地址：深圳太子路匯港購物中心（二期）L2-12b、13
*以上產品價格會跟隨匯率以有所變動
**部分分店或有不同玩樂設施，詳情請參考購買網址及Neobio奈爾寶家庭中心官網

深圳南山匯港店：
- 落馬洲福田口岸過關後，乘搭深圳地鐵 10 號線至崗廈北站，轉乘 11 號線至后海站，轉乘 2號線至海上世界站，全程約 49 分鐘
- 乘搭高鐵至福田站，約 14 分鐘。再轉乘深圳地鐵 11 號線至后海站，轉乘 2 號線至海上世界站，全程約 39 分鐘

資料及圖片授權：Facebook@Hannah雨豬仔之-吃喝玩樂世界

深圳親子好去處推介18：深圳海昌．樂漫冰雪王國

深圳海昌・樂漫冰雪王國是華南地區首個以東歐風格、俄羅斯風情爲主題的冰雪樂園，樂園佔地約40,000呎，樓底約10米高，內有雪國列車、滑梯、旋轉木馬、雪國飛索等遊樂設施，小朋友還可以穿梭冰屋，更可與雪人合照，或跟好朋友來場雪球大戰，無論大人、小朋友都必定樂而忘返！樂園位於商場內，除了體驗冰雪王國，亦可以到附近的人氣餐廳、Imax 影院、溜冰場和劇院等等休閒娛樂設施吃喝玩樂，玩足一日亦不覺悶。

深圳親子好去處推介︳深圳海昌．樂漫冰雪王國（圖片來源：KKday）
深圳親子好去處推介︳深圳海昌．樂漫冰雪王國（圖片來源：KKday）

點擊圖片瀏覽深圳親子好去處推介：

深圳海昌・樂漫冰雪王國5大主題

超大型冰雪王國內有5個主題，於以歡樂嘉年華派對為主題的打卡景點「嘉年華派對」免費租用雪服和鞋套，換好服裝後，便可進入冰雪世界；走進「霧凇森林」，小朋友可爬到森林樹屋，再前往城堡，於城堡最高點乘坐刺激的森林索道穿過霧凇森林，到達冰川山脈！於冰雪王國一角的「冰川山脈」，是整個冰雪王國的第二高點，這裡有一條火車路線，小朋友和大人均可坐上火車上一觀看冰川美景。

（圖片來源：小紅書@Doudou）
（圖片來源：小紅書@Doudou）

根據俄羅斯的建築風格設計而成的「極地大陸」，還原俄羅斯街景，頂部更設有飄雪機，小朋友可在這打雪仗、堆雪人；以克裏姆林宮城堡為原型參考的「冰雪城堡」，除了有旋轉木馬等玩樂體驗外，還有雪雕介紹展，講述冰雪王國的故事，第二層是雪雕展區、第三層陽台則設有巨龍旋轉冰滑道、冰川滑梯和波浪雪道三條滑道。

點擊圖片瀏覽深圳親子好去處詳情：

【海昌·樂漫冰雪王國入場門票 - 單人票（約90分鐘）
優惠：HK$168/位（原價 HK$229）
*產品價格會因應匯率浮動而改變 
*免費租用雪服和鞋套
購買連結：＞＞按此＜＜

【海昌·樂漫冰雪王國入場門票 - 雙人票（約90分鐘）】 
優惠：HK$298/2 位（原價 HK$372/2 位）
*產品價格會因應匯率浮動而改變
*免費租用雪服和鞋套
購買連結：＞＞按此＜＜

【海昌·樂漫冰雪王國入場門票 - 三人票（約90分鐘）】 
優惠：HK$398/3位（原價 HK$482/3位）
購買連結：＞＞按此＜＜

海昌・樂漫冰雪王國
開放時段：第一場 10:10-11:40；第二場 12:10-13:40；第三場 14:00-15:30；第四場 15:50-17:20；第五場 17:50-19:20；第六場 19:40-21:10
地點：深圳市寶安區新安湖社區建安一路 99 號海雅廣場 4 層 L430 號商鋪 海昌・樂漫冰雪王國
交通：深圳地鐵 12 號線新安公園站 C1 出口前往樂園

