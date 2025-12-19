尖沙咀凱悅酒店點心放題買二送二 $264連茶芥加一歎足120分鐘 必試蜜汁叉燒/筍尖蝦餃皇︳親子優惠

親子優惠︳年末到了，聖誕、新年假期一個接一個，想趁機多約長老們一聚，最好就是選間坐得舒舒服服的「茶樓」歎茶！今日（19日）就有五星級酒店點心放題推出快閃優惠，尖沙咀凱悅酒店凱悅軒點心放題買2送2，買足120分鐘都只需低至$264，更有有超過20款點心任食，特別要一試其馳名的本地梅頭肉蜜汁叉燒及蝦餃皇，最重要是周末、聖誕、新年一樣有優惠，即睇點心放題優惠詳情與快搶連結。

親子優惠︳尖沙咀凱悅酒店點心放題買二送二

自助餐多「生冷」食物，點心放題就最合長輩們口味！假日帶他們跟孩子一聚去歎「一盅兩件」，尖沙咀凱悅酒店凱悅軒就是個好選擇！趁有特別優惠120分鐘點心放題買二送二，周末、假日、甚至聖誕及新年一樣有優惠，快快訂坐，跟小朋友可以在這間裝潢融合現代藝術與20年代傳統茶館的凱悅軒，舒舒服服歎點心。

親子優惠︳尖沙咀凱悅酒店120分鐘點心放題半價（圖片來源：KKday）

凱悅軒點心放題將有多款經典精緻點心、小食、甜點任食，共20多款可選，特別推介叉燒，選用本地梅頭肉、配以蜜汁，口感一流，為必食之選！

點心放題精選包括有蜜汁叉燒、筍尖蝦餃皇、飛魚子燒賣、香滑麻醬包、蝦肉時蔬餃、羊肚菌榆耳餃、陳村粉麵醬蒸排骨、蜜汁叉燒包、上湯鮮竹卷、時蔬餃魚球、鮮蟲草花雞絲涼拌粉皮、一口爽、八味豆腐、香煎臘味蘿蔔糕、X.O. 醬炒腸粉、松露素香卷、櫻花蝦鹹水角，還有蝦頭醬海鮮粒炒飯、南瓜粟米咸瘦肉粥、雪菜火鴨絲稻庭烏冬、金菇瑤柱炊麵、白灼時令蔬菜，甜點則有椰汁喳咋糖水、蛋花大菜糕，多吃兩次就試到不同美味點心，大、小朋友一樣愛吃！

（圖片來源：KKday）

點擊圖片瀏覽親子優惠：

【快閃限量搶–買二送二】120分鐘點心放題

用餐時間：10:00 – 12:00

優惠：HK$1,056/4 位，平均 HK$264/位（原價 HK$1,831/4位）

（已包括原價加一服務費及茶芥）

購買連結：＞＞按此＜＜

優惠詳情：

優惠期（預訂期）： 2025 年 12 月 18 日 15:00 至 12 月 24 日 23:59

用餐日期：2025 年 12 月 19 日 至 2026年2 月 28日

用餐地址：香港尖沙咀凱悅酒店 3 樓凱悅軒

*以上優惠價已包括原價加一服務費及茶芥

