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九龍東帝苑酒店自助餐買大送1大1細 低至$156歎復活節主題美食、大玩工作坊+充氣彈床｜親子優惠

親子
更新時間：13:21 2026-03-23 HKT
發佈時間：13:21 2026-03-23 HKT

親子優惠｜復活節快到，各位爸媽也「受惠」於這個長假期可以連放數天，當然要跟小朋友去吃餐。九龍東帝苑酒店就特別為復活節推出復活節園趣自助餐，自助餐優惠更非常吸引，買一位成人即送一位成人及一位小童！而且每位小朋友都可以免費參加糖果朱古力蛋工作坊，也可大玩充氣彈床、迷你哥爾夫球等戶外遊戲，爸媽又可任食蟹粉小籠包、晚餐更加碼供應即開生蠔及椒鹽瀨尿蝦，即睇自助餐優惠詳情，快快買定跟小朋友邊食邊玩。

親子優惠｜九龍東帝苑酒店自助餐買大送1大1細 復活節都有優惠

復活節園趣自助午餐特設小賓客專屬的自助餐食物區，有多款鹹甜美食，如色彩斑斕的復活節朱古力蛋、復活節兔仔糖霜曲奇、兔子造型的杯子蛋糕、朱古力噴泉伴以生果及棉花糖串、Haagen Daz杯裝雪糕等；也有最啱小朋友口味的夏威夷薄餅、炸魷魚圈、麥樂雞和炸薯條。大朋友則可任食蟹粉小籠包、蟹粉撈麵、鮑汁冬菇炆鵝掌、燒澳洲M4和牛眼肉、燒雞、各式魚生、壽司拼盤、叻沙麵檔，也有多款甜品，如復活節甘筍蛋糕、帝苑招牌芒果拿破崙、意大利芝士蛋糕等以供選擇，每位另奉上鮑魚螺頭燉雞湯1盅。

（圖片來源：KKday）
（圖片來源：KKday）

除了小朋友復活節美食區，復活節繽紛自助晚餐以港式烹調的海鮮為主，包括有豉椒炒蜆、竹籠蒸蝦、椒鹽瀨尿蝦、蒜蓉粉絲蒸蟶子、薑蔥湖清蒸比目魚等。其他菜式包括即開生蠔、鮑魚雞粒荷葉飯、燒羊架、燒澳洲M4和牛眼肉、各式魚生、壽司拼盤、叻沙麵檔及復活節甘筍蛋糕、法式焦糖燉蛋、帝苑招牌芒果拿破崙、復活節特濃朱古力蛋糕等，亦會送上每位鮑魚螺頭燉雞湯呢！

（圖片來源：KKday）
（圖片來源：KKday）

無論選擇午餐或晚餐，於復活節期間，每位小朋友可免費參加糖果朱古力蛋工作坊，同場亦設充氣彈床、投擲過三關、迷你哥爾夫球等戶外遊戲攤位，令節日倍添樂趣。 

（圖片來源：KKday）
（圖片來源：KKday）

【快閃優惠｜買一位成人送一位成人＋一位小童】復活節園趣自助午餐
用餐時間：11:30-13:45/14:15-16:30 
優惠：用餐時間11:30-13:45：HK$495/組，平均HK$165/位  (原價HK$1171/組) 
優惠：用餐時間11:30-13:45：HK$468/組，平均HK$156/位  (原價HK$1105/組) 
*已包括原價加一服務費  
購買連結：＞＞按此＜＜

【快閃｜買一送一】復活節園趣自助午餐
用餐時間：11:30-13:45/14:15-16:30 
優惠： HK$466/2 位，平均HK$233/位  (原價HK$854/2位) 
優惠：HK$442/2 位，平均HK$221/位  (原價HK$810/2位) 
*已包括原價加一服務費  
購買連結：＞＞按此＜＜

 

（圖片來源：KKday）
（圖片來源：KKday）

【快閃優惠｜買一位成人送一位成人＋一位小童】復活節園趣自助晚餐
用餐時間：18:30-22:00 
優惠：HK$813/組，平均HK$271/位  (原價HK$1908/組) 
*已包括原價加一服務費  
購買連結：＞＞按此＜＜

【快閃｜買一送一】復活節園趣自助晚餐 
用餐時間：18:30-22:00 
優惠：HK$766/組，平均HK$383/位  (原價HK$1404/2位) 
*已包括原價加一服務費  
購買連結：＞＞按此＜＜

優惠詳情： 
優惠期 (預訂期)： 2026年3月21日12:00至2026年3月27日23:59 
用餐日期： 2026年4月3日至4月7日 
地址：香港將軍澳唐德街3號香港九龍東帝苑酒店2樓(港鐡將軍澳站C出口)

購買連結：＞＞按此＜＜

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