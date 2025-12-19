Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

尖沙咀凱悅酒店點心放題買二送二 $264連茶芥加一歎足120分鐘 必試蜜汁叉燒/筍尖蝦餃皇︳親子優惠

親子
更新時間：12:01 2025-12-19 HKT
發佈時間：12:01 2025-12-19 HKT

親子優惠︳年末到了，聖誕、新年假期一個接一個，想趁機多約長老們一聚，最好就是選間坐得舒舒服服的「茶樓」歎茶！今日（19日）就有五星級酒店點心放題推出快閃優惠，尖沙咀凱悅酒店凱悅軒點心放題買2送2，買足120分鐘都只需低至$264，更有有超過20款點心任食，特別要一試其馳名的本地梅頭肉蜜汁叉燒及蝦餃皇，最重要是周末、聖誕、新年一樣有優惠，即睇點心放題優惠詳情與快搶連結。

親子優惠︳尖沙咀凱悅酒店點心放題買二送二

自助餐多「生冷」食物，點心放題就最合長輩們口味！假日帶他們跟孩子一聚去歎「一盅兩件」，尖沙咀凱悅酒店凱悅軒就是個好選擇！趁有特別優惠120分鐘點心放題買二送二，周末、假日、甚至聖誕及新年一樣有優惠，快快訂坐，跟小朋友可以在這間裝潢融合現代藝術與20年代傳統茶館的凱悅軒，舒舒服服歎點心。

親子優惠︳尖沙咀凱悅酒店120分鐘點心放題半價（圖片來源：KKday）
親子優惠︳尖沙咀凱悅酒店120分鐘點心放題半價（圖片來源：KKday）

凱悅軒點心放題將有多款經典精緻點心、小食、甜點任食，共20多款可選，特別推介叉燒，選用本地梅頭肉、配以蜜汁，口感一流，為必食之選！

點心放題精選包括有蜜汁叉燒、筍尖蝦餃皇、飛魚子燒賣、香滑麻醬包、蝦肉時蔬餃、羊肚菌榆耳餃、陳村粉麵醬蒸排骨、蜜汁叉燒包、上湯鮮竹卷、時蔬餃魚球、鮮蟲草花雞絲涼拌粉皮、一口爽、八味豆腐、香煎臘味蘿蔔糕、X.O. 醬炒腸粉、松露素香卷、櫻花蝦鹹水角，還有蝦頭醬海鮮粒炒飯、南瓜粟米咸瘦肉粥、雪菜火鴨絲稻庭烏冬、金菇瑤柱炊麵、白灼時令蔬菜，甜點則有椰汁喳咋糖水、蛋花大菜糕，多吃兩次就試到不同美味點心，大、小朋友一樣愛吃！

（圖片來源：KKday）
（圖片來源：KKday）

點擊圖片瀏覽親子優惠：

【快閃限量搶–買二送二】120分鐘點心放題
用餐時間：10:00 – 12:00
優惠：HK$1,056/4 位，平均 HK$264/位（原價 HK$1,831/4位）
（已包括原價加一服務費及茶芥）
購買連結：＞＞按此＜＜

優惠詳情：
優惠期（預訂期）： 2025 年 12 月 18 日 15:00 至 12 月 24 日 23:59  
用餐日期：2025 年 12 月 19 日 至 2026年2 月 28日  
用餐地址：香港尖沙咀凱悅酒店 3 樓凱悅軒
*以上優惠價已包括原價加一服務費及茶芥

購買連結：＞＞按此＜＜

相關文章︳柏寧酒店自助餐激罕優惠第2位$121 聖誕自助餐任食龍蝦/鱈腳蟹/即開生蠔/聖誕火雞/自家製Gelato︳親子優惠

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
東張西望丨戀愛腦五旬婦紅杏出牆人財兩失 貼錢偷食地盤工認有親密關係 舉報情人濫用公屋洩忿
東張西望丨戀愛腦五旬婦紅杏出牆人財兩失 貼錢偷食地盤工認有親密關係 舉報情人濫用公屋洩忿
影視圈
14小時前
房間被迫長年做「親戚賓館」 港女1招大反擊阿媽嬲爆 半年後竟有意外收獲｜Juicy叮
房間被迫長年做「親戚賓館」 港女1招大反擊阿媽嬲爆 半年後竟有意外收獲｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
旅遊
2025-12-17 18:00 HKT
宏福苑五級火殉職消防何偉豪出殯
宏福苑大火殉職消防何偉豪出殯 靈車離開沙田消防局前往浩園｜持續更新
突發
2小時前
被逼向「當年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放負引爆恐怖真相 當事人現身告白：「我可以點啫？」｜Juicy叮
被逼向「當年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放負引爆恐怖真相 當事人現身告白：「我可以點啫？」｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-18 10:46 HKT
劉嘉玲爆料狄波拉私下談及前新抱！拉姑對張栢芝評價大公開 曾傳阻兩老見孫真相曝光
劉嘉玲爆料狄波拉私下談及前新抱！拉姑對張栢芝評價大公開 曾傳阻兩老見孫真相曝光
影視圈
17小時前
63歲前TVB男星現身街頭鬚髮皆白 收入插水離巢轉行賣魚 被細24年女友狠撇認有第三者
63歲前TVB男星現身街頭鬚髮皆白 收入插水離巢轉行賣魚 被細24年女友狠撇認有第三者
影視圈
3小時前
九巴B1線加推特快班次！天水圍直達落馬洲福田口岸 全程不經元朗 周末、假期早上營運
九巴B1線加推特快班次！天水圍直達落馬洲福田口岸 全程不經元朗 周末、假期早上營運
生活百科
19小時前
考車牌｜明年1.1起考試車禁裝「外掛」輔助 專家：惟有學多幾個鐘
社會
20小時前
大學生月花1.48萬遭父母指責「大洗」 靠投資應付支出 反問「一個月用幾多先合理？」
大學生月花1.48萬遭父母指責「大洗」 靠投資應付支出 反問「一個月用幾多先合理？」
投資理財
6小時前