購買連結：＞＞按此＜＜
 

*產品價格會因應匯率浮動而改變
*免費租用雪服和鞋套
*暫不接待 3 歲以下兒童、孕婦及 60 歲或以上長者，15 歲或以下兒童須由成人陪同入園
*港澳居民限定，必須出示香港/ 澳門身份證之有效證件

深圳親子好去處推介19：龍祥哈哈龍樂園

佔地超過20,000平方米的龍祥哈哈龍樂園，以魔法森林拓展秘境為主題，保留了原有自然山水風貌，為不同年齡的孩子營造有豐富層次的沉浸式叢林遊樂空間，更擁有十多個原創沉浸式大型無動力設施，合共超過100種玩法體驗，提供一個親子遊樂活動體驗與親子休閒空間。

（圖片來源：小紅書@yolanda）
（圖片來源：小紅書@yolanda）

龍祥哈哈龍樂園有多個遊樂設施，包括以樂園原創角色「哈哈龍」故事線開始的「魔法城堡」，小朋友可從超過 20種玩法中探險，增強勇氣及戰能力；而「魔法蜘蛛」的蜘蛛元素遊玩組合包含多種功能，在裝置中穿梭可激發小朋友探索興趣；而另一個以「哈哈龍」為主題的「奇幻水樂園」，包括有水上滑梯、水上闖關等，多種趣味玩法令小朋友既清快又開心；特別推介「硬派親子越野車」，爸媽可帶著孩子越野體驗馳騁快感，也可讓孩子學習戰勝自我。 

點擊圖片瀏覽深圳親子好去處詳情：


深圳龍祥哈哈龍樂園
開放時段：星期二至星期五：10:00 - 17:00；星期六至星期日 09:30 - 18:30
地點：深圳市龍崗區環境科學研究院東南側約 50 公尺（甘坑景區古鎮內）
交通：深圳地鐵 10 號線甘坑站 A 出口下車，步行至甘坑北門搭乘接駁小火車前往樂園
*產品價格會因應匯率浮動而改變
*身高 90cm 以下小童 及 70 歲 或以上長者免費

深圳親子好去處推介20：深圳野恩動物園親親小動物

「深圳野恩動物樂園」是區內大型室内動物樂園品牌，設有多間分店，今次推出快閃優惠為龍崗萬達廣場分店。深圳野恩動物樂園集動物園及兒童樂園於一體，為一站沉浸式動物主題樂園，佔地約1,800 平方米，有近100種不同種類的萌寵小動物，包括羊駝、狐獴和近30多種鸚鵡，可以撫摸、擁抱。

深圳親子好去處推介︳深圳野恩動物園親親小動物（圖片來源：小紅書@景景同學）
深圳親子好去處推介︳深圳野恩動物園親親小動物（圖片來源：小紅書@景景同學）

深圳野恩動物園位於龍崗萬達廣場內，商場更有香港人喜愛的餐飲及玩樂設施，如喜茶、太二酸菜魚，親親小動物後，推介到室內機動遊戲遊樂場Party Day、親子遊樂場 Meland，讓孩子繼續盡情放電，這裏還有鶴祥宮按摩、KTV等等，可令大、小朋友更盡興。提提大家，90cm以下小朋友更免費入場，即刻買定門票跟小朋友去擁抱小動物喇！場內動物可抱抱、投餵互動、拍照打卡，零距離與萌寵互動，更不限時可以玩足一天，絕對是深圳親子好去處。

深圳親子好去處推介︳深圳野恩動物園親親小動物（圖片來源：小紅書@景景同學）
深圳親子好去處推介︳深圳野恩動物園親親小動物（圖片來源：小紅書@景景同學）

點擊圖片瀏覽深圳親子好去處詳情：

【KKday獨家票種】深圳野恩動物樂園門票+贈送投餵包1份(價值CNY66元)｜可選單人票 / 雙人票 / 親子票 / 家庭票
優惠：單人 HK$123、雙人票 $208、親子票 $169、家庭票（2大1小） $218
購買連結：＞＞按此＜＜
 
