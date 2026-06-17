AC米蘭足球學院香港免費兒童足球體驗班 啟德體育園新設專屬天台足球場試腳 附報名方法｜親子好去處

全球足球盛事首輪賽事已差不多完結，熱門球隊固然交出功課，但有不少賽果叫付驚喜，首次亮相的佛得角守門員禾仙夏更一戰成名！想跟小朋友更投入比賽，可以跟他們去啟德體育園「啟動夏日足球狂熱」，有大電視免費直播超過30場賽事之餘，亦可一次過shopping掃球衣及周邊商品，更有AC米蘭足球學院香港的免費兒童足球體驗班，即睇活動詳情，快快為孩子報名，就不定成為未來足球新星。

親子好去處｜AC米蘭足球學院香港 x 啟德體育園 免費兒童足球體驗班

從電視觀賞足球賽事又怎能滿足好動的小朋友，一於披甲上陣落場一齊踢！AC米蘭足球學院香港於比賽期間，特別於啟德體育園分校舉辦免費兒童足球體驗班，於香港紅黑軍團啟德分校新成立的專屬天台足球場上，在專業教練團隊的指導下，小朋友可學習足球技巧、提升球感與身體協調，並在充滿歡樂的氛圍中建立自信與團隊精神！著名足球運動員山度士、陳肇麒及馬澤純亦將於指定時段親臨課堂指導，機會難得，名額有限，要快快報名！

AC米蘭足球學院香港 x 啟德體育園：免費兒童足球體驗班（圖片來源：啟德體育園）

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AC米蘭足球學院香港 x 啟德體育園 免費兒童足球體驗班

日期：即日起至6月26日（星期一至五）

地點：啟德零售館2 3樓 啟航台（天台）

對象：3-4歲、5-7歲及8-12歲

費用：免費

參加方法：參加者必須於出席課堂前登記，並出示啟德零售館、啟德體藝館、運動健康中心或美食海灣之商戶消費滿HK$50的有效發票

報名連結：＞＞按此＜＜

（圖片來源：啟德體育園）

3-4歲組別（截至6月17日可報名場次）

．6月18日 16:00 - 17:00

．6月19日 17:00 - 18:00

．6月22日 16:00 - 17:00

．6月23日 15:00 - 17:00

．6月24日 16:00 - 17:00

．6月25日 16:00 - 17:00

．6月26日 16:00 - 17:00

5 - 7歲（截至6月17日可報名場次）

．6月19日 16:00 - 17:00

．6月23日 17:00 - 18:00

．6月24日 17:00 - 18:00

．6月25日 17:00 - 18:00

8 - 12 歲（截至6月17日可報名場次）

．6月18日 18:00 - 19:00

．6月22日 18:00 - 19:00

．6月23日 18:00 - 19:00

．6月24日 18:00 - 19:00

．6月25日 18:00 - 19:00

．6月26日 16:00 - 17:00

同場加映：啟德體育園「啟動夏日足球狂熱」免費睇30場直播賽事+掃球衣

園區於即日起至8月7日期間亦有「啟動夏日足球狂熱」主題活動，有齊世界足球賽事直播、美食應援、周邊商品、足球體驗及多重消費獎賞等，一站式吃喝玩樂，絕對可滿足球迷！於啟德零售館2的中庭大電視，將會免費直播超過30場世界足球賽事，等大家可「現場」睇波更興奮！於指定日子及時間，現場更會免費派發可口可樂等指定飲品，令大家更盡情投入足球氣氛！

（圖片來源：啟德體育園）

體育園多間食肆亦同步推出「美食應援陣容」，部分食肆最早更於早上7時開門，提供各式各樣的早午餐美食，穿上球隊衣到居食屋「和民」可享「買一送一」的冰鎮啤酒，美食廣場Food Gala的「幸福巷子」及「蝦麵店」會低至限時85折優惠或獲贈特色小食。啟德零售館亦有多間運動潮流品牌及球會限定店，備齊熱門國家隊官方球衣、球迷版球衣、專業配備及足球主題商品，打氣時換上愛隊球求就更開心。

（圖片來源：啟德體育園）

活動期間亦有多重消費大激賞，配合七一回歸，7首兩星期更推出「加碼戰術」，加推額外消費獎賞。將全城足球狂熱推向高峰！於即日至7月20日期間，在早上8時至下午1時，於啟德零售館消費滿港幣$100，即享「主場館停車場」免費泊車優惠（適用於大型活動日子或特定日子，包括6月27至28日及7月10至12日）。

（圖片來源：啟德體育園）

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世界足球賽事直播

日期：即日起至7月20日

地點：啟德零售館2，G樓中庭

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