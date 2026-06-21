香港海事博物館免費航運親子同樂日 海員真人圖書館/遊戲攤位/模擬駕駛體驗 附報名方法｜親子好去處

親子好去處｜一年一度的海員日由國際海事組織於2010年訂立，而為了慶祝海員日，香港海事博物館每年都會有一日免費開放予公眾參觀，今年的免費航運親子同樂日定於6月27日，希望大、小朋友有機會深入了解香港的航運業和航海歷史，也可向各位勞苦功高的海員致敬。即睇香港海事博物館免費航運親子同樂日活動詳情，以及特備活動報名方法。

親子好去處｜香港海事博物館免費航運親子同樂日 必玩模擬駕駛體驗

香港海事博物館今年的航運親子同樂日以「遠航無界 安全同行」為主題，將聚焦於「海員所面對的艱辛、壓力與風險」，並以「承載全球貿易，承擔風險」為核心口號。博物館希望透過有趣的活動，以溫馨而親切的方式帶出訊息：航海生活的核心價值，強調安全、關懷與責任。

太平洋航運貨船 （圖片來源：香港海事博物館）

作為太平洋航運的年度開放日，今年將會預備一系列富有趣味性與互動性的活動，望小朋友邊玩邊了解海員如何透過安全可靠的航程，連繫世界。開放日有一系列精彩的活動及紀念品，讓一家大小都有機會深入了解香港的航運業和航海歷史，亮點包括遊戲與資訊攤位、拍照區、紋身貼紙體驗、策展人導賞、影片播放，當日參加攤位活動，即可領取紀念品，今年，更特別準備了「海員真人圖書館：後生也行船」和「航向世界的香港：海事×藝術對談」等活動，將進一步豐富市民的體驗。

來自太平洋航運的專業航海員和船舶 管理人員會親身教授正統的繩結、六分儀、指南針的使用方法，讓參加者更深入了解海員日常工作及航運知識！（圖片來源：香港海事博物館）

特別要留意一向最受小朋友歡迎的模擬駕駛體驗，孩子可一試貨啟駁船、高速船甚至著名且歷史悠久的天星小輪，並在模擬駕駛室內了解海員的各種任務，體驗身臨其境的真實「海上之旅」，穿越香港水域和維多利亞港！

模擬駕駛體驗：可以一試駕馭各種船隻，包括貨啟駁船、高速船甚至著名且歷史悠久的天星小輪，並在模擬駕駛室內了解海員的各種任務，體驗身臨其境的真實「海上 之旅」，穿越香港水域和維多利亞港！（圖片來源：香港海事博物館）

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同期於長廊展覽廳和B5展覽廳也有全新教育項目「藝術貨啟航航」，而B6展覽廳正在舉辦名為「維多利亞港與我們」的全新展覽，展出18張從19世紀60年代到20世紀 70年代的歷史照片，帶大、小朋友穿越時空，追溯維多利亞港的演變歷程。

「藝術貨啟航航」（圖片來源：香港海事博物館）

「藝術貨啟航航」（圖片來源：香港海事博物館）

「藝術貨啟航航」（圖片來源：香港海事博物館）

「維多利亞港與我們」（圖片來源：香港海事博物館）



太平洋航運親子同樂日

日期︰ 6月27日（星期六）

時間：10:00 - 19:00

地點︰中環八號碼頭香港海事博物館

詳情：＞＞按此＜＜



模擬駕駛體驗

地點：香港海事博物館 A 層船舶模擬駕駛室

第一場︰10:30 – 11:30

第二場︰12:00 – 13:00

第三場︰15:00 – 16:00

第四場︰16:30 – 17:30

名額：每場限 12 個單位（1個成人或1個成人及4-11歲小孩12歲或以上人士當作成人計算。）

申請詳情：網上報名由即日起至6月21日晚上11時59分止。每個單位只限登記1場體驗，成功申請者將於6月25日或之前收到一封確認電子郵件；名額有限，先到先得；費用全免。

報名方法：＞＞按此＜＜



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