【香港居民特惠】深圳野恩動物樂園不限時遊玩門票（龍崗萬達廣場店）
優惠：單人 HK$108、親子票（1成人+1名90cm至140cm小童） $168、家庭票（2大+1名90cm至140cm小童） $228
購買連結：＞＞按此＜＜

優惠詳情： 
地址：深圳市龍崗區華南二道龍崗萬達廣場 4 樓 4022-4026 號
*以上產品價格會跟隨匯率以有所變動
．小童票身高：91cm–140cm
．一名成人可免費帶一名 90cm 以下兒童入園
．14 歲以下兒童必須有至少一名成年人陪同入園

前往交通（從香港出發到深圳野恩動物園建議）： 
．落馬洲福田口岸過關後，乘搭深圳地鐵 10 號線至木古站，全程約 1 小時 15 分鐘；
．乘搭高鐵至福田站，約 14 分鐘。再轉乘深圳地鐵 1 號線至崗站，轉乘 10 號線至木古站，全程約 1 小時 15 分鐘

購買連結：＞＞按此＜＜

深圳親子好去處推介21：湯悅溫泉汗蒸 合家歡之選

湯悅溫泉汗蒸擁有佔地近65,000呎超寬敞休閑娛樂空間，裝潢年輕時尚，如於城市度假一樣，頗受年輕人、一家大小歡迎。湯悅一店集湯泉、汗蒸、餐飲、客房、足療、按摩、茶藝、影視娛樂、電子競技及各種特色汗蒸窯洞等多種休閒遊玩於一身，綜合設計型適合大人、小朋友。 

深圳親子好去處推介︳湯悅溫泉汗蒸 合家歡之選（圖片授權：IG@Zoechan1110）
深圳親子好去處推介︳湯悅溫泉汗蒸 合家歡之選（圖片授權：IG@Zoechan1110）

不少香港爸媽都愛帶孩子到湯悅溫泉汗蒸，大人可享受按摩，小朋友又可於免費休閒娛樂空間遊玩，小朋友喜歡到洞穴區內作小基地看書玩耍，也可玩街機、各類休閒棋盤，爸媽又可到電影院欣賞電影小休。入場門票亦可享汗蒸設施，包括汗蒸房、玉石浴、鹽石浴、火山石浴、石子浴等，亦有免費品牌洗浴用品，如一次性內褲、洗髮水、沐浴露、護髮素、洗面奶、爽膚水等，夠晒方便。

點擊圖片瀏覽深圳親子好去處詳情：

湯悅溫泉汗蒸
地址：福田區車公廟泰然四路 109 棟泰安軒 B 座一二層 湯悅溫泉汗蒸
*全場免小費免服務費
*產品價格會因應匯率浮動而改變

深圳親子好去處推介22：iFLY風洞飛行體驗店

開業不足兩年的iFLY風洞飛行體驗店是珠三角首間室內空中跳傘體驗店，以國際認可專利技術讓參加者在風洞內體驗室內空中跳。除了讓孩子一嘗跳傘滋味，也能藉此訓練他們的膽量，挑戰自我。

iFLY風洞飛行體驗店
iFLY風洞飛行體驗店

iFLY風洞飛行體驗店
地址：深圳市龍華區鴻發路龍華壹方天地C區L1-023
前往方法： 地鐵4號綫龍華站A出口
營業時間： 周一至周五10:00 - 18:00；周末及公眾假期10:00 - 20:00

新手試飛單次體驗（不佔高飛 / 1.5米以下）
票價：$371
購買連結：＞＞按此＜＜

深圳親子好去處推介23：甘坑古鎮

甘坑古鎮是深圳一條於明朝建立的客家小鎮。據悉，明末有來自梅州的客家人到訪甘坑後，發現當地景色宜人，決定於當地定居。時至今日，甘坑有多幢古建築仍得以保留，當地亦發展成文化景區和特色產業區，可讓小朋友認識中華傳統文化。

