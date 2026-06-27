夏日祛濕清暑保健指南對抗暑濕 中醫：身體有這些問題是在求救 2招居家保健法｜親子健康

每逢6月，香港便開始變得悶熱潮濕，令人透不過氣。走在街上，大人小孩總是滿身汗水，皮膚黐黐立立的。到商場或是在家中歎冷氣，感覺好像舒服了，但卻又總覺得頭重身困。這一連串在夏天常見的家庭健康小毛病，正是我們中醫所說的「暑濕」為患。

中醫：抵抗力不足 「暑濕」致「六淫」

要帶着孩子一起對抗這個季節的不適，先要認識中醫常說的自然界「六氣」，也就是「風、寒、暑、濕、燥、火」。這六種氣候本是自然界正常的季節變化，但當它們變化得太過劇烈，或者我們身體的抵抗力不足時，它們就會變成致病的「六淫」。

在香港的夏季，最常見也最讓爸爸媽媽頭痛的，莫過於「暑」與「濕」這兩位不速之客。它們

雖然表現不同，卻常常夾雜在一起影響我們和孩子的身體。

中醫：抵抗力不足 「暑濕」致「六淫」（圖片來源：Shutterstock）

暑邪耗氣傷津 體質顯虛

「暑邪」的特性主要在於熱和散。它屬於陽邪，會讓人覺得炎熱，所以大人或小孩中暑時，多會出現發熱、心煩、面紅、口渴等症狀。

而暑氣會令身體的氣行升散，易消耗我們的體力和津液。這就解釋了為甚麼到了夏天，孩子活動沒多久就汗出過多、氣短乏力、精神不振。有些家長會覺得自己或孩子在暑天變得「個人好虛」，甚至連脾氣都變差了，這正正是暑邪耗傷了身體氣血的表現。

（圖片來源：PhotoAC）

濕邪重濁黏滯 身體現求救訊號

至於「濕邪」的特性，可以用重和滯來形容。濕性重濁，所以被濕氣困住的人，常常會向我訴說四肢沉重、身體怎麼睡都很困倦。

濕性也特別黏滯，會讓孩子的大便變得黏膩不爽、舌苔顯得厚膩，甚至連皮膚濕疹也會變得纏綿難癒。很多家長在看診時都會說：「醫師，我每天都覺得好攰，是不是濕氣重？」這確實就是濕邪最典型的身體求救訊號。

舌苔顯得厚膩也是濕邪最典型的身體求救訊號。（圖片來源：PhotoAC）

只懂祛濕 忘了「清暑」與「健脾」

許多家長在調理時，往往只知道要祛濕，卻忽略了同時需要清暑。坊間流傳的祛濕茶或祛濕湯，配方偏重於茯苓、白朮、白扁豆等健脾祛濕的藥材，卻未加入清暑的材料。在這種情況下，家人的濕氣雖然稍微減少了，但體內的暑熱依然存在，這也是為甚麼很多人喝了祛濕茶後，卻依然覺得口乾舌燥、心煩失眠的原因。

坊間流傳的祛濕茶或祛濕湯，配方偏重於茯苓、白朮、白扁豆等健脾祛濕的藥材，卻未加入清暑的材料。（圖片來源：PhotoAC）

在中醫理論中，「脾主運化」，負責把水濕代謝排出體外。夏天因外在環境的影響，導致脾氣虛弱、運化無力，水濕就會停滯在體內，形成中醫常說的「脾虛生濕」。因此，祛濕亦必須健脾，才能從根本上解決問題。尤其在6月這個暑濕當旺的季節，全家人的脾胃功能本來就容易被環境受

困，若不從日常飲食加以調理，體內的濕邪只會反覆積聚。

醫師的生活小貼士：冷氣、出汗與端午食糉須知

除了湯水和穴位，我們在日常生活上亦需要注意以下幾點：

飲食清淡：飲食應盡量保持清淡，避免讓孩子吃太多油膩與生冷的食物；

出汗要適度：夏天適量出汗雖然有助於身體祛濕，但切忌讓孩子玩得大汗淋漓，以防傷了體內津液；

冷氣溫度適中：家中的冷氣溫度不宜調得過低，以免寒邪閉塞了皮膚的毛孔，導致體內的暑濕無法透過微汗外散；

端午應節要量力：端午糭主要由糯米製成，性質黏膩，對腸胃發育尚未完全的小朋友或是消化力漸降的長輩來說，是非常難以消化的食物，會加重脾胃的負擔。所以食糉也要適量，我建議可以為家人準備普洱茶或山楂水一同食用，幫助消滯解膩。

端午糭主要由糯米製成，性質黏膩，對腸胃發育尚未完全的小朋友或是消化力漸降的長輩來說，是非常難以消化的食物，會加重脾胃的負擔。（圖片來源：PhotoAC）

在6月暑濕季節裏，爸媽們只要記住「祛濕不忘解暑，健脾方為根本」的原則，就能陪伴孩子建立

健康防線。

2招居家保健法：日常湯水與穴位按摩

我為大家推薦一款適合全家在6月飲用的湯水，以及一個簡單的保健穴位：

荷葉扁豆薏米瘦肉湯（圖片來源：PhotoAC）

荷葉扁豆薏米瘦肉湯

材料：鮮荷葉一角或乾荷葉 10克、白扁豆 30克、生薏米 30克、蜜棗 2粒、瘦肉適量

做法：瘦肉汆水後，與洗淨的藥材同放鍋中，加水適量，大火煮沸後轉小火煲約1.5小時，加鹽調味即可。

功效：清暑、祛濕、健脾

穴位保健：足三里（示意圖，AI生成圖片）

穴位保健：足三里

位置：小腿外側，膝蓋外側凹陷處下約四隻手指寬度，脛骨旁開一拇指寬處。

做法：每日為自己或孩子按壓3-5分鐘。

功效：健脾和胃、補益氣血、增強免疫力。

註冊中醫師陳翠萍

香港註冊中醫師陳翠萍，從小受母親薰陶，對於養生和治未病的概念根深柢固，同時亦受到多位著名教授啟蒙，醉心於中醫藥學研究，多年的臨床經驗成就了一套獨特見解，主攻內科和腫瘤。陳醫師同時亦作為三名小孩的媽媽，對育兒和中醫兒科保健也有相當心得。陳醫師曾多次獲邀與不同機構主持中醫講座，亦常於各大社交媒體分享中醫養生及治病之道。

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