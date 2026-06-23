港島海逸君綽酒店自助餐第2位$1 自助晚餐歎波士頓龍蝦/午餐任食蟹腳 邊食邊玩爆旋陀螺｜親子優惠

親子優惠｜帶孩子外出用餐，要他們坐定定食足幾小時實在有難度。港島海逸君綽酒店自助餐特別於夏天準備了爆旋陀螺BeybladeBurst活動，讓一家大小可以食住玩，邊歎自助餐邊玩樂，每晚還有美食火焰表演，增添互動樂趣！今日（23日）還有自助餐優惠推出，自助午餐、自助晚餐第二位HK$1更送紅/白酒，就可大歎蟹腳、刺身壽司，晚餐更有波士頓龍蝦，八達通用戶用優惠碼「26OT75」，更可HK$600減HK$75！即睇自助餐優惠詳情，快快入手！

親子優惠｜港島海逸君綽酒店自助餐自助餐餐第2位HK$1 加送紅/白酒

港島海逸君綽酒店Harbour Grand Café咖啡廳自助餐於7月份全新推出「肉饗盛宴：炙燒之夜」自助晚餐，大家可盡情享用多款即場燒烤美饌，包括炙烤牛肉西冷配柚子醋、和牛壽司、法式奶油焗生蠔、芥末蛋黃醬炸黑豚豬扒等人氣美食。當然亦有一系列凍海鮮，每晚更有多款現場表演式料理，包括「蜜火交織:炙烤火焰蜜汁黑毛豬叉燒表演」及「熨燒琥珀焦糖脆皮荔枝紅桑子慕斯蛋糕表演」；媽媽必試馥香清新的荔枝玫瑰啫喱、斑蘭奶凍，小朋友又可放肆大吃12款Mövenpick雪糕。

（圖片來源：KKday）

飯後家長與小朋友可一同參與爆旋陀螺BeybladeBurst活動，投入刺激有趣的陀螺對戰，展現技巧與創意，增添互動樂趣。

（圖片來源：KKday）

即日至6月30日將供應「海鮮嘉年華」自助晚餐精選，有齊爸媽們喜歡的凍海鮮，如波士頓龍蝦、蟹腳、特大阿根廷蝦、新鮮日式刺身，也有滋補的鮑魚花膠雞湯、鮑汁海參海螺片，還有黑松露帶子炒螺片、百花釀蟹鉗、焗蠔、泰式鮑魚沙律、大蝦雞尾酒盅，亦有小朋友愛吃的片皮鴨，爸爸必點的燒牛肋骨；至於甜品亦很豐富，有柚子檸檬撻、血橙意式奶凍等，亦可無限量暢飲生啤及汽水。每晚還有不同的火焰表演，如「火焰野菌意大利飯表演」，星期一至五就有「火焰焦糖燉蛋表演」，星期六、日及公眾假期則有「火焰朱古力意大利芝士蛋糕表演」，既刺激又好味。

（圖片來源：KKday）

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另外亦設「鮑魚x麵包蟹x蟹腳海鮮盛宴」自助午餐精，凍海鮮盤有新鮮蟹腳、凍蝦、青口、精選刺身壽司，以及多款滋味熱葷如椒鹽鮑魚、磯燒鮑魚、燒有骨牛肉、燒羊脾、避風塘炒麵包蟹、焗酥皮三文魚、天婦羅及即煮喇沙湯麵將無限量供應。最後必試多達15款的甜品以及12款口味的Mövenpick雪糕，更有免費無限量暢飲精選啤酒及汽水呢！

（圖片來源：KKday）

【快閃優惠・第二位HK$1｜每組再送精選紅酒/白酒一支】海鮮嘉年華自助晚餐（至6月30 日）/ 肉饗盛宴：炙燒之夜自助晚餐（7月1日起）

用餐時間：18:30-21:30

優惠：

．星期一至四HK$887/2位，平均HK$443.5/位

．星期五至日及公眾假期HK$959/2位，平均HK$479.5/位

（原價HK$1,624起/2位）

*已包括加一服務費

*贈送的紅酒/白酒不設指定款式

*每次需訂兩位

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【快閃優惠｜低至55折】自助晚餐｜兩位起

用餐時間：18:30-21:30

優惠：

．星期一至四HK$960/2位，平均HK$480/位

．星期五至日及公眾假期HK$1,038/2位，平均HK$519/位

（原價HK$812起/位）

*已包括加一服務費

*每次需訂兩位

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【快閃優惠・第二位HK$1｜每組再送精選紅酒/白酒一支】鮑魚x麵包蟹x蟹腳海鮮盛宴自助午餐

用餐時間：12:00-14:30

優惠：

．星期一至四HK$515/2位，平均HK$257.5/位

．星期五HK$551/2位，平均HK$275.5/位

．星期六、日HK$599/2位，平均HK$299.5/位

（原價HK$942起/2位）

*已包括加一服務費

*贈送的紅酒/白酒不設指定款式

*每次需訂兩位

購買連結：＞＞按此＜＜

優惠詳情：

優惠期（預訂期）：2026年6月23日12:00至6月29日23:59

使用日期：2026年6月25日至7月31日

用餐時間：自助午餐12:00-14:30；自助晚餐18:30-21:30

地址：香港北角油街23號港島海逸君綽酒店三樓HarbourGrandCafé

*八達通用戶尊享滿優惠碼【26OT75】HK$600減HK$75

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