進入甘坑古鎮，大家可以感受到強烈的客家氣息，在有逾百年歷史的狀元府、南香樓，欣賞古代嶺南建築之美。
進入甘坑古鎮，大家可以感受到強烈的客家氣息，在有逾百年歷史的狀元府、南香樓，欣賞古代嶺南建築之美。
進入甘坑古鎮，大家可以感受到強烈的客家氣息，在有逾百年歷史的狀元府、南香樓，欣賞古代嶺南建築之美。
進入甘坑古鎮，大家可以感受到強烈的客家氣息，在有逾百年歷史的狀元府、南香樓，欣賞古代嶺南建築之美。

甘坑古鎮
地址：深圳市龍崗區布吉吉華街道甘李路18號
前往方法：地鐵10號綫甘坑站
開放時間：24小時

深圳親子好去處推介24：仙湖植物園

仙湖植物園被國家旅遊局評為國家AAAA級風景區，佔地546公頃，分為天上人間景區、湖區、廟區、沙漠植物區、化石森林景區和松柏杜鵑景區等六大景區。一個景點便能觀賞生長在不同環境的植物，在這裏跟孩子學習科普植物、地理氣候知識就最適合不過。

仙湖植物園沙漠植物區設有圓拱形的仙人掌溫室，種植了滿滿的仙人掌及多肉植物。
仙湖植物園沙漠植物區設有圓拱形的仙人掌溫室，種植了滿滿的仙人掌及多肉植物。
仙湖植物園沙漠植物區設有圓拱形的仙人掌溫室，種植了滿滿的仙人掌及多肉植物。
仙湖植物園沙漠植物區設有圓拱形的仙人掌溫室，種植了滿滿的仙人掌及多肉植物。

仙湖植物園
地址：深圳市羅湖區蓮塘仙湖路160號
前往方法：地鐵2號綫仙湖路地鐵站B2出口
開放時間：06:00 - 21:30

深圳親子好去處推介25：紅樹林公園自然力樂園

自然力樂園位於福田紅樹林生態公園內，佔地1,100平方米，設施全部採用自然材質，給小朋友提供一個在城市中體驗自然、感受自然的空間。園內設置了攀爬區、藝術區等十多個自然教育項目，特別適合零至三歲的幼兒。另有壓水井、沙堆、植物小徑、平衡木樁迷宮、繪畫黑板、打擊樂器、低矮積木桌、掛樹葉繩、捕蝴蝶抓昆蟲區、木塊區等設施，讓小朋友在大自然中盡情奔跑、遊樂。

充滿大自然氣息的木製步道。
充滿大自然氣息的木製步道。
小朋友可在園內盡情放電。
小朋友可在園內盡情放電。

紅樹林公園自然力樂園
地址：深圳市福田區福榮路9號福田紅樹林生態公園內
前往方法：地鐵3號綫益田站D出口、7號綫沙尾站A或B出口
開放時間：06:00 - 23:00

深圳親子好去處推介26：立新湖公園兒童樂園

立新湖公園兒童樂園位於自然生態豐富、四季風景秀麗的寶安區立新湖畔，佔地約6,000平方米。這裏有用木條、磚塊、沙石、木樁、樹皮、鵝卵石等不同質感的材料鋪裝的感知步道，有給孩子們騎單車、奔跑、自由探索的荔枝小徑，有給零至四歲幼兒設計的鑽爬輪胎、小型滑梯、搖搖馬，還有沙水游戲池、多人彈牀、鳥巢鞦韆、秘密橋洞、攀爬石、木樁等各式遊戲設施，提供充滿趣味性、可以自由探索的自然活動空間。

點擊圖片瀏覽深圳親子好去處詳情：

立新湖公園兒童樂園
地址：深圳市寶安區環立新湖綠道
前往方法：地鐵11號綫福永站D出口
開放時間：05:30 - 22:30

 

相關文章｜深圳坪山親子遊4大推介 300年客家古宅Staycation/非遺工藝表演/一日小農夫/玩卡丁車｜親子短線遊

 

 

