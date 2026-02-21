鼻敏感｜中醫教3個簡單方法通鼻紓敏 預防春季兒童鼻敏感先了解與感冒之別｜親子健康

鼻敏感｜立春過後，牆壁掛滿水珠，地板總是濕笠笠，熟悉的「回南天」又回來了。此時不少家長發現，小朋友開始打噴嚏、流鼻水，擔心是否感冒着涼。其實，這可能並非感冒，而是春天的濕氣在作祟。中醫認為「天人相應」，大自然濕氣纏綿，人體內的運化也容易變得沉重濡滯，阻礙本應向上升發的陽氣，從而誘發各種不適。

鼻敏感即「鼻鼽」 反映身體氣機運轉失衡

中醫將鼻敏感稱為「鼻鼽」。春季乍暖還寒，外來的寒濕之邪容易困阻脾胃，就像土壤被冷水浸透，運化不動。脾胃是中焦氣機升降的樞紐，一旦受阻，清陽之氣便難以上輸至頭面，鼻竅失去溫養，功能自然失調。

鼻敏感｜中醫教3個簡單方法通鼻紓敏（圖片來源：Shutterstock）

鼻為肺之竅，肺氣本應宣發暢通。若寒濕外襲，或脾濕內生、上犯於肺，便會使肺氣鬱閉，宣降失常。加上寒性凝滯、濕性黏着，水液代謝失常，化為清稀鼻水，淋漓不止。這不僅是鼻部的問題，更反映出整個身體氣機運轉的失衡。

最簡單區分感冒與鼻敏感，可以留意小朋友有否發燒， 以及鼻水的狀態。（圖片來源：PhotoAC）

別把鼻敏感當感冒醫

曾有一位六歲女患者，每年春季必發鼻敏感，早上起床噴嚏連連及流鼻水，持續整個春天。家長起初以為是反覆感冒，常予涼茶或成藥，結果症狀更頻密。來診時，這位小朋友舌淡苔白膩，脈象濡滑，常覺疲倦、胃口一般，這正是典型的「寒濕困脾、肺氣不宣」。治療上，以溫中化濕、宣肺通竅之法，選用蒼朮、茯苓健脾祛濕，辛夷、白芷宣通鼻竅，同時囑咐家長調整生活習慣，兩周後，小朋友晨起噴嚏大減，鼻水收斂，精神胃口也明顯改善。

（圖片來源：PhotoAC）

家長該如何區分感冒與鼻敏感？普通感冒多伴隨喉嚨痛、發熱及其他症狀，鼻涕和痰涎或清或黃、或稀或稠，病程一般在一周內。而春季鼻敏感，則常在清晨起床時發作，小朋友可能連打數個噴嚏，鼻水清澈，並伴眼鼻發癢，但精神狀態通常尚可，亦無發燒。值得注意的是，鼻敏感症狀容易在特定環境下誘發或加重，如潮濕天氣、接觸塵蟎或冷空氣刺激後。

暖頸防寒邪乘虛而入

除了藥物調理，改善生活細節更為重要。早春溫差大，應遵循「春捂秋凍」，不要過早為小朋友換上夏天的短衫短褲。尤其要保護好頸後的大椎穴，這是人體陽氣匯聚的重要穴位，避免寒邪乘虛而入，影響生發之陽氣。建議在清晨外出或溫差較大時，為孩子圍上輕薄圍巾或穿着有領衣物，防護正氣。

每日早上用梳或手指為小朋友輕柔梳頭，又或按揉鼻 旁，均有助改善鼻竅功能。（圖片來源：Freepik）

飲食調養亦是關𨫡，小朋友的脾胃功能相對較弱，應遠離雪糕、冷飲及寒涼生果，如西瓜、火龍果等，以免助濕生痰，加重症狀。可適量選用健脾祛濕的食材，如茯苓、白朮、炒薏米等煲湯煮粥，溫和調理體質。同時，避免食用過量甜膩煎炸之物，避免影響脾胃運化，滋生濕濁。

（圖片來源：Freepik）

3個簡單方法通鼻紓敏

春天鼻敏感，根本在於「寒濕困脾、清陽不升」。治療不應只着眼於鼻，需從整體調理脾胃、溫化寒濕、升發陽氣入手。避免誤用寒涼，注重保暖，配合日常調護，讓小朋友在春雨綿綿的季節裏，依然能自在呼吸，健康成長。以下3個方法可以輕鬆紓緩鼻敏感。

（圖片來源：受訪者提供）

點擊圖片瀏覽通鼻紓敏方法：

註冊中醫師陳翠萍

香港註冊中醫師陳翠萍，從小受母親薰陶，對於養生和治未病的概念根深柢固，同時亦受到多位著名教授啟蒙，醉心於中醫藥學研究，多年的臨床經驗成就了一套獨特見解，主攻內科和腫瘤。陳醫師同時亦作為三名小孩的媽媽，對育兒和中醫兒科保健也有相當心得。陳醫師曾多次獲邀與不同機構主持中醫講座，亦常於各大社交媒體分享中醫養生及治病之道。

相關文章︳親子健康︳媽媽養生必讀！中醫：養脾胃改善頭痛變靚啲！附3個養生早餐食譜推介

相關文章︳夏日冷氣病6個預防法 中醫推薦3大食療增強免疫力 冷氣病VS普通感冒點分？︳親子健康

相關文章︳更年期碰上青春期！中醫食療+調養法化解家庭矛盾 附疏肝健脾湯/安神香囊製法︳親子健康

相關文章︳秋燥來襲易乾咳、喉嚨癢痛 中醫秋天養生療法：需做好「四防」 推介兩款簡易食療︳親子健康

相關文章︳溫書前助孩子提升專注力一動作醒腦「開竅」 中醫推介明目食療+提神穴位︳親